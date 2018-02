Úder Magdě Vášáryové: Kopec srandy s ňou bolo. Postrižiny. Robíš hanbu celému Slovensku. Podgurážená výčapníčka

„Starého pána třeba nechat, ať tam sedí, ... ať se léčí a uvidíme,“ shrnula v rozhovoru Vášáryová svůj názor na Miloše Zemana.

„Pamatuji si, když poslankyně Vášáryová se svým typickým afektovaným projevem, z něhož normálním lidem naskakuje husí kůže, každého v parlamentu varovala, ať nekritizuje Brusel nebo západní státy, neboť prý všechno sledují zahraniční diplomati a posílají zprávy domů,“ podotkl úvodem svého příspěvku Blaha.

„Smáli jsme se, že tetuška Magduška zůstala mentálně zaklesnutá v časech, kdy jako zasloužilá umělkyně podepisovala antichartu – její životní krédo zůstalo nezměněné: hlavně si nenaštvat soudruhy z Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, pardon, dnes už soudruhy z jiného svazu, z Evropské unie. Tiše, Velký bratr se dívá, předtím Sergej, nyní Jürgen, podstata však zůstává, Magduška se bojí. Kopec srandy s ní bylo, zejména když pateticky předstírala, že je socioložka a její největší vědecký výkon byly Postřižiny,“ dodal.

Následně pak podotkl, že teta Magdalénka se nejnověji angažuje v české politice. „Upřímnou soustrast, bratři," řekl. „Co je nejhorší, její vyjádření k prezidentovi České republiky jsou na úrovni výčepní, jež si dodala kuráž alkoholem (poz. red. - v originále použil poslanec termín ,,podgurážená výčapníčka") – cituji: Starého pána třeba nechat, ať tam sedí. Ať se léčí a uvidíme. – A jak naše neskutečně moudrá a důvtipná socioložka dodává, Slováci prý nemají Zemana příliš v lásce. Propánajána. Tak Vášáryová roky všechny poučuje, že nemají kritizovat politiky z jiných států, ale potom sama nakládá české hlavě státu. A ještě si vymýšlí nesmysly o tom, co si Slováci myslí o Zemanovi. Vždyť ona se živým Slovákem naposledy mluvila v minulém tisíciletí,“ poznamenal Blaha.

„Slováci si váží českého národa, včetně českého prezidenta, a pokud někoho nemají příliš v lásce, pak jsou to nafoukané a afektované herečky, které mudrují o věcech, o nichž nic nevědí. A primitivně uráží státníky sousední země kvůli jejich věku,“ dodal Blaha.

Závěrem se pak Blaha za Vášáryovou omluvil a zároveň dodal, aby nic neříkala, neboť dělá ostudu celému Slovensku.

Celý příspěvek Luboše Blahy:

Pamätám si, keď poslankyňa Vášáryová so svojím typickým afektovaným prejavom, z ktorého normálnym ľuďom naskakujú zimomriavky, každého v parlamente vystríhala, nech nekritizuje Brusel či západné štáty, lebo vraj všetko sledujú zahraniční diplomati a posielajú domov správy. Bububu! Smiali sme sa, že tetuška Magduška ostala mentálne zakliesnená v časoch, keď ako zaslúžilá umelkyňa podpisovala antichartu - jej životné krédo ostalo nezmenené: hlavne si nepohnevať súdruhov z Ústredneho výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, pardon, dnes už súdruhov z iného zväzu, z Európskej unie. Tíško, Veľký brat počúva, predtým Sergej, teraz Jurgen, podstata však ostáva, Magduška sa bojí. Kopec srandy s ňou bolo, najmä keď pateticky predstierala, že je sociologička a jej najväčší vedecký výkon boli Postrižiny...

No a predstavte si, že teta Magdalénka sa najnovšie angažuje v českej politike (úprimnú sústrasť, bratia!) a čo je najhoršie, jej vyjadrenia k prezidentovi Českej republiky sú na úrovni podguráženej výčapníčky - citujem: "Starého pána třeba nechat, ať tam sedí, ... ať se léčí a uvidíme." A ako naša nekonečne múdra a dôvtipná sociologička dodáva, Slováci vraj nemajú Zemana príliš v lásce. Prepánajána. Tak Vášáryová roky všetkých poúča, že nemajú kritizovať politikov z iných štátov, lebo bububu, diplomati posielajú správy, no potom sama nakladá českej hlave štátu ako posledná sedlaňa. A ešte si aj vymýšľa nezmysly o tom, čo si Slováci myslia o Zemanovi. Haló, veď ona sa so živým Slovákom naposledy rozprávala v minulom tisícročí...

Milá Magdaléna, ako vždy sa mylíš. Slováci si vážia český národ, vrátane českého prezidenta a ak niekoho nemajú príliš v láske, potom sú to nafúkané a preafektované herečky, ktoré mudrujú o veciach, o ktorých nič nevedia a primitívne urážajú štátnikov bratskej krajiny kvôli ich veku.

Ospravedlňujem sa za Vášáryovú tým českým priateľom, ktorí ju náhodou berú vážne - my za ňu nemôžeme, my sme ju k vám do Česka neposielali, ale nie, naspäť ju nechceme, nechajte si ju prosím, my sme si jej už užili dosť ??

Magdalénka, prosím, prosím, už radšej mlč. Lebo robíš hanbu celému Slovensku.

autor: vef