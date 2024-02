Trumpovo zrcadlo. Teď jsem zvědavá na opozici, smála se Černochová

„Donald Trump svými výroky tlačí na země, aby konečně plnily, co mají,“ říká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v podcastu PoliTalk od Novinky.cz. Bývalému prezidentovi a pravděpodobnému kandidátovi do listopadových prezidentských voleb v USA vzkázala, že ČR udělá vše pro to, aby ve svých závazcích vůči NATO nebyla pouze černým pasažérem. Černochová řekla, že už letos jde na investice na obranu 72 miliard korun. Vyjádřila se i k své návštěvě Izraele a k možné pokutě od Evropské komise za nákup vrtulníků během úřadování Lubomíra Metnara (ANO).

Ministryně Černochová se vyjádřila i k řízení Evropské komise kvůli nákupu vrtulníků pro Armádu ČR, v rámci zakázky za 17 miliard za časů ministra obrany Lubomíra Metnara z ANO. Podle předběžného stanoviska úředníků Evropské komise Česko porušilo zásady evropského trhu, když resort ministerstva obrany ČR se s dodavatelskou firmou Bell z USA dohodl bez výběrového řízení. Kvůli této zakázce již pokutu 550 miliard Česko dostalo.

„Odpovědnost příslušných osob za pokutu je předmětem prověřování našich legislativců na ministerstvu obrany,“ řekla Černochová, a že politickou odpovědnost za to nese vždycky sám ministr. Samotná Černochová nicméně požádala o interní analýzu toho, jaké náhrady škody a po kom je ministerstvo obrany může vymáhat. Výsledky šetření by měly být hotové do konce února.

V případě nákupu stíhaček F-35 od USA, smlouva byla podepsána 29. ledna, by se podobný scénář spíše opakovat neměl. „Nemůžu garantovat, že někdo nějaké žaloby nepodá. V tomto nejsem všemocná, ale rozhodně je to jiný případ, než byl případ vrtulníků,“ prohlásila Černochová s tím, že v případě koupě stíhaček F-35 byla zmocněna vládou pro vyjednávání s vládou americkou. Následně české vládě předložila výsledky jednání a ta se poté rozhodla, zda nabídky využije, či nikoliv. „Já jsem se prostě rozhodla, že chci být ministr, který něco udělá – bude za ním vidět nějaká práce, a to s sebou prostě nese riziko,“ sdělila Černochová.

Za stíhačky F-35 se už letošní rok bude posílat záloha ve výši 15 miliard korun. Systém plateb je dle slov Černochové s Američany vyjednán takovým způsobem, aby to český rozpočet ustál a aby se tak ministerstvo nedostávalo do problémů, že na jiné projekty by finanční prostředky nebyly.

„My víme, že máme nejenom vzdušné síly. My víme, že máme pozemní síly, že máme velký dluh v modernizaci i třeba nemovité infrastruktury. Víme, že chceme investovat do lidí, do jejich vzdělávání, do jejich vybavení. A na to všechno ty finanční prostředky budou,“ řekla Černochová. „Proto jsem ráda, že se mi podařilo vybojovat ta 2 % HPD a že už letos jde na investice téměř 72 miliard. Teď se musí do armády vrátit to, co měla mít dávno.“

Černochová v podcastu též upozornila, že za 25 let České republiky v Severoatlantické alianci se 2 % HDP plnila snad pouze v jediném roce. „Vždycky, když se hledaly peníze, tak se nacházely v resortu ministerstva obrany. Protože taková ta iluze věčného míru byla ve Sněmovně dlouhou dobu,“ zmínila Černochová k podfinancovanosti svého resortu.

Redaktorka Novinek.cz připomněla slova bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který usiluje o své znovuzvolení a při projevu na předvolebním setkání v Jižní Karolíně se nechal slyšet, že by proti Rusku státům, jež nedodržují závazky vůči NATO, nepomohl.

„Myslím, že to hodně znervózňuje i Američany, protože samozřejmě pro celou řadu Američanů Rusko hrozbou je. Mrzí mě to, protože to samozřejmě posiluje Putina a posiluje to země, které možná teď v té Evropě zatím nevnímáme jako tak velkou hrozbu,“ řekla Černochová.

