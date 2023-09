Ukrajina, to není černá díra na peníze. Ozvalo se od konzula z Ukrajiny

Předseda SPD Tomio Okamura nejednou prohlásil, že by se ukrajinští uprchlíci měli začít vracet do těch ukrajinských měst, ve kterých se nebojuje. Český konzul ve Lvově David Nový však vysvětluje, že kvůli ruským raketám či dronům, nelze žádné místo na Ukrajině považovat za absolutně bezpečné. I ve Lvově rozsévají ruské rakety smrt. Zdůraznil také, že Ukrajina v žádném případě není černou dírou, ve které nenávratně mizí peníze.

v podcastu Zbytečná válka. Zdůraznil, že i když se kupříkladu ve Lvově, vedle polských hranic, přímo nebojuje, i na Lvov dopadají ruské rakety, které zabíjejí ukrajinské civilisty. Nikde na Ukrajině se proto podle velvyslance nelze cítit absolutně bezpečně. „Poplach může znamenat to nebezpečí, že přiletí rakety nebo přiletí íránské drony. I Lvov byl v červenci a v srpnu dvakrát zasažen, byla zasažena civilní infrastruktura a bohužel i ve Lvově došlo k obětem na životech v řadách civilistů," upozornil.

Zdůraznil také, že Ukrajina v žádném případě není černou dírou, ve které nenávratně mizí peníze. Vysvětlil, jak je to doopravdy.

„Rozhodně Ukrajina není černá díra, kde by něco zahučelo. My se snažíme identifikovat konkrétní potřeby, aby materiální i zdravotnické potřeby cílily tam, kde je to potřeba, kde to Ukrajinci teď nebo ve střednědobém horizontu využijí. A až skončí válka, tak příležitosti pro obnovu, obchod a rekonstrukci Ukrajiny tady budou,“ uvedl Nový.

Nakonec zdůraznil, že Ukrajinci jsou odhodláni se bránit. „Nikde není cítit porážka nebo špatná nálada. Na Ukrajině cítíme chuť do života, optimismus, a to že ‚Rusy z Ukrajiny vyženeme‘,“ zaznělo od velvyslance. Ukrajincům prý vlévá energii do žil i pomoc z Česka. A nejen z Česka, z celého Západu. I když Západ jako celek by podle velvyslance mohl dělat víc.

„Jsem rád, že Česká republika dělá opravdu hodně. Jsem na to hrdý. Ta česká pomoc je na Ukrajině vidět. I Ukrajinci jsou si vědomi toho, co děláme,“ ujistil diváky velvyslanec.

