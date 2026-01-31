Turek a Macinka u Zemana. Padlo přání pro vládu

Na schůzku ke třetímu českému prezidentovi Miloši Zemanovi se objednali ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Exprezident Motoristům sdělil několik věcí.
Miloš Zeman, který byl hlavou státu v letech 2013 až 2023, zažil vládu Petra Nečase, jmenoval vlastní vládu v čele s Jiřím Rusnokem, poté přišlo na vládu Bohuslava Sobotky, kdy došlo mimo jiné i na Lánskou schůzku a Zemanovy úvahy, že by jako prezident nemusel jmenovat některé ministry Sobotkovy vlády. V průběhu fungování Sobotkovy vlády se debatovalo např. o obsazení ministerstva průmyslu poté, co z vládního postu odešel, či byl odejit Jan Mládek. Kvůli vysokým cenám dat u mobilních operátorů.
V další vládě, tentokrát již ve vládě Andreje Babiše (ANO), odmítl jmenovat tehdejšího sociálního demokrata Michala Šmardu ministrem kultury a Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, tím se tehdy stal Tomáš Petříček.
A nakonec přišla na řadu i vláda Petra Fialy, ve které Miloš Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského.
S touto svou zkušeností se Zeman setkal s Petrem Macinkou, který stávajícímu prezidentovi Pavlovi hrozil, že spálí mosty, a Filipem Turkem, který žádal současného prezidenta, aby se choval jako chlap.
„Diskuse, dobrá vůle a vzájemný respekt jsou základem všech produktivních vztahů. V Lánech jsem se dnes setkal s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poslancem a vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal Filipem Turkem. Mluvili jsme o prioritách vlády i aktuálním návrhu státního rozpočtu. Podporuji změny, které by měly ozdravit českou zahraniční službu. Jsem rád, že mezi hlavní cíle ministerstva zahraničí opět patří dobré vztahy se sousedními zeměmi a sebevědomá obhajoba českých národních zájmů,“ pravil Miloš Zeman.
Nakonec prý svým hostům popřál ještě jednu věc.
„Svým hostům jsem popřál, aby se jim povedlo přesunout důraz ze zelených politik a klimatických ideologií na skutečnou ochranu naší přírody.“
Zdálo se, že problém bude jen Turek, ale ukazuje se, že snad ještě větší problém je Macinka. Co říkáte na jeho SMS prezidentovi? Fakt s takovými lidmi chcete vládnout? Máte to zapotřebí? Nemyslíte, že Motoristé vás jako vládu jen poškozují, a to od začátku? Nebo spoléháte na to, že se zdiskreditují ...
