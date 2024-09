Ukrajina v NATO? Nevýhodné. Sikorski uvěřil, že mluví s Porošenkem. Vtipálci z něj vytáhli informace

Během rozhovoru, který je veden výhradně v angličtině, je slyšet, jak Sikorski dlouze diskutuje o situaci kolem válečného konfliktu na Ukrajině a o podpoře Kyjeva ze strany Západu.

„Touha je nulová. Vše se může změnit, pokud se fronta na Ukrajině začne hroutit, ale v tuto chvíli je touha po tom nulová,“ řekl Sikorski, že touha bojovat za Ukrajinu v jeho zemi není.

„Víte, v současné době diskutujeme o tom, zda sestřelit ruské řízené střely nad vaším vzdušným prostorem z našeho vzdušného prostoru, aniž bychom vstoupili na vaše území. A i to je v této fázi velmi, velmi sporné. A není na tom žádná shoda, protože by to znamenalo vstup do války,“ doplnil Sikorski, jenž se domníval, že vede rozhovor s Porošenkem.

Polský ministr se také vyjádřil skepticky k myšlence vstupu Ukrajiny do NATO. „Tato myšlenka je na Západě používána jako trumf při vyjednávání s Ruskem. A v Evropě není touha vést válku s Ruskem. To je absolutní červená linie.“

Postoj NATO k ukrajinskému členství označil za pokrytecký, protože říká „můžete se stát členem NATO, až vyhrajete válku a nebudete ho už potřebovat“. Západ se podle jeho slov snaží Rusko donutit k dohodě v takovém formátu, že dá garance, že Ukrajina do NATO nevstoupí a že Rusko udělá územní ústupky nebo konflikt zmrazí, Rusku zůstanou území, ale že zbytek Ukrajiny do NATO vstoupí.

Podobně se Sikorski dívá i na vstup Ukrajiny do EU: „Tento proces může trvat deset let, zejména proto, že pro Evropany není výhodné hostit zemi s konkurenceschopným zemědělstvím a s velkým počtem obyvatel.“

Představa, že Německo přistoupí na to, že Polsko a Ukrajina budou mít v EU větší kumulovanou sílu, se Sikorskému nezdá reálná.

„Velká část Ukrajiny se stane neobyvatelnou a čeká nás další obrovská vlna uprchlíků,“ řekl dále Sikorski. A že panuje velký strach ze zimy na Ukrajině. Až 70 procent energetického sektoru na Ukrajině je zničeno a hrozí, že velké části země se stanou neobyvatelnými.

Evropa podle polského ministra zahraničí jednoznačně nechce do války s Ruskem, ale nechce ani potvrdit to, co říká ruský vůdce Vladimir Putin. Teoreticky se dá, dle Sikorského slov, mluvit o větší eskalaci v případě, „pokud Ukrajina zcela imploduje“. Dokud se to nestane, a pokud se to nestane, „USA budou Ukrajinu podporovat bez ohledu na to, kdo přijde k moci, a to ne proto, že jim záleží na Ukrajině, ale protože by se ztrapnili na mezinárodním poli“, pravil Sikorski.

A že u Trumpa nikdo neví, co udělá, ale že „lidé okolo něj tvrdí, že bude Putina vydírat větší eskalací, aby přistoupil na dohody zmíněné výše“, podotkl polský ministr zahraničí.

V předmětném telefonickém rozhovoru Sikorski hovoří například i o tom, že USA věděly předem o sabotáži vůči plynovodu Nord Stream.

Polské ministerstvo zahraničí v reakci na to označilo nahrávku za „odpad ruské propagandy, který vytvořili ‚vtipálci‘ sponzorovaní bezpečnostními službami“. Uvedlo také, že tento telefonický rozhovor se uskutečnil před několika měsíci a že byl zveřejněn dnes, cíleně při návštěvě ministra zahraničí USA v Polsku.

Vtípku ušitému na šéfa polské diplomacie se zasmál také bývalý poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (ODS): „Ruští ‚vlogeři‘ Vovan a Lexus, kteří už vytrollili řadu politiků, tentokrát doběhli polského ministra zahraničí Sikorskiho. Tomu volali coby ukrajinský exprezident Porošenko,“ poznamenal a poukázal na pár dalších zajímavých vyjádření, která ze strany polského ministra v rozhovoru zazněla.

Sikorski mj. například řekl, že Polsko chce ukrajinské uprchlíky vracet bojovat, ale nechce, aby se rozutekli zase jinam. Vyjádřil se také k americkým atomovkám na polském území s tím, že je tam Polsko ve skutečnosti nechce, protože nebudou jeho.

