Ukrajina do EU? Co řekl Fico a co následně napsal Zelenskyj

Slovenský premiér Robert Fico publikoval na svém facebookovém účtu příspěvek, který uvedl titulkem, podle něhož vztahy mezi Slovenskem a Ukrajinou „jsou odsouzeny“ k tomu, aby měly lepší a kvalitnější charakter. Dále se v textu píše:
„Máme odlišné názory, ale vztahy mezi Slovenskou republikou a Ukrajinou jsou odsouzeny k lepšímu a kvalitnějšímu charakteru,“ řekl premiér Robert Fico v Užhorodu po setkání s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským.
Lídři Slovenska a Ukrajiny se dohodli na co nejrychlejším uspořádání čtvrtého společného jednání mezi vládami Slovenska a Ukrajiny, které by mohlo proběhnout 20. října na Slovensku.
„Slovensko-ukrajinské vztahy jsou dobrým příkladem toho, jak někdy různé politické názory mohou zastínit povahu spolupráce,“ podotkl Fico. Zdůraznil, že souhlasil se Zelenským ohledně udržení vzájemných kontaktů. „Vítám, že jsme měli možnost si popovídat mezi čtyřma očima. Na některá témata máme odlišné názory, ale o tom je svět. Respektujeme se a nasloucháme si,“ poznamenal premiér Robert Fico.
Lídři hovořili také o problematice energetické infrastruktury. „Vojenské útoky na legitimní cíle poškozují i Slovenskou republiku. Měli bychom se podívat i na zájmy dalších zemí, které jsou součástí mezinárodní energetické sítě,“ řekl premiér SR Robert Fico a dodává, že Slovensko nechce být součástí her, pokud jde o energetiku.
„V energetické oblasti budeme dělat všechna rozhodnutí, která budou dobrá pro slovenskou suverénní politiku. A v tomto našem chápání má skvělé místo i spolupráce Slovenska a Ukrajiny,“ dodal na závěr premiér Robert Fico.
„Dobré, přátelské sousedské vztahy, dobrý, spravedlivý mír, co nejdříve příměří a evropská perspektiva jsou čtyři věci, které chceme ve svých vztazích,“ řekl Robert Fico a nabídl ukrajinskému prezidentovi veškeré zkušenosti s procesem přístupu do Evropské unie, přičemž přiznal, že Slovensko v rámci tohoto procestu udělalo mnoho „fatálních chyb“, nebýt jichž, mělo by podle něho nyní silnější pozici v EU.
Fico je inteligentní moudrý politik a skvělý člověk
Slováci svého premiéra vesměs chválí. „To je politik a státník, kterého potřebujeme. Pane Fico, jsem na vás a vaši práci velmi hrdý. Jste inteligentní moudrý politik a velmi skvělý člověk. Obdivuji vás a vážím si setkání pana Zelenského a všech světových lídrů. Klobouk dolů, pane premiére,“ stojí v komentáři na síti Facebook, který nasbíral nejvíce lajků.
„Pan Fico je vyslancem vysoké politiky,“ pochválila politika Monika Kováčová.
„Doufejme, že na Ukrajině bude referendum a lidé si zvolí nového legitimního prezidenta,“ vyjádřila se Valerie Lukáčová.
„Čekala jsem horší, ale je to ok. Byl jen slušnější, ale nezlomili ho. Jen tak dál, p. premiére!!!“ napsala Viki Valentová.
„Pan Fico je Slovák srdcem a hájí slovenské zájmy!“ vyjádřil spokojenost také Lubomír Benik.
„Náš pan premiér Robert Fico je opravdový politik, diplomat,“ napsala Elena Lutz.
„Také si vážím setkání s ukrajinským prezidentem a takové zahraniční politiky, abychom vedli dialog se všemi světovými lídry,“ uvedl Dominik Tinák.
„Slovensko se stává nejslavnější zemí,“ soudí Ludy Meyer.
