Ukrajinci houfně utíkají. Ale to není nic proti tomu, co má nastat po válce

22.12.2025 14:36
autor: Karel Šebesta

Mezi uprchlíky žen ubývá, mužů přibývá. Z Ukrajiny dle španělského El País utíká stále více mladých mužů, kteří nemají v plánu sloužit v tamní armádě. Jen 150 000 jich prý prošlo přes polské hranice. A to není nic proti tomu, kolik jich odejde, až válka skončí.

Opakovaně zdůrazňovaným problémem Ukrajiny je nedostatek vojáků. Nicméně, dle článku španělského listu El País bude nedostatek lidí problémem pro Ukrajinu i po válce.

Článek uvádí, že na podzim tři země, které přijaly nejvíce ukrajinských uprchlíků, tedy Německo, Polsko a Česká republika, vzkázaly Ukrajině, že musí snížit počet lidí, kteří odcházejí ze země, protože se tyto země blíží limitu, kolik uprchlíků mohou přijmout. 13. listopadu o omezení přílivu mladých Ukrajinců požádal kancléř Friedrich Merz se slovy, že tyto lidi potřebuje zejména Ukrajina.

Exodus mladých Ukrajinců je dílem Volodymyra Zelenského, který dovolil mladým mužům vyjet kvůli vysokoškolskému vzdělání.  Následoval mohutný odliv mužů, kteří se chtějí vyhnout službě v armádě. „Statistiky Evropské komise ukazují, že zatímco počet žen s postavením uprchlíka v říjnu klesl o 7 %, počet mužů vzrostl o více než 6 %,“ uvádí El País a dodává, že kvůli státní podpoře je oblíbenou destinací mladých Německo. „Od srpna se počet ukrajinských mužů registrovaných v této zemi zvýšil desetinásobně,“ píše list.

Polský prezident Nawrocki zase uvedl, že naposledy prodloužil nařízení poskytující podporu nezaměstnaným Ukrajincům. „Ukrajinská národnostní menšina má tyto výhody již třetím rokem a je třeba s ní zacházet s respektem, ale měla by mít stejná práva jako ostatní národnostní menšiny v Polsku,“ uvedl. A k výhodám Ukrajinců se skepticky staví i nový český premiér, Andrej Babiš.

Demografie

Demografická situace na Ukrajině je přitom dle El País, ale i podle jiných zdrojů, katastrofální. „Ruská invaze byla pro Ukrajinu posledním hřebíčkem do rakve. Před začátkem války v roce 2022 měla země 41 milionů obyvatel: Od té doby ztratila více než devět milionů obyvatel, což je 21 % populace, podle údajů Mezinárodního měnového fondu, který dnes odhaduje počet obyvatel na 32 milionů,“ uvádí El País. Dodejme ovšem, že údaj 41 milionů obyvatel není podložen, protože poslední sčítání lidu na Ukrajině proběhlo v roce 2001.

„Ukrajinský portál pro zaměstnání Robota UA zveřejnil v prosinci průzkum, ve kterém 71 % firem inzerujících pracovní nabídky uvádí, že zaznamenaly významný odliv pracovníků mladších 23 let. Podle odhadů polských médií na základě údajů polského ministerstva vnitra opustilo od září Ukrajinu přes polské hranice více než 150 000 mužů,“ píše dále EL País. Kromě toho podle průzkumů klesá ochota Ukrajinců se vrátit na Ukrajinu. Největším důvodem pro návrat, který se v průzkumech uvádí, je nostalgie. A naopak největším důvodem pro to, aby se nevrátili, je kvalita života. Dalším problémem je dle El País to, že většinu uprchlíků tvoří ženy a nezletilí, kteří se snadněji přizpůsobí životu v zahraničí. „Z 5,3 milionu Ukrajinců, kteří od února 2022 uprchli ze své země do Evropské unie, je v současné době 40 % nezletilých,“ uvádí.

Ovšem problém bude i po válce. Dle odbornice na demografii Elly Libánové opustí Ukrajinu po válce až milion mužů, aby se shledali se svými příbuznými. Až ovšem skončí stanné právo.

Zdroje:

https://elpais.com/internacional/2025-12-22/europa-presiona-a-ucrania-para-que-contenga-el-exodo-de-jovenes-hacia-los-paises-vecinos.html

https://www.reuters.com/world/ukraine-stares-down-barrel-population-collapse-2025-12-04/

https://www.spiegel.de/international/europe/a-demographic-catastrophe-ukraine-is-running-out-of-people-a-473554ea-ddfd-49db-bf40-b482387b26aa

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

