Ukrajina, Izrael. „Více zdrženlivosti, méně siláckých řečí.“ Českým politikům přišlo doporučení

Šebesta ve svém komentáři na stránkách IVK analyzuje současný konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás s historickými souvislostmi, čehož nejsou čeští politici schopni, a to zejména ti vládní, kteří zaujímají nesmiřitelné postoje a moralizují celý svět, klidně i OSN.

„Politika je a vždy byla trochu divadlo. Ale dnes to stále častěji vypadá tak, že zbylo již právě jen ono divadlo. Obsah kamsi, neznámo kam, unikl. Kýč a sebedojímání se nad sebou samými vítězí. O české zahraniční politice, která se po nástupu současné vlády smrskla do sledu aktivistických kampaní, povýšeného moralizování a mávání všemi vlajkami s výjimkou té vlastní namísto trpělivého vyjednávání na podkladu národních zájmů a zbytečného neuzavírání si dveří, to bohužel platí dvojnásob,“ tvrdí Šebesta.

Podíl na tom podle něj má i současná potřeba neustále chrlit obsah na sociální sítě, kde ale citlivé záležitosti zahraniční politiky nadělají více škody než užitku. „Není žádným vyviňováním dotyčných tvrdit, že velký podíl na tom má potřeba nepřetržitého vysílání na YouTube a zaujímání nesmiřitelných postojů ke všemu a všem na sociálních sítích pro uspokojení potřeb soudobého virtuálního světa, jehož spotřebitelé si žádají neustále další a další přísun nového obsahu. Tato podoba ‚debaty‘ zahraniční politice škodí snad ještě víc než politikám ostatním, zejména proto, že její povaha byla historicky vždy spíše diskrétní. Ukazuje se přitom, že realita zahraničněpolitické morální nesmiřitelnosti je bohužel stejně, nebo dokonce ještě více násilná než staré pořádky,“ uvažuje Šebesta.

V Česku je tak podle něj nesmírně obtížné mluvit například o blízkovýchodním konfliktu racionálně. „Neznamená to však, že bychom se o to neměli pokoušet. Podobně složité to ostatně bylo i na počátku ukrajinské války v roce 2014 stejně jako o osm let později, kdy eskalovala do dnešní podoby. Situace ani dnes není ideální a debata otevřená, ale posun tady je. Dojde k němu i v případě konfliktu okolo Pásma Gazy,“ srovnává Šebesta, že i téma války na Ukrajině je v českém prostředí předkládáno velmi jednostranně.

Nejde tedy o konflikt, který vznikl 7. října, ale o dlouhodobý problém s chybami na obou stranách. „Jde o konflikt, který se jeví jako naprosto jasný a srozumitelný, když jeho počátek položíme do 7. října 2023, ale extrémně složitý, když na něj nahlížíme v celé jeho délce, což ostatně dokládá dlouhodobá neschopnost kohokoli dobrat se jeho řešení,“ upozorňuje analytik.

Šebesta také varuje, že izraelská vojenská odpověď může Palestince ještě více radikalizovat a situaci do budoucna nevyřeší. „Vojenské silové řešení a spoléhání se na technologickou převahu a z ní plynoucí neochota Izraele jakkoli řešit palestinskou otázku takto masivnímu útoku Hamásu zabránit nedokázaly. Pakliže to radikalizaci vedoucí k takto fanatickému zabíjení dokonce ještě více nepodnítilo. Současná vojenská kampaň bude mít následky podobné. Zabíjení blízkých logicky radikalizuje a vzbuzuje touhu po pomstě na obou stranách. Tam, kde je obětí víc, a prostředí, které takový hněv ochotně kultivuje, bude pochopitelně motivace silnější,“ varuje Šebesta.

Vždyť dokonce i v Izraeli prý zaznívají hlasy, že tento spor nemá žádné silové řešení. „I v samotném Izraeli na přístup ke konfliktu panují dlouhodobě rozdílné a vyhrocené názory. A že mnoho lidí je zde dlouhodobě přesvědčeno, že konflikt vojenské řešení nemá a že upřednostňování silového řešení naopak vytváří podmínky ideální pro posilování Hamásu. Palestinci z Pásma Gazy nikam nezmizí, a bude proto potřeba nalézt opět východisko pro společné soužití. Nespecifikované výzvy k jejich zmizení nebo vyřešení problému jednou pro vždy – které, nemají-li přímo genocidní charakter, tak se mu velmi blíží – a které se v české debatě objevují, bychom měli velmi důrazně odmítat,“ tvrdí směrem k českým politikům Šebesta.

Šebesta také upozorňuje na nekritické stranění Izraeli, který přitom má na svědomí už více civilních obětí než válka na Ukrajině. „Měli bychom umět srovnávat například také počet civilních obětí v tomto konfliktu trvajícím několik týdnů s více než půl druhého roku trvající válkou na Ukrajině. Vše nasvědčuje tomu, že již dnes je počet civilních obětí v Gaze vyšší,“ srovnává analytik.

Tyto názory je podle něj potřeba do debaty přinést, aniž by byl jejich autor ihned označen za antisemitu. „Co bychom naopak neměli, je nechat si vnutit podobu veřejné debaty, ve které někdo, kdo vysloví takové názory, bude ihned označen za antisemitu nebo mu bude doporučeno, aby šel mávat palestinskou vlajkou, jak to směrem k autorovi těchto řádek prohlásila jedna z osob ze zmíněné fotografie. Izrael je velmi vyspělý, kulturně a civilizačně nám blízký stát, patrně nejbližší v celém regionu. Zároveň je to stát vojensky mimořádně potentní a efektivní. Ani děsuplné vraždění Hamásu by však nemělo být ospravedlněním pro cokoli. To, že je Izrael náš spojenec, neznamená, že musíme bezpodmínečně souhlasit s každým jeho minulým i budoucím krokem, jakkoli právě toto se v Čechách obecně nikdy moc nechápalo,“ vysvětluje Šebesta, že by se u českých politiků slušelo více zdrženlivosti a méně siláckých řečí o „nevyhnutelných kolaterálních škodách“.

