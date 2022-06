Ukrajina? Po smrti Michalika ukázána jeho starší slova. Mrazivá

reklama

V pouhých 59 letech náhle zemřel Věslav Michalik, někdejší kandidát na ministra průmyslu a dlouholetý starosta Dolních Břežan. O jeho skonu jako první promluvil předseda STAN Vít Rakušan.

„Zemřel Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, skvělý starosta Dolních Břežan a můj dobrý přítel. Nenacházím slov. Upřímnou soustrast všem blízkým,“ napsal Rakušan na Twitteru.

Upřímnou soustrast rodině vyjádřilo celé hnutí STAN.

„Zastihla nás nesmírně smutná zpráva. Zemřel Věslav Michalik, dlouholetý starosta Dolních Břežan a náš místopředseda. Bude nám všem moc chybět. Upřímnou soustrast rodině. Ti, kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku,“ napsalo hnutí STAN.

Velkou poklonu Michalikovi složil také senátor za STAN Zdeněk Hraba.

„Nemám slov. V padesáti devíti letech zemřel Věslav Michalik, úspěšný starosta Dolních Břežan. Musím říct, že jsem znal jen málo tak cílevědomých a precizních lidí, kteří věci promýšlejí, jako byl Věšek. Znali jsme se někdy od roku 2016, spolupracovali jsme v krajském zastupitelstvu i krajském výboru STAN. Jasně, někdy jsme se i neshodli, ale vždycky jsme si to dokázali férově vyříkat. To, jak změnil za téměř 20 let k Dolní Břeženy k nepoznání, to mu nikdo nikdy vzít nemůže. Je mi to obrovsky líto. Odpočívej v pokoji, Věšku. Přeji rodině a nejbližším, ať to zvládnou. Upřímnou soustrast,“ napsal senátor.

Ve stejném duchu se vyjádřila i místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová.

„Zemřel Věslav Michalik. Strašná rána pro rodinu i nás všechny ze STANu. Ta zpráva nás zasáhla jako blesk z čistého nebe. Nemůžu tomu uvěřit. Věšek byl mimořádný a obdivuhodný člověk. Žádná slova nezacelí tu ztrátu. Upřímnou soustrast rodině.“

Lucie Potůčková, starostka Mladých Buků v Krkonoších a poslankyně za STAN, připomněla, že Michalik uvažoval jako šachista a viděl některé věci dříve než ostatní lidé. I pokud šlo o Ukrajinu.

„Tohle napsal Věšek Michalik před více než rokem. Mluví to za vše. Vizionář a člověk s myšlením šachisticky na hodně tahů napřed. Takových lidí je jako šafránu. Čest jeho památce a hodně síly a empatie jeho rodině,“ napsala starostka.

A přidala Michalikovo vyjádření z dubna 2021.

„Jsme soustředěni na lokální rozměr akce Vrbětice. Napadlo vás, že nevyhnutelná eskalace je jen střípek v geopolitické hře o Ukrajinu? Tipuji si, že to Rusko zkusí. A co vy?“ zeptal se tehdy Michalik.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) se vyjádřila ještě obsáhleji.

„Byl to ten nejtemnější večer a temná noc. Prázdná. Je šest hodin ráno a za dvě a půl hodiny, v 8:30 mám s Tebou poradu. První v tom dni. První v pondělním dni plném porad, jako každý týden. A na tu poradu s Tebou se těším. Fakt. Asi jsem Ti to nikdy neřekla, že na pondělní poradu s Tebou se týden co týden těším,“ prozradila zlomená hejtmanka.

„Jsi takový můj maják. Styčný bod. Od roku 2010 jsem od Tebe všechno odkoukávala. Můj velký vzor. Mentor. Ten nejlepší starosta Dolních Břežan, obce, kde jsem se svým mužem v jeho bytě chvíli bydlela, kde mi hladil bříško, když jsem čekala první dítě a z okna pozorovala, jak Břežany neuvěřitelně vzkvétají. A pak jsem k Tobě chodila na rady jako starostka, protože jsem aspoň z části takhle dobře chtěla řídit Mnichovice. A pak jsi mi také poslal jednou mail a v něm bylo: ‚Petro, líbí se mi, jak to děláš.‘ A to bylo nejvíc.“ pokračovala na sociální síti Facebook.

Prozradila, že ji potěšilo, když se jí Michalik zeptal, jestli by nechtěla kandidovat na hejtmanku. Brala prý takovou otázku právě od něj jako poctu.

Poté konstatovala, že by asi Věslav Michalik chtěl, aby se vyjádřila stručněji, jasněji a k věci. A proto ho nahoru do nebe požádala, aby tam někde myslel především na svou rodinu, na svou ženu Hanu, na své děti.

„A teď jsem Hance slíbila, že dám dohromady seznamy všech těch, kteří Tě měli rádi a chtěli by se s Tebou rozloučit. Jenže Věšku, to jsou stovky, možná tisíce lidí. A víš proč? Protože jsi jedinečný. Ty jsi leader v tom nejesencionálnějším slova smyslu. A určitě jsi na žádné školení chodit nemusel. Děkuju Ti za všechno. Nedá se to říct tímhle vyznáním. A teď slíbím něco já Tobě. A nebude to podle hesla ‚Slibem nezarmoutíš‘. Budu ze všech sil šířit Tvůj odkaz. ‚Vzdělání, věda, výzkum, inovace, technologie, podpora mozků, přidaná hodnota, šťastná země.‘ A pokusím se, abychom byli alespoň zčásti takoví vizionáři jako Ty,“ přislíbila.

Upřímnou soustrast rodině a věčný klid Michalikovi přáli také kolegové z koalice. Včetně předsedy vlády Petra Fialy.

„Je mi velmi líto náhlého úmrtí Věslava Michalika. Upřímnou soustrast a hodně sil rodině a jeho přátelům,“ napsal premiér na Twitteru.

Lidovecký poslanec Marek Výborný napsal, že Michalik opustil tento svět příliš brzy.

„Příliš brzy... Upřímnou soustrast celé rodině a modlitba za kolegu Věslava. R.I.P.“ popřál Michalikovi nahoru do nebe.

Přidala se i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Upřímnou soustrast a hodně sil rodině Věslava Michalika."

