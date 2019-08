U Šafra oslavují generála Pavla, že se zastal uprchlíků. Je prý velmi civilizovaný

„Generál Petr Pavel už víckrát prokázal, že umí říkat věci, které jsou nepohodlné, a také že umí použít racionální přístup k rozlišování různých druhů problémů,“ poznamenal Jandourek s tím, že generál Pavel se zkrátka snaží vyvarovat extrémů. „Zrovna u nás, kde je debata značně vyhrocená, to působí civilizovaným dojmem,“ dodal.

Následně Jandourek připomněl Pavlova slova ohledně migrace. „Když se na to podíváme opravdu z hlediska reálných hrozeb, tak Česká republika rozhodně nebyla cílovou zemí ani nebyla postižená jako tranzitní země. Mnoho lidí u nás uprchlíka ani nevidělo a mnoho politiků je naopak nepokrytě využilo k tomu, aby se zviditelnilo,“ citoval Jandourek Pavla. Všiml si i toho, jak Pavel uvedl, že jsme nebyli cílem teroristického chování, i to, že migrace je jev historický. „A každý stát má nejen právo, ale i povinnost svoje teritorium zabezpečit tak, aby ho případná migrační vlna nedestabilizovala,“ pokračuje Jandourek v citaci Pavla.

„K tomu, co říká generál Pavel, můžeme dodat, že česká debata, pokud se tak vůbec dá přestřelce ostrých názorů říkat, je charakteristická zmatením. Politici a po nich občané používají často bezobsažný pojem migrant, který ale celkem nic užitečného neznamená. Je to prostě pohybující se člověk, a jestli je to válečný uprchlík ze Sýrie, nebo ukrajinský stavební dělník, z toho nepoznáme. Podobného – a zřejmě úmyslného – zjednodušení se dopouštěl i Miloš Zeman, když vyhlásil své heslo ‚stop migrantům‘. Jistě tím nemyslel Rusy v Praze nebo Karlových Varech,“ podotkl Jandourek.

Následně hovoří o tom, jak se podařilo zkonstruovat pojem vítač, i o tom, že ne každý, kdo se bojí rizik, je nutně fašista, rasista a xenofob. „Pokud mají lidé racionální obavy, aby si země nenabrala velké sousto, je to v pořádku. Když obavy přejdou ve strach a strach v hrůzu, je výsledkem třeba důchodce kácející stromy na trať, aby to svedl na džihádisty. Protože je jednodušší vyvolat strach než radostné pocity, mohou s ním demagogové dobře pracovat. Vyvolají pocit akutního nebezpečí, aby před ním druhé zachraňovali. Není to o nic čistší byznys než převaděčství za peníze,“ dodal.

Závěrem pak zmínil, že vezmeme-li v úvahu celou propagandistickou masáž na uprchlické téma, mohlo to dopadnout mnohem hůř. „Politováníhodné je, že politici se nesnažili jít ani trochu proti proudu a povedlo se jim vyvolat nálady, které se budou těžko nějak utišovat,“ uzavřel.

autor: vef