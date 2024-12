Na Ukrajině bylo již na sto tisíc vojáků obviněno z dezerce od svých jednotek. Už i server britského listu The Guardian tvrdí, že ukrajinskému prezidentu Volodymyrovi Zelenskému docházejí vojáci a bude-li chtít dál bránit svou zemi před ruskými ničiteli, možná mu nezbyde, než povolat do zbraně osmnáctileté mladíky. Ukrajinští obránci totiž čelí velkému ruskému náporu na východě země, ale také na jihu.

„Nedávné mrazivé odpoledne v západoukrajinském městě Kovel, stříbrovlasý muž ve vojenské uniformě připravený nastoupit do vlaku. Malý chlapec ho objal na kolenou a nechtěl ho pustit. ‚No tak, Dimo, rozluč se s dědou,‘ řekla mu matka a táhla ho pryč. O několik minut později vlak vyjel z nádraží s mužem na palubě a zamířil na dlouhou cestu na východ země, k frontovým liniím v boji proti Rusku. Dcera a vnuk, oba v slzách, mávali z nástupiště. Podobné scény se nyní často odehrávají na Ukrajině, kde vyčerpanou armádu stále častěji tvoří starší muži,“ napsal také server listu The Guardian.

Agentura AP upozornila, že momentálně je na Ukrajině z dezerce obviněno na sto tisíc vojáků. „Je jasné, že nyní, upřímně řečeno, už jsme z našich lidí vymáčkli maximum,“ řekl důstojník 72. brigády, který poznamenal, že dezerce byla jedním z hlavních důvodů, proč Ukrajina v říjnu přišla o město Vuhledar.

Průzkum Centra Razumkova se sídlem v Kyjevě z léta svědčí o tom, že se v zemi mění postoje, že 46 % respondentů souhlasilo s tím, že „není ostuda vyhýbat se vojenské službě“, zatímco pouze 29 % nesouhlasilo. Z průzkumu citoval server listu The Guardian.

O výši ztrát existují také pouze odhady – jeden z posledních prý pochází z utajovaného zdroje na samotné Ukrajině a byl publikován ve Wall Street Journal. Podle toho od začátku války zahynulo 80 tisíc ukrajinských vojáků a 400 tisíc je po zranění považováno za neschopné boje.

Součástí ukrajinského problému je fakt, že místo vojáků vyřazených z boje nemohou nastoupit vojáci se zkušeností nebo alespoň se solidním výcvikem. Ti, kteří dorazili na frontu, prý občas ani nevěděli, jak správně držet zbraň. Takto se pro The Guardian vyjádřil ukrajinský důstojník ze 114. brigády sil územní obrany. Teprve nedávno prý přišlo 90 nových vojáků. „Pouze 24 bylo ochotných zaujmout své pozice. Zbytek jsou staří, nemocní nebo alkoholici.“

Zelenskyj se však zdráhá poslat do pole nejmladší generaci Ukrajinců. Už proto, že se narodili v časech, kdy Ukrajina procházela krizí, takže jich není mnoho i bez ztrát v boji.

Rusové decimovali Ukrajinu i na Štědrý den a Keith Kellogg, kandidát zvoleného prezidenta Donalda Trumpa na post mírového vyslance ve věci ruské intervence na Ukrajině, kremelský čin odsoudil. „Vánoce by měly být obdobím míru, přesto byla Ukrajina na Štědrý den brutálně napadena. Vypouštět rozsáhlé raketové a dronové útoky v den narození Páně je špatné,“ napsal Kellogg 25. prosince na sociální síti X. „Svět bedlivě sleduje akce na obou stranách. USA jsou odhodlanější než kdy jindy přinést mír do regionu.“

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring…