Tvarůžková si k rozebrání summitu Trump- Kim pozvala Schwarzenbergova prvního náměstka. Ten hovořil o velkém divadle

Světová média setkání Donalda Trumpa s Kim Čong-unem a podepsání jejich vzájemné dohody označují za velký úspěch, Schneider to spíše označuje jako velkou show. „To je takový styl amerického prezidenta – velká show a velká nepředvídatelnost. Je to vlastně vše naruby než tak, jak jsme byli zvyklí,“ uvedl s tím, že to k němu ale zkrátka patří.

Podle jeho názoru se prezident Spojených států vymezuje vůči klasické elitě, která řídila Ameriku předtím, a proto nelze očekávat, že bude dělat něco tak, jak mu radí experti. „On nemá na prvním místě spojence a pak až ty ostatní. Nedělá ani to, že se nejdřív musí k jednání detailně připravit. Všechno to dělá naopak, a to vnáší do jeho kroků zmatek mezi komentátory. Každý si pak do toho promítá svoje představy, co se může stát,“ míní exnáměstek.

Na druhou stranu nemůže prý vyloučit, že tato změna povede k nepředvídaným důsledkům v dobrém slova smyslu. „Může skutečně třeba změnit to, co se desítky let nedařilo nikomu vyřešit. Nevíme, co vše za těmito gesty je, když před pár měsíci situace ještě eskalovala a objevovaly se teze, že jsme na prahu konfliktu,“ dodal.

Poté ale vůdce KLDR oznámil, že s pokusy končí, že pouze chtěli ukázat, že mají raketový i jaderný potenciál, a najednou se otevřely zcela nové a nečekané obzory. Schneider si takový obrat vysvětluje například tím, že pokud si Kim sečte jedna plus jedna, tak ví, že jeho systém, který v Serverní Koreji má, je neudržitelný. „Summit v Singapuru Trumpa a Kim Čong-una považuje za symbolické, což v zahraniční politice má velký význam, nejde říct, že je to jenom velké divadlo, otázka teď je, k čemu to povede,“ řekl Schneider.

„Je dost možné, že to nastolí vztah. V mezinárodní politice strašně záleží na té chemii, kterou mezi sebou ti lidé mají. Můžou říkat, co chtějí, ale buď si věří, nebo ne. Můžou chtít ukázat svým lidem, že jsou schopni něčeho dosáhnout,“ uvedl a zmínil, že pořád však platí to, že v tomto případě jsou zde popřená veškerá pravidla, jak by se mělo dospět k vyvážené, ověřitelné dohodě, která skutečně povede k nějakému výsledku.

Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un podepsali dohodu, kde KLDR slíbila jaderné odzbrojení. Tento dokument je však podle Schneidera velmi obecný. „Teď jde o to, co bude následovat. Jestli bude dokument znamenat jakési nastolení důvěry, to by k něčemu vést mohlo a mohlo by se v takové atmosféře vyjednávat a postupnými kroky k něčemu dospět. Ale podle všech pouček diplomacie mezinárodní politiky je to založeno na tom, že to k úspěchu nepovede,“ zdůraznil.

Podle Schneidera tomu naznačuje řada věcí. „Trump mluvil pouze o bezpečnosti Ameriky, o oboustranném vztahu, ale jako by nebyla Jinžní Korea a jako by nebyl další spojenec, Japonsko, pro které to, co se bude dít se Severní Koreou, má daleko bezprostřednější dopad než pro Spojené státy,“ uzavřel s tím, že Čína v zásadě tento krok přivítala, ač s ní asi velká komunikace neprobíhala, ale stejně se trochu bojí o vztah se spojenci, což se pak může týkat i nás.