„Náš premiér Robert Fico vždy dělá podle svého vědomí a svědomí,“ domnívá se Ingrid Kováčová.
Ale objevily se i výtky. „Co mi vadí a co nechápu, je pozitivní postoj ke vstupu Ukrajiny do EU. Podle mě za současných podmínek v zemi tam nemá co pohledávat,“ napsal Petr Ganovský.
Lidé ocenili také Ficovo vystupování na tiskové konferenci. „To je pan premiér, který mluví bez papírů, všimli jste si. Moudrý, vzdělaný. Není problém odpovědět na všechny otázky bez dokladů. Klobouk dolů,“ vyjádřila se Ingrid Kováčová.
Setkání slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se odehrálo v pátek 5. září v ukrajinském Užhorodu. Jednalo se o první schůzku na nejvyšší úrovni na ukrajinské půdě. Setkání probíhalo za účasti dalších představitelů, včetně místopředsedkyně slovenské vlády Denisy Sakové a ministra zahraničí Juraje Blanára, zatímco ukrajinskou stranu doprovázela premiérka Julija Svyrydenková.
Hlavními tématy byly bilaterální vztahy, otázky energetiky a podpora Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Zelenskyj zdůraznil potřebu posílit bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a koordinaci s evropskými partnery, hovořil také o setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s dalšími lídry. Slovenský prezident Peter Pellegrini označil schůzku za klíčovou pro udržení dobrých sousedských vztahů a zdůraznil, že dialog je jedinou cestou k řešení napětí, které bylo mezi oběma stranami patrné kvůli předchozímu setkání Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.
I HAVE A SERIOUS MESSAGE FOR THE UKRAINIAN PRESIDENT— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) September 2, 2025
Greetings from China, where evening has already fallen. I feel a sense of second-hand shame when I see what our spiritual homeless people from the opposition are doing in Slovakia in connection with this foreign trip.
The… pic.twitter.com/1HxReQvfPX
Setkání bylo intenzivně pokryto médii, například TV Markíza vyslala dva reportážní týmy a přinesla živé vstupy. Fico a Zelenskyj informovali o výsledcích na společné tiskové konferenci. Byla dohodnuta příprava dalšího společného zasedání slovenské a ukrajinské vlády, což je považováno za nadstandardní formu spolupráce.
Zelenskyj: Slovensko podporuje Ukrajinu na její cestě do Evropské unie
Zelenskyj Ficovi poděkoval za návštěvu. Na síti X uvedl: „Měl jsem věcnou diskusi s premiérem Slovenska. Probrali jsme klíčová témata – zásadní otázky pro Ukrajinu a zásadní otázky pro Slovensko. Informoval jsem o našem včerejším rozhovoru s prezidentem Trumpem, o naší spolupráci s lídry koalice ochotných prosazovat mír a zajistit bezpečnost Ukrajiny a o bezpečnostní architektuře pro Evropu. A Slovensko nezůstane stranou. Premiér mi vyprávěl o svých kontaktech v Číně. Samostatným a důležitým tématem byla energetická nezávislost Evropy – ruská ropa, stejně jako ruský plyn, nemá budoucnost.“
I had a substantive discussion with the Prime Minister of Slovakia @RobertFicoSVK. We covered key topics — matters of principle for Ukraine and matters of principle for Slovakia.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 5, 2025
I informed about our conversation yesterday with President Trump, our work with leaders of the… pic.twitter.com/gOAgPdeEyi
Dále Zelenskyj napsal, že Slovensko podporuje Ukrajinu na její cestě do Evropské unie. „To je velmi důležité. Sdílíme také názor, že Ukrajina a Moldavsko musí pokračovat ve společné cestě k členství v EU. Stejně důležité je, aby bilaterální spolupráce v ekonomických, energetických a infrastrukturních záležitostech zde, v našem regionu, posilovala naše národy a naše země. Děkuji za setkání. Je důležité, že tento dialog vedeme, a budeme v něm pokračovat,“ vyjádřil se ukrajinský prezident.
autor: Naďa Borská