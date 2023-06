Ukrajina: Obsadili jsme osm vesnic. Hlavní sílu jsme ještě nevrhli

reklama

Server Kyiv Post popsal, jak probíhá ukrajinská protiofenziva. Ukrajinská armáda prý zatím obsadila 8 vesnic mezi Záporožskou a Doněckou oblastí, ale stále se čeká na to, kam vedení vrhne hlavní sílu, tj. nově vycvičené brigády s technikou. I tak se daří způsobovat Rusům ztráty. Generál Oleksandr Tarnavskij, velitel Tavrijského operačně-strategického uskupení, prohlásil, že jen na tavrijské ose bylo za jediný den zabito nebo zraněno téměř 400 ruských vojáků.

Minulý měsíc ukrajinský generální štáb prohlásil, že celkový počet ruských vojáků zabitých nebo zraněných během plnohodnotné invaze na Ukrajinu přesáhl 200 000 osob.

Od ruského prezidenta Vladimira Putina však zaznívá, že pokud má během ofenzivy někdo skutečně velké ztráty, jsou to Ukrajinci. „Jejich ztráty se blíží úrovni, kterou lze označit za katastrofální,“ řekl. „My máme desetkrát menší ztráty než ozbrojené síly Ukrajiny.“ Putin také tvrdil, že Ukrajina v posledních dnech ztratila 160 tanků a více než 360 dalších obrněných vozidel.

Britská BBC s odvoláním na náměstkyni ukrajinského ministra obrany Hannu Maljarovou upozornila, že zvláště na jihu Ukrajiny jsou boje opravdu tvrdé. Rusko navíc pokračuje v intenzivní letecké kampani a na Ukrajinu vrhá rakety i drony. Kupříkladu v Dněpropetrovské oblasti. Regionální vojenský mluvčí Serhij Bratčuk uvedl, že série útoků dronů na černomořské přístavní město Oděsa byla odražena systémy protivzdušné obrany. Předchozího dne byly při útoku na sklad a nákupní centrum v Oděse zabity tři osoby.

Ukrajinci podle náměstkyně Maljarové postoupili o dalších 200 až 500 metrů ve směru na Bachmut. BBC však upozornila, že tuto informaci nemohla nezávisle ověřit. Západní analytici upozorňují, že Rusové se sice v místech útoků ze svých pozic stahují, avšak stahují se z dobře bráněných pozic do dalších dobře připravených pozic a ukrajinské ofenzivní síly se vyčerpávají.

„Tento ‚manévrový obranný přístup‘ se pro Ukrajince ukazuje jako náročný a pro útočící síly také jako nákladný. Proto je postup v tuto chvíli pomalý,“ zaznívá ze Západu.

Celkově se však z pohledu Západu ukrajinská protiofenziva vyvíjí žádaným směrem.

„To, co vidíme, není neočekávané. Je to obtížné a pro Ukrajince to bude náročné. Co jsme však viděli, je to, že se stále prosazují tam, kde měli ztráty, a pak pokračují v postupu. Takže celkově se to ubírá správným směrem,“ zaznívá také ze strany Západu.

V Rusku, konkrétně v Rostově na Donu, byl podle serveru katarské televize Al-Džazíra zahájen proces s více než dvacítkou vojáků ukrajinského pluku Azov, kteří se až do května 2022 bránili ruským invazním silám v Mariupolu, ale v květnu 2022 se okupantům vzdali. Před ruským soudem stojí jako „členové teroristické skupiny“.

„Z 22 obžalovaných, kteří čelí soudnímu procesu, je osm žen. Fotografie pořízené ve středu uvnitř soudu ukazují ukrajinské vojáky bledé a velmi hubené – muže s přísně oholenými hlavami. Obžalovaní čelí obvinění z účasti v teroristické organizaci a z účasti na akci s cílem svrhnout Ruskem podporované úřady v Doněcké oblasti. V případě odsouzení jim hrozí tresty od 15 let až po doživotí,“ uvedl server.

Červený kříž ve středu uvedl, že navštívil 1500 válečných zajatců na obou stranách konfliktu.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

