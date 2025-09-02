USA, Rusko a další už to čtou. Útok na Babiše je světovou zprávou

Britský deník The Independent informoval, že bývalý český premiér Andrej Babiš byl hospitalizován poté, co byl na předvolebním mítinku v Dobré napaden mužem s holí. Útok je popsán jako událost před říjnovými parlamentními volbami, přičemž Babiš byl převezen do nemocnice ve Frýdku-Místku na vyšetření. Článek zdůrazňuje, že není jasné, zda byl zraněn, a cituje české úřady, které útok vyšetřují jako výtržnictví. Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan útok odsoudili jako nepřijatelný.
Americký deník The Washington Post přinesl podobnou zprávu, která se shoduje s informacemi od The Independent. Článek zdůrazňuje, že Babiš, vůdce opoziční strany ANO, byl napaden v Dobré a hospitalizován. Zmiňuje, že ANO má podle průzkumů silnou pozici před volbami, které se budou konat 3.–4. října. Policie útočníka zadržela a vyšetřuje incident jako výtržnictví.
Další americký zdroj, Washington Times, potvrzuje stejné detaily: Babiš byl napaden holí na mítinku v Dobré a převezen do nemocnice. Článek zdůrazňuje politický kontext, tedy blížící se volby a Babišovu roli jako lídra ANO, které má šanci na vítězství. List zmiňuje, že útok byl odsouzen premiérem Fialou a ministrem Rakušanem.
Ruská státní agentura TASS uvedla, že Babiš byl zasažen do hlavy kovovým předmětem, konkrétně berlí, během mítinku hnutí ANO. Cituje mluvčího ANO Martina Vodičku, který potvrdil hospitalizaci, a zmiňuje, že útok je předmětem vyšetřování. TASS také poznamenává, že ANO je favoritem nadcházejících voleb.
Policie útočníka, staršího muže, okamžitě zadržela a vyšetřuje incident jako výtržnictví podle trestního zákoníku. Motiv útočníka zůstává nejasný. Podle některých zdrojů mohl být útok spojen s nesouhlasem s Babišovými postoji, například k důchodové reformě nebo jeho euroskeptickým názorům, ale konkrétní důvody nebyly potvrzeny. Policie pokračuje ve výslechu svědků a shromažďování důkazů, aby objasnila okolnosti incidentu, který vyvolal debatu o rostoucí polarizaci české společnosti a politické rétorice.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že ANO je favoritem říjnových voleb (3.–4. října 2025) s podporou kolem 32 %.
autor: Naďa Borská