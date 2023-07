Ukrajinci jsou blízko velkému úspěchu, hlásí Estonci. Generál Zalužnyj už hledí ke Krymu

ZAHRANIČNÍ MONITORING Válka na Ukrajině pokračuje a šéf zpravodajského centra estonských obranných sil Margo Grosberg má za to, že Ukrajinci jsou jen kousek od velkého vojenského úspěchu. Vysvětlil, proč si to myslí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval vojákům za houževnatost, s jakou kilometr po kilometru osvobozují svou vlast od ruských agresorů. Znovu také zaznělo, že bude osvobozen i Krym.

Ukrajinci pokračují v protiofenzivě a prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval všem vojákům za to, že osvobozují metry až kilometry své vlasti i navzdory tomu, že jim ruští okupanti kladou tvrdý odpor a do operací na východě a na jihu Ukrajiny nasadili všechno, co mají.

„Ruské síly na našem jihu a východě vynakládají veškeré úsilí, aby zastavily naše bojovníky. A každý tisíc metrů postupu, každý úspěch každé naší bojové brigády si zaslouží vděčnost,“ řekl Zelenskyj v dalším projevu ke svým spoluobčanům.

Server listu New York Times napsal, že se Ukrajincům podařilo snížit ztráty techniky, a to i západní techniky, z 20 procent na 10 procent. Zčásti za to prý může skutečnost, že Ukrajinci změnili taktiku a ostřelují raketami ruské pozice, a zčásti za to může zpomalení ofenzivy.

Šéf zpravodajského centra estonských obranných sil Margo Grosberg je i přes toto zpomalení přesvědčen, že Ukrajinci jsou blízko velkému vojenskému úspěchu. Ve prospěch Ukrajinců podle něj hovoří např. přesnost některých úderů, jako byl ten na hotel v Berďansku, kterým Ukrajinci oslabili ruské velení v regionu. Stejně tak Ukrajinci vyčerpali značné množství ruských sil. „To vše naznačuje, že Ukrajinci jsou blízko velkému úspěchu," řekl Grosberg. Na jeho slova upozornila Ukrajinská pravda.

Přípravné útočné operace, které ozbrojené síly v současnosti vedou, jsou podle něj zaměřeny na sevření ruských jednotek v úzkých oblastech a nalezení slabých míst pro průlom.

Nejvyšší vojenský velitel ukrajinských sil Valerij Zalužnyj dal najevo, že bude-li mít dost prostředků, osvobodí i poloostrov Krym, který Rusové uchvátili už v roce 2014. „Jakmile budu mít prostředky, něco udělám. Je mi to fuk – nikdo mě nezastaví,“ řekl Zalužnyj v rozhovoru pro americký list Washington Post.

I Zalužnyj si je prý vědom toho, že Krym Rusové dobře opevnili, ale je přesvědčen, že bude-li mít Ukrajina dost střel, může uspět i ve snaze získat zpět Krym.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

