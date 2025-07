Tvrdě o Pirátech: „Chtěj škodit,“ padlo v ucpané Praze

V Praze začala čtyřdenní výluka metra v části trasy C. Jejím důvodem má být výměna pražců. Obyvatelé hlavní města si však stěžují na chaos. Náhradní autobusy uvízly v zácpách, metropole je téměř neprůjezdná. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15041 lidí

Pražané vyjadřují nespokojenost kvůli souběhu výluky s dalšími dopravními omezeními, jako je zúžení magistrály u Muzea. Lidé kritizují špatnou organizaci a nepromyšlené plánování.

„Zúžíš magistrálu, lidi pošleš do metra, metro zavřeš a pošleš je do autobusu, co stojí v zácpě na té zúžené magistrále. To je něco tak diletantského a současně sociopatického, že bych se divil kdyby v tom neměl prsty nějaký zelený nebo pirát,“ rozčílil se na síti X publicista Ondřej Fér.

„Tak znova. Nechtěj dopravu, nechtěj něco usnadnit, Piráti chtěj Praze škodit. Přepněte na tohle vysvětlení, a zablokování magistrály i metra C pod ní dává perfektní smysl,“ napsal Miroslav Singer.

Tak znova. Nechtěj dopravu, nechtěj něco usnadnit, Piráti chtej Praze škodit.



napsal Miroslav Singer.

„Jasně, prostě chceme záměrně škodit, čím víc škodíme, tím máme větší radost. Promiňte, ale už jste skutečně ztratil příčetnost? Já chápu, že vám osobně se to nelíbí, chcete Prahu pro auta, čím víc aut v ulicích, tím lepší. Někdo má na věc jiný názor a chce Prahu s menším počtem aut v ulicích. To, že se hodně opravuje, znamená, že to bylo dříve hodně zanedbané a opravit se to musí; opravy samozřejmě s sebou nesou omezení po dobu opravy. Myslím, že to víte,“ reagoval Jiří Hlavenka, člen České pirátské strany.

Magistrát Prahy se k aktuální čtyřdenní výluce metra C vyjádřil prostřednictvím oficiálních informací na svém portálu Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Výluka je prý nutná kvůli výměně 341 dřevěných pražců za betonové ve stanici Florenc na koleji směrem do Letňan. Magistrát a DPP zdůrazňují, že pro minimalizaci dopadů na cestující byla zavedena náhradní autobusová doprava XC, která jezdí ve špičkách v intervalu 2 až3 minut, a alternativní tramvajová linka 36 na trase Vozovna Pankrác – Kobylisy. Ve stanicích je umístěno přibližně 60 informačních tabulí v češtině, angličtině a němčině, a vyškolení pracovníci pomáhají cestujícím s navigací během výluky od 7:00 do 22:00. Telefonní infolinka DPP (296 19 18 17) má prodlouženou provozní dobu během výluky, aby poskytovala další informace. Podobné výluky jsou plánovány na období letních prázdnin, kdy je nižší provoz, aby se snížily nepříjemnosti pro cestující.

Kvůli nezvládnuté dopravní situaci v Praze se lidé pustili také do pirátského náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba. Předsedovi Pirátů vytýkají, že pod jeho vedením dochází k příliš častým a špatně zvládnutým uzavírkám, což ztěžuje cestování po městě. Už před časem byl označen za „hrobníka Prahy“.

Zdeněk Hřib je hrobníkem Prahy. Jako primátor i radní za dopravu je osobně podepsán pod tím, že se Praha roky nerozvíjí a zároveň je to nejvíce rozkopaná, neprůjezdná a neobjezdná metropole, kterou znám. Což je unikátní kombinace vyžadující buď absolutní neschopnost, nebo zlý…

