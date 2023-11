USA obracejí oči od Ukrajiny k Izraeli. „Rusko podporuje Hamás,“ křičí Zelenskyj

reklama

Válka na Ukrajině trvá již 621 dní a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na své spoluobčany, aby ani v okamžiku těžkých bojů nezapomínali na boj s korupcí. Nikoli proto, že to vyžaduje EU, v Bruselu to skutečně vyžadují, ale protože to je v bytostném zájmu Ukrajinců.

„Chci však zdůraznit, že to není něco, co někdo v Evropě, v Bruselu, říká Ukrajině, aby udělala. Transformace našeho státu je něco, co sami potřebujeme,“ volal v projevu ke spoluobčanům Zelenskyj s tím, že na stole leží návrh zákona, který poskytuje Specializovanému protikorupčnímu státnímu zastupitelství více příležitostí k efektivní práci. „A zákon o lobbingu, který měl být přijat už desítky let. Budeme řešit i další potřebné záležitosti. Všichni na Ukrajině bychom si již měli zvyknout na to, že naší vnitřní politikou je politika evropské integrace, a právě to nás přibližuje k okamžiku, kdy bude ukrajinská vlajka v Bruselu vedle všech ostatních vlajek členských států EU,“ pokračoval Zelenskyj.

Úkolem všech Ukrajinců teď podle Zelenského je chránit svou zemi a táhnout za jeden provaz ve snaze zlepšit život na Ukrajině.

Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci plánují v zimních měsících dát ochutnat Rusům jejich vlastní medicínu a ve chvíli, kdy se kvůli zimě zpomalí jiné vojenské operace, alespoň v co největším rozsahu posílat na ruské cíle drony.

„Ukrajinský náčelník hlavního ředitelství raketových vojsk a dělostřelectva a bezpilotních systémů brigádní generál Serhij Baranov v rozhovoru pro Independent zveřejněném 4. listopadu uvedl, že ukrajinské síly hodlají ‚vydělat‘ na svých naučených zkušenostech a provádět rozsáhlé nálety dronů na ruské cíle, když se boj v zimě zpomaluje. The Independent uvedl, že Baranov uvedl, že Ukrajina hodlá stavět na svých ‚významných úspěších‘ s nedávnými nálety dronů, které se zaměřovaly na kritická ruská vojenská zařízení a námořní místa,“ uvedl institut s odvoláním na The Independent.

Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeluje na svobodný svět, aby dál pomáhal Ukrajině. V rozhovoru pro NBC se obracel především na Spojené státy. Zdá se však, že ochota země tak činit slábne kvůli sílícímu odporu v Kongresu a odklonu pozornosti k válce mezi Izraelem a Hamásem.

Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 poskytly USA Ukrajině vojenskou, humanitární a finanční pomoc ve výši 75 miliard dolarů.

Zelenskyj v rozhovoru pro NBC prohlásil, že válka v žádném případě neustrnula v patové situaci, jak o tom před pár dny mluvil nejvyšší vojenský velitel ukrajinské armády generál Zálužnyj. „Nemyslím si, že je to patová situace,“ řekl Zelenskyj. „Naše armáda přichází s různými plány, s různými operacemi, aby postoupila rychleji a nečekaně zasáhla Ruskou federaci,“ pokračoval.

Dal jasně najevo, že Ukrajina není připravena na jednání s Ruskem, protože okupanti dosud neopustili území Ukrajiny, a dokud se tak nestane, vláda v Kyjevě nebude vyjednávat s tím „zas**ným teroristou Putinem“ a nevzdá se ani kousku své svobody.

Rusko je podle něj třeba zastavit i z toho důvodu, že se angažuje i ve válce proti Izraeli. Zelenskyj totiž nepochybuje o tom, že Kreml podporuje palestinské hnutí Hamás, jehož teroristé 7. října 2023 zmasakrovali na 1300 lidí.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

