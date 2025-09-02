USA, Rusko a další už to čtou. Útok na Babiše je světovou zprávou

02.09.2025 15:38 | Monitoring

O útoku na Andreje Babiše (ANO), k němuž došlo v pondělí v obci Dobrá v Moravskoslezském kraji, informují také zahraniční média. Zdůrazňují politický kontext předvolební kampaně. Slovenský web slovakia.news-pravda.com zmínil v této souvislosti atentáty na Roberta Fica i Donalda Trumpa. Bulharský zdroj BGNES a další weby zdůrazňují spojení Babiše s blokem Viktora Orbána Patrioti pro Evropu, což může naznačovat, že útok je vnímán i v návaznosti na jeho euroskeptickou politiku.

USA, Rusko a další už to čtou. Útok na Babiše je světovou zprávou
Foto: Facebook Andreje Babiše
Popisek: Před napadením v Dobré Andrej Babiš pořádal mítink v Řepišti

Britský deník The Independent informoval, že bývalý český premiér Andrej Babiš byl hospitalizován poté, co byl na předvolebním mítinku v Dobré napaden mužem s holí. Útok je popsán jako událost před říjnovými parlamentními volbami, přičemž Babiš byl převezen do nemocnice ve Frýdku-Místku na vyšetření. Článek zdůrazňuje, že není jasné, zda byl zraněn, a cituje české úřady, které útok vyšetřují jako výtržnictví. Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan útok odsoudili jako nepřijatelný.

Americký deník The Washington Post přinesl podobnou zprávu, která se shoduje s informacemi od The Independent. Článek zdůrazňuje, že Babiš, vůdce opoziční strany ANO, byl napaden v Dobré a hospitalizován. Zmiňuje, že ANO má podle průzkumů silnou pozici před volbami, které se budou konat 3.–4. října. Policie útočníka zadržela a vyšetřuje incident jako výtržnictví.

Další americký zdroj, Washington Times, potvrzuje stejné detaily: Babiš byl napaden holí na mítinku v Dobré a převezen do nemocnice. Článek zdůrazňuje politický kontext, tedy blížící se volby a Babišovu roli jako lídra ANO, které má šanci na vítězství. List zmiňuje, že útok byl odsouzen premiérem Fialou a ministrem Rakušanem.

Ruská státní agentura TASS uvedla, že Babiš byl zasažen do hlavy kovovým předmětem, konkrétně berlí, během mítinku hnutí ANO. Cituje mluvčího ANO Martina Vodičku, který potvrdil hospitalizaci, a zmiňuje, že útok je předmětem vyšetřování. TASS také poznamenává, že ANO je favoritem nadcházejících voleb.

Důsledek nenávistné kampaně

Zpráva deníku Politico, amerického zpravodajského média, jehož evropská redakce sídlí v Bruselu, uvádí, že bývalý český premiér a lídr opozičního hnutí ANO byl napaden mužem berlí do hlavy a následně hospitalizován v nemocnici ve Frýdku-Místku, kde podstoupil vyšetření včetně CT hlavy. Potom byl propuštěn a lékaři mu doporučili odpočinek, kvůli čemuž zrušil svůj volební program na následující den. Politico cituje prohlášení české policie, která útočníka zadržela a vyšetřuje incident jako výtržnictví. Článek také zmiňuje reakce českých politiků, včetně premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana, kteří útok odsoudili s tím, že násilí do politiky nepatří. Dále cituje prvního místopředsedu ANO Karla Havlíčka, jenž útok označil za důsledek nenávistné kampaně proti Babišovi, a předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která uvedla, že politické neshody se nemají řešit násilím. Politico nezaujímá explicitní redakční postoj, ale podává stručný a věcný popis události s důrazem na politický kontext předvolební kampaně.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celkově zahraniční média pokrývají útok na Babiše věcně, s důrazem na fakt, že byl hospitalizován, a na politický kontext blížících se voleb, v nichž je ANO považováno za favorita. Většina zdrojů se shoduje na detailech: Útočník použil vycházkovou hůl, Babiš byl převezen do nemocnice na vyšetření, útok je vyšetřován jako výtržnictví. Ruské a některé další zpravodajské weby kladou větší důraz na popis útoku a spekulují o politických motivech, zatímco západní média (The Independent, The Washington Post) se zaměřují na odsouzení útoku českými představiteli a volební dopady. Slovenský zdroj navíc incident zasadil do širšího narativu politického násilí, což může odrážet regionální citlivost na podobné události.

„Brzy se uzdrav, příteli!“ vzkázal Orbán

K útoku na Babiše se vyjádřil také maďarský premiér Viktor Orbán. „Po Slovensku se násilí rozšířilo i do české politiky. Není divu. Političtí protivníci Andreje Babiše démonizují už léta. To je výsledek. Ale nezastaví ho. Půjde dál a vyhraje volby! Brzy se uzdrav, příteli!“ popřál Orbán na síti X.
 

Policie útočníka, staršího muže, okamžitě zadržela a vyšetřuje incident jako výtržnictví podle trestního zákoníku. Motiv útočníka zůstává nejasný. Podle některých zdrojů mohl být útok spojen s nesouhlasem s Babišovými postoji, například k důchodové reformě nebo jeho euroskeptickým názorům, ale konkrétní důvody nebyly potvrzeny. Policie pokračuje ve výslechu svědků a shromažďování důkazů, aby objasnila okolnosti incidentu, který vyvolal debatu o rostoucí polarizaci české společnosti a politické rétorice.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že ANO je favoritem říjnových voleb (3.–4. října 2025) s podporou kolem 32 %.

autor: Naďa Borská

