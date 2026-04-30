Ubližují Petru Pavlovi, tvrdil Rychetský. A přišly mu vzkazy z minulosti

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v pořadu Osobnosti Plus mluvil o určitém "zhrubnutí" v politice, zmiňoval především chování některých politiků vůči prezidentovi. Mimo jiné také uvedl, že „historicky vždycky k hlavě našeho státu panovala jistá alespoň zásadní elementární úcta. Nemusel to být vždycky obdiv, ale vždycky to byl respekt." Souhlasíte s jeho slovy? Tak jsme se ptali zmíněných známých osobností. Došlo i na přezdívky řady našich prezidentů a také na srovnání současného prezidenta a G. Husáka.
Jakou přezdívku dostal V. Havel? To ještě může být současný prezident rád...
„Sami čtenáři mých článků vědí, že občas nejdu pro správné slovo daleko. Ale něco jiného je to zřejmě v politice, kde by se mělo asi mluvit přece jen trochu takovou diplomatickou řečí. Já tedy jsem strašně rád, že v politice nejsem. Protože já, když občas chvíli vydržím a slyším z televize projevy pana Hřiba…... Celou dobu nic neudělali a teď má drzost kritizovat a ještě z něj padají takové kraviny… Myslím, že na Svatovítském chrámu by mohl být vytesaný jako jeden z chrličů, ale chrlič kravin. Já se obávám, že bych se prostě asi taky neudržel. Obdivuji ty, kteří mají tu trpělivost, musí to poslouchat a zachovávat jakousi diplomatickou řeč. To by se mi asi nepovedlo,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a zamýšlí se i nad slovy Pavla Rychetského ohledně „elementární úcty“ v souvislosti s hlavou našeho státu.
„Já si vážím té prezidentské funkce, což ovšem neznamená, že si vážím toho, kdo tam sedí. A například ohledně úcty k tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi byste se mohli zeptat toho primáře Straky. To je člověk, který opravdu představuje úctu k těmto funkcím, zejména k těm lidem, se kterými nesouhlasí. Nedávno jsem četl, jak si představuje, že fackuje Macinku a Turka. Nooooo… Já nevím, on ten Turek je takový velký, on by možná fackoval spíš toho Straku,“ zasmál se od srdce Ivan Vyskočil a dostal se i k tomu, jak se i někteří politici „stavěli“ k prezidentu Zemanovi. Narážel především na dobu, kdy byl Miloš Zeman během svého prezidentského období delší dobu v nemocnici.
„No tak co můžete chtít od ratlíků ala Vystrčil. Od těchto lidí, kteří urážejí už jen svým zjevem,“ říká v nadsázce herec a pokračuje.
„A nakonec ještě může být současný pan prezident a bývalý ústavní soudce Rychetský rádi, že ten český humor je takový laskavý. Samozřejmě, bývají i nadávky a vulgarismy…. Ale například o císaři pánovi se říkalo jen neuctivě František Procházka. A všichni prezidenti dostali nějakou přezdívku, jako Klement Ukrutný, Antonín Dobrotivý a Antonín Sličný. …A raději nebudu ani říkat, jakou přezdívku dostal Václav Havel…. Nevíte? No přece Venca Flaška. No a náš současný prezident dostal nakonec přezdívku ještě docela laskavou, která je složená z počátečních písmen jeho jména, říká se mu PePa. Tak může být ještě rád, že to není nic horšího,“ uzavřel s humorem sobě vlastním Ivan Vyskočil.
Kydají hnůj na Václava Klause…
„Rychetský mi připomíná náčelníka „Křivokuka“ z kmene „Křivomelů“. Rozdavač červených nosů mudruje, že je v cirkuse bordel? Kdo umožnil válkychtivé mafii, aby v uplynulých čtyřech letech ovládla moc v zemi? Jak by nemohla politika zhrubnout, když si tahle připravená a všehoschopná mafie na pořádek proti skutečným oponentům nasadila psychopatického „psa,“ krále hnědého proužku na trenkách a šukáčka rudohlavé panenky, Otíka? Mentální lůzr, co vykřikoval, že lidi s jiným názorem jsou svině, ve funkci strategického komunikátora nastolil hrubost za normu,“ říká herec a místopředseda STAČILO! Michal Gulyáš a pokračuje.
„„Křivokuk“ je zkažená omeleta v zástěře. Ale začalo to mnohem dříve. Na Miloše Zemana prvoci nakydali tuny hnoje nevybíravým způsobem a není podstatné, že jim k tomu čas od času zavdal příležitost. Kydají hnůj na Václava Klause, protože jim nevoní, co říká, a že na něho nemůžou. Dědek „Křivokuk“, co nejspíš záměrně zmršil ústavu, nám tady teď bude bodovat politickou morálku? Proč bych měl respektovat hlavu státu, která si přeje náš zánik? Mám respektovat zrádce? Kolaboranta? Ubohého lokaje bez kouska cti v těle? Maňáska, kterému prst jeho pána čouhá z hlavičky?“ ptá se a dodává.
