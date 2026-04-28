Ukrajina a Izrael jsou ve při. EU přišla s varováním

28.04.2026 8:18 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajina a Izrael jsou ve při. Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance na ministerstvo zahraničí kvůli „ukradeným“ zásilkám obilí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar na oplátku nešetřil kritikou na adresu vlády v Kyjevě. Z EU přišlo varování.

Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: obilí

Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha v pondělí uvedl, že izraelský velvyslanec byl předvolán na ministerstvo kvůli tomu, co člen vlády v Kyjevě označil za izraelskou nečinnost, proč se do Izraele dostalo obilí ukradené na Ukrajině.

Izraelský deník Haaretz dříve informoval, že loď Panormitis, která podle něj přepravovala obilí z okupovaného ukrajinského území, čekala na povolení k zakotvení v Haifě. Deník uvedl, že letos již byly v Izraeli vyloženy čtyři zásilky obilí z okupované Ukrajiny.

Sybiha na sociální síti X uvedl, že je „těžké pochopit nedostatek odpovídající reakce Izraele na legitimní žádost Ukrajiny ohledně předchozí lodi, která do Haify dodala kradené zboží“.

„Přátelské ukrajinsko-izraelské vztahy mají potenciál prospět oběma zemím a Ruskem prováděný nelegální obchod s ukradeným ukrajinským obilím by je neměl podkopávat. Je těžké pochopit nedostatečnou odpověď Izraele na oprávněnou žádost Ukrajiny týkající se předchozí lodi, která přivezla ukradené zboží do Haify. Nyní, když další taková loď dorazila do Haify, znovu varujeme Izrael před přijetím ukradeného obilí a poškozením našich vztahů,“ napsal doslova ukrajinský ministr zahraničí.

 

 

Agentura Reuters a Jerusalem Post napsaly, že Ukrajina zvažuje „přijetí dalších opatření“.

„Pokud tato loď a její náklad nebudou odmítnuty, vyhrazujeme si právo nasadit celou řadu diplomatických a mezinárodních právních opatření,“ uvedl ukrajinský zdroj pod podmínkou anonymity.

„Praxe praní kradeného zboží je nepřijatelná a Izrael v podstatě ignoroval naše požadavky ohledně předchozí lodi,“ uvedl zdroj.

Izraelský šéf diplomacie Gideon Sa'ar Sybihovi rovněž na sociálních sítích stejně důrazně odpověděl. Obvinil ho z vedení diplomacie prostřednictvím médií.

„Vážený pane ministře, diplomatické vztahy, zejména mezi přátelskými národy, se nevedou na Twitteru ani v médiích. Obvinění nejsou důkazem. Důkazy, které by podložily toto obvinění, dosud nebyly poskytnuty. Nepředložil jste ani žádost o právní pomoc, než jste se obrátil na média a sociální sítě,“ ohradil se izraelský ministr zahraničí s tím, že Izrael je právní stát a bude pracovat s právními nástroji.

 

 

Mluvčí Evropské unie později listu The Times of Israel sdělil, že Brusel „vzal na vědomí“ zprávy o ruských plavidlech a varoval, že ten, kdo se podobných akcí účastní, by mohl být vystaven sankcím.

„Odsuzujeme veškeré akce, které pomáhají financovat nezákonné válečné úsilí Ruska a obcházet sankce EU, a jsme i nadále připraveni se na takové akce zaměřit tím, že v případě potřeby zařadíme na sankční seznam osoby a subjekty ve třetích zemích,“ uvedl mluvčí EU ve svém prohlášení listu The Times of Israel.