Trumpovi by odpověděla, že je dobře, že Donald Trump zemím neplnícím závazky nastavuje zrcadlo. „Odpověděla bych, že ČR udělá všechno pro to, aby nebyla černým pasažérem. A to, že nám nastavuje v tomto ohledu jako zemím, které neplníme závazky, zrcadlo, že je to dobře. Já jsem zvědavá na opozici, která fandí Donaldu Trumpovi, ale která zároveň nechce dávat dvě procenta HDP, tak jak se budou vypořádávat s jeho výroky, protože on tím tlačí na země, aby konečně plnily to, co mají,“ zmínila Černochová.

Krátce promluvila i o své návštěvě Izraele, kde se setkala se svým protějškem Joavem Galantem. S ním diskutovala o aktuální i budoucí bezpečnostní situaci a o možnostech bližší spolupráce týkající se českých firem na poli zbrojního průmyslu. „Diskutovali jsme i požadavky Izraele v podobě vojenského materiálu, konkrétně by se mohlo jednat o muniční materiál. Tam jsme řekli, že jsme připraveni být prostředníky s naším zbrojním průmyslem, a to pan ministr ocenil,“ řekla česká ministryně obrany.

Černochová dále sdělila, že už v prosinci byla Česká republika oslovena italským ministrem obrany, který ve spolupráci s Velkou Británií a s Francií plánuje zhotovit loď, jež by mohla fungovat coby polní nemocnice. „Byla by uzpůsobena potřebám Izraele, ve prospěch migrantů a lidí, kteří odcházejí z pásma Gazy,“ řekla Černochová. Tato myšlenka se dle slov Černochové líbí i náčelníkovi generálního štábu. Černochová zdůraznila, že pomoc není určená hnutí Hamás, ale palestinskému lidu.

Rozhovor se stočil i k domácí politické situaci. Podle průzkumů veřejného mínění od agentury Kantar by hnutí ANO volilo 35,5 % lidí, koalici SPOL 22,5 % a v případě jednotlivých stran by ODS dosáhla 15,5 % voličských hlasů. Černochová připustila, že celá koalice Spolu „musí přidat“, aby se nestalo, že by ANO vytvořilo společně s SPD koalici. Vytvoření koalice mezi ANO a ODS považuje Černochová na úrovni Poslanecké sněmovny za nemožné – stejného názoru jsou předsedové obou stran.

„Jsme lehce za polovinou vládnutí, máme za sebou věci, které nebyly vždy populární a příjemné. Není to o tom, že by nás těšilo ty kroky činit, ale bohužel nic jiného nám nezbylo, jinak by se deficit prohluboval a prohluboval,“ vysvětila. A vyjádřila svou naději v dostatek budoucích příležitostí, aby mohla koalice skládající se z ODS, KDU-ČSL a TOP-09 lidem vysvětlovat, že všechna opatření byla přijímána pouze proto, „aby se ekonomika odrazila ze dna“.

„Já si myslím, že v té společnosti asi po covidu došlo ke změnám, k většímu štěpení, větší agresivitě, projevům frustrace, nenávisti, a že se to promítá všude, Poslaneckou sněmovnu nevyjímaje. Vidíte, jak se některé kroky a kritika kolegů stupňuje, že to, co ještě před čtyřmi pěti lety bylo nepřijatelné, tak dnes se stává normou,“ komentovala ministryně propast mezi vládní koalicí a opozicí.

Vyjádřila svůj názor, že nastal čas změnit jednací řád Poslanecké sněmovny. Tento čas dle jejích slov nastal i vzhledem k situaci, jež se odehrála u Ústavního soudu s žalobou hnutí ANO týkající se valorizace důchodů. „Je dobře, že nám ANO podnětem k Ústavnímu soudu prostřednictvím soudců připomnělo to, co se ve Sněmovně děje, a že to opravdu už je za hranicí,“ řekla. „Taková situace, jako je teď ve Sněmovně, tam ještě nikdy nebyla. Nikdy to nebyla destrukce. Obstrukce ano, taky jsme tam spali, ale nebyla to destrukce,“ pravila Černochová.