„Omeleta „Křivokuk“ se asi zbláznil. Asi mu paragrafy v mozečku zarostly poslední cestu k rozumu. Zaseli vítr a teď by chtěli slunečné počasí. Nemám povinnost respektovat hajzly, to by panu „Křivokukovi“ mělo být jasné. Nemám ani povinnost jako svobodný občan proti nim nic nepodnikat. To by mu taky mělo být jasné. Ať si koupí prut a rybářský průkaz, zdekuje se někam ke vzdálenému rybníku a chytá zlaté rybičky. Už toho zprznil víc než dost. Není to žádná autorita, je to jen jeden z těch, co můžou za to, že to tu teď je, jak to je, a dokud „Křivomelové“ budou zlaté rybky chytat v našem rybníku, nebude nic tak, jak by mělo být, aby to nebylo „jedno velký špatný.““
Vzpomeňme si, jak se chovali k Miloši Zemanovi…...
„Rychetský má nepochybně pravdu v tom smyslu, že po „sametové revoluci“ společnost zhrubla. Zhrubla televize, média, prostě celá společnost. Ta míra vulgárnosti a sprostoty byla ve veřejném prostoru před rokem 1989 nemyslitelná…,“ připomíná publicista Pavel Černocký a pokračuje.
„Nicméně, dnešní politici jsou sice k hlavě státu velmi kritičtí, ironičtí, ale třeba média jsou stále korektní a slušná. Tedy ta oficiální, nikoliv facebook a pod. Tolik tedy k Petrovi Pavlovi…ale vzpomeňme si, jak se chovala média i tehdejší vládní politici třeba k Miloši Zemanovi. Jak ho uráželi, ponižovali a často vysloveně manipulovali a lhali,“ říká a pokračuje. „Chcete příklad? Zeman trpěl a stále trpí chronickou neuropatií. Už před lety začal těžce a vrávoravě chodit… a redaktoři ČT se nestyděli ignorovat jeho nemoc a nestydatě naznačovali, že byl Zeman na Hradě, při otevírání komory s korunovačními klenoty opilý! Petr Pavel si určitě nemůže stěžovat na neúctu, neslušnost a agresi v ČT, na Seznamu, Foru 24, nebo Novinkách. Ovšem prezident, který se nepokrytě snaží zničit zemi a rozpustit stát v jakýchsi Spojených státech Evropských, si úctu, ani slušnost vlastně nezaslouží,“ domnívá se publicista.
I Gustáv Husák na tom byl lépe…...
„Myslím, že to dobře vypovídá o tom, jak proměnlivá je "hodnotová politika" Rychetského. Dalo by se říci též, že je flexibilní, až oportunistická. Obecně lze pouze říci, že všichni prezidenti republiky požívali institucionální úctu, tedy k funkci. Co bylo nad to, bylo dáno osobností prezidenta. Nevím, jaký respekt má Rychetský na mysli třeba v případě Emila Háchy - ?“ ptá se publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider a vysvětluje.
„Nutno dodat, že možný respekt byl vždy zmenšován případnou směšností prezidenta. Petr Pavel je směšný. I Gustáv Husák na tom byl lépe, přestože byl předmětem mnoha normalizačních vtipů, jeho minulost politického vězně zasluhuje respekt. Podle vyprávění Jiřího Křivánka, jeho spoluvězně z Leopoldova, to byl velmi „tvrdý“ vězeň, který se nikdy nenechal zlomit, a usilovně pracoval, aby mohl posílat peníze na své dva syny. Z mého pohledu to byl nepřítel, ale osobnost (podobně hodnotím zpětně například i Jiřinu Švorcovou, ale to je jiná historie),“ vzpomíná a pokračuje.
„Zhrubnutí v politice je vinou i Petra Pavla, který je ochráncem křupánů typu Řehky či Foltýna: nyní se mu to alespoň trošku vrací zpátky. Je konfrontován s důsledky svého konání, ale nevím, zda je s to pochopit něco takového. Petr Pavel totiž není osobnost, která by vnášela do veřejného života nějaké skutečné hodnoty - právě naopak. Je to živoucí příklad toho, že absence jakýchkoliv hodnot činí z dotyčného subjektu hladký čípek, který může být bez jakéhokoliv odporu aplikován kdykoliv kamkoliv. Petr Pavel je jak třtina větrem se klátící, o to více, že byl vybrán, vybroušen a vystrkán do výše, kde vanou silné větry, jimž může odolat pouze skutečná osobnost. Nehodlám se smířit s tím, že se tento člověk sápe po ústavní roli "reprezentanta" České republiky, tedy i mého. Je to všeobecná ostuda a potupa, něco podobného rakouskému prezidentovi Kurtu Waldheimovi, který též lhal o své minulosti, načež mezinárodní ostrakizace ho vedla k rozhodnutí neucházet se o znovuzvolení. Kéž by si alespoň v tomto Petr Pavel vzal poučení!“ vzkazuje Jan Schneider.
Je těžké mít v úctě prezidenta, který kašle na ústavu…...
Velmi stručně a jasně se vyjádřili i Vadim Petrov a Petr Štěpánek. „Ano. Slyšel jsem to. Něco jako dřív, to bylo sněhu. A jablka, ta byla. Ne jako dneska. Vzpomínky starého zbrojnoše. Kdo něco četl o poměrech v politice v první republice, tak si nemůže dělat iluze, že to bylo dřív jinak. Možná za komunistů. Veřejné osoby by se měly chovat ale slušně. Je mi z toho špatně,“ říká místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov.
„V obecné rovině má Rychetský jistě pravdu, ale je těžké mít v úctě prezidenta, který kašle na ústavu i většinu voličů,“ domnívá se hudebník a místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.
