Ukrajina: Chtěl verbovat pro Zelenského. Místo toho ho čekala jízda na kapotě

„Mám zprávy od našich zpravodajských služeb, které ukazují, že Rusko dělá přesně toto a říká: ‚Nebudeme předávat zpravodajské informace Íránu, pokud Amerika přestane předávat zpravodajské informace Ukrajině.‘ No, není to vydírání? Rozhodně je,“ řekl Zelenskyj.
Zelenskyj vyjádřil naději, že se Ukrajině podaří dosáhnout dlouhodobých dohod s některými zeměmi Perského zálivu, které by umožnily získat finanční prostředky na výrobu ukrajinských stíhacích dronů nebo na získání tolik potřebných protivzdušných obranných raket. Ukrajinské drony již teď pomáhají státům Perského zálivu, včetně Saúdské Arábie, čelit íránským dronům.
Zdá se, že ruská agrese vůči jejich zemi bude trvat ještě dlouho. Ukrajinský parlament přijal zákon týkající se univerzitních studentů. Pro univerzitní studenty je zaveden nový kurz, který nahradí stávající základní vojenský výcvik.
„Návrh zákona s číslem 13347 zavádí kurz s názvem Základy národního odporu pro univerzitní a vysokoškolské studenty a nahrazuje stávající základní vojenský výcvik. Dřívější povinný výcvik vyžadoval od všech studentů ve věku 18 až 25 let absolvování teoretické části a zároveň absolvování praktického výcvikového modulu pro muže,“ připomněl server Kyiv Post.
Náměstek ministra školství Mykola Trofymenko ve vyjádření na facebooku uvedl, že návrh zákona pomůže zavést „praktické znalosti a dovednosti“ do vysokoškolského vzdělávání, kde „studenti získají užitečné, moderní a proveditelné školení“, například „jak jednat v krizových situacích, jak chránit život a zdraví, jak poskytovat první pomoc a jak se vypořádat s bezpečnostními výzvami“.
„Vše je o praktických znalostech a dovednostech, které jsou dnes potřebné: jak jednat v krizi, jak zůstat naživu a zdravý, jak poskytovat domácí péči, jak se vypořádat s bezpečnostními výzvami. … Jde o školení v rámci vzdělávacího procesu a doufám, že zastavím manipulaci s prohlášeními o ‚mobilizaci studentů‘,“ zdůraznil Trofymenko na facebooku.
Svědčí o tom např. video kolující po sociálních sítích, které má zachycovat střet příslušníka náborových sil s řidičem vozu. Na Volyni. Voják se snaží řidiče zastavit, snaží se usilovně, ale nad tunami plechu v pohybu nedokáže zvítězit.
Video sdílel i politolog Ivan Katchanovski z univerzity v kanadské Ottawě.
In my native Volyn region in Western Ukraine, press gang tried to stop & mobilize driver, but he took press gangster for a ride. pic.twitter.com/NKNcOeS3tQ— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) March 25, 2026
Ukrajinská historička Marta Havryško v návaznosti na nový zákon, ale také na snahu řady Ukrajinců napadenou zemi opustit, varovala vládu v Kyjevě, že nakonec možná nebude koho verbovat.
„Zelenskyj sní o tom, že promění Ukrajinu v ‚Izrael východní Evropy‘. Zdá se, že toto je jeden z kroků na této cestě. Jedinou otázkou je, zda občané tohoto ‚Izraele‘ jej skutečně budou chtít bránit, protože prozatím se zdá, že mnozí sní o útěku z něj – a dělají to všemi možnými prostředky. Proto populace Ukrajinců v Evropě i po celém světě roste, zejména pokud jde o počty mužů,“ napsala historička.
„Společnost Netflix Inc. formálně podala žádost o registraci ochranné známky u Rospatentu, ruské federální služby pro duševní vlastnictví, koncem března 2026, což představuje významný, i když opatrný, kontakt s ruským právním systémem čtyři roky poté, co se společnost stáhla z trhu,“ upozornil server Streamline s tím, že nelze ani tak očekávat návrat Netflixu do Ruska, jako spíše snahu ochránit i v této zemi své duševní vlastnictví.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
