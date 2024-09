Vojenský analytik Tyler Weaver poukázal na současné fiasko ukrajinské armády v ruské Kurské oblasti. V Kurské oblasti se bojová fronta rozpadá a tisíce těch nejschopnějších vojáků Ukrajiny v oblasti padlo. Tyler Weaver poukázal na to, že útok jednotek ukrajinské armády směrem do Kurské oblasti byl jednou z mnoha ukázek toho, že ukrajinská armáda (AFU) si vytyčovala nesmyslně vysoké cíle, které neměla šanci uhájit. „Ukrajina nakonec tuto válku z velké části prohraje, protože se soustavně snažila bojovat nad své možnosti,“ predikuje analytik.

A ukázal další katastrofální strategii ukrajinské armády. Popsal, že Ukrajina do války vstupovala s obrovskou armádou, která měla vysokou morálku i odhodlání nepřítele porazit. Po útoku v roce 2022 byla ukrajinská armáda početnější, měla obrovskou podporu NATO. Proto se ruské jednotky opevnily ve východním Charkově a u Chersonu. „Jakékoli seriózní hodnocení situace v tomto bodě by bylo takové, že se ruské jednotky opevnily do v podstatě nedobytné pozice, kterou AFU nebyla schopna prolomit,“ napsal Weaver a dodal, že obzvláště Chersonská oblast se stala krvavými lázněmi pro obě strany.

Poznamenal, co v tu chvíli měla ukrajinská armáda udělat. Zakopat se a začít jednat. „Chersonské předmostí v polovině roku 2022 byla krvavá katastrofa. Správným postupem bylo začít se zakopávat a mezitím vyjednat mírovou smlouvu,“ ukazuje analytik. Nic takového ale Ukrajina neudělala.

Útoky ukrajinské armády ovšem selhaly a otevřely tak dveře pro ofenzivu Ruska. „Útoky neuspěly s obrovskými ztrátami, což Rusku otevřelo cestu k přechodu zpět do ofenzivy na konci roku 2023 a k zahájení systematického vytlačování ukrajinských sil z Donbasu. Správným postupem v tomto bodě bylo opět najít udržitelnou obrannou linii a začít se zakopávat,“ napsal analytik.

Následoval výpad jednotek ukrajinské armády a žoldáků ze zahraničí do Kurské oblasti. „S obrovskými ztrátami se to nezdařilo – ukrajinské síly prolomily hranici, začaly vykořisťovat civilisty a přímo narazily na ruský protiúder, který je zastavil. Ukrajinci pak posílili selhání a poslali masivní posily do smrtelné jámy ve snaze udržet kousek ruské půdy pod svou vlajkou jako vztyčený prostředník Putinovi,“ poukázal na další chybu ve strategii AFU vojenský analytik.

Ovšem když Ukrajina vrhla velkou část svých sil do Kurské oblasti, začala se jí bortit fronta na Donbasu. „Fronta na Donbasu se začala hroutit. Ruské jednotky dělaly velké pokroky a zabíraly klíčový terén, v nemalé míře proto, že zdroje ukrajinské armády byly systematicky přesměrovány na terciární operaci daleko na severu,“ popisuje Weaver odeslání části sil do Kurské oblasti, které pak chyběly u obrany Donbasu.

A to jsou podle analytika postupy, které ukrajinským silám sebraly výhodnější pozici při vyjednávání. Přefouklé plány, velikášská strategie a nerealistické cíle. „Znovu a znovu a znovu jsme viděli, že když Ukrajinci získali zdroje a vytvořili síly, místo aby přiznali, že jsou v konfliktu slabší stranou a aby pracovali na posílení svých pozic a na usmíření, místo toho sílu promrhali na nesmírně ambiciózní a k nezdaru odsouzené ofenzivy,“ píše analytik Weaver.

V roce 2023 se Kyjev rozhodl vojensky dobýt zpět celý Donbas, v roce 2024 dobýt Kurskou oblast v Rusku. Obě ofenzivy dle analytika nesmyslné s ohledem na to, v jaké pozici Ukrajina byla. „V roce 2023 byly tyto ofenzivy zaměřeny na obnovení jejich hranic z doby před rokem 2014, kdy Doněck mohl být i pro ně na Měsíci, tak byl nedosažitelný, zatímco v roce 2024 se jejich ambice změnily v naprosté šílenství dobýt část příhraničního území jihozápadního Ruska navzdory skutečnosti, že byli ‚armádně‘ za poslední rok tou slabší stranou,“ napsal na síti X Tyler Weaver.

„Jsou to kroky strany, která si stanovila cíle nad rámec svých možností, a pravděpodobně skončí tím, že Ukrajinu jako suverénní stát v budoucnu odsoudí k záhubě,“ predikuje výsledek konfliktu vojenský analytik Tyler Weaver.

