Senátor za Jižní Dakotu Mike Rounds patří mezi neochvějné stoupence Donalda Trumpa. A jako takový naznačuje, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nelze věřit, že dodrží dohody o řešení situace na Ukrajině.

Když časopis Newsweek požádal o vyjádření tým zvoleného prezidenta Trumpa, zaznělo pouze, že Trump je v tuto chvíli jediný politik, který dokáže dostat obě znepřátelené strany k jednacímu stolu. „Jak prezident Trump řekl během kampaně, je jedinou osobou, která může navázat spojení obou stran, aby vyjednaly mír, a pracovat na ukončení války a zastavení zabíjení,“ sdělil ředitel Trumpova komunikačního týmu Steven Cheung.

Na tomtéž fóru promluvil také bývalý tchajwanský prezident Tsai Ing-wen, jenž zdůraznil, že Američané by teď měli pomoct především Ukrajině, protože situaci na Ukrajině sleduje celý svět a výsledek války ovlivní další kroky jiných států, Čínu nevyjímaje. „Měli by udělat, co mohou, aby pomohli Ukrajincům,“ řekl Tsai na adresu Američanů podle zprávy serveru Politico. A že „na Tchaj-wanu máme ještě čas“.

Bloger vystupující na sociální síti X pod nickem Tatarigami, jenž o sobě píše, že býval důstojníkem v ukrajinské armádě, varuje, že nelze přistupovat na ruský požadavek neutrality Ukrajiny.

When Russia demands Ukraine’s neutrality as a buffer zone between NATO and itself, what they really mean is that they reserve the right to invade Ukraine. Finland’s NATO membership, despite being close to Russia’s second-largest city, caused little reaction from Moscow simply…