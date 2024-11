Ukrajinci kopou obranu. Víc než 100 km od fronty. Po pádu Pokrovsku to totiž může jít rychle

Analytik se věnuje zkazkám o velké ruské ofenzivě, které se objevují již nějakou dobu. Že by se Rusové mohli pokusit o útok směrem na Záporoží zmínil například šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov. Podle zpráv ale Ukrajinci skutečně poblíž těchto měst staví opevnění. Například u vesnice Piščanka na východ od Dnipra.

Aby k tomuto útoku došlo, ruské síly musejí dle analytika nejdříve obsadit Pokrovsk. Pousmál se nad článkem, který „pro útěchu“ zmiňoval, že Rusové „ještě město neobsadili“. Dodal, že Rusové se o obsazení města nebudou pokoušet, dokud nevyrovnají frontu tak, jak je znázorněno na mapě. A k tomu bude nejdřív muset být obsazeno Kurachove, tedy město chráněné ze severu přehradní nádrží a z jihu poli, kde není jak se krýt. Dobývání města již začalo.

Situace u Pokrovsku

Navíc, Rusové dle analytika postupují z jihu, kde dobyli Jasnu Poljanu a Maksymivku. Z proukrajinské strany se pak ozývá, že kluzákové pumy začínají dopadat na Rozlyv, tedy vesnici na západ od Kurachove. A hlavně Rozlyv leží jen kousek od silnice, kterou je Kurachove zásobováno, a pokud by padl, znamenalo by to velké problémy pro ukrajinskou posádku ve městě. Simplicius také zmiňuje vesnici Dačne, která leží na západ od Kurachove a prochází jí konečný úsek hlavní silnice, kterou je Kurachove zásobováno. „Pokud se Rusové dostanou na tuto silnici, Kurachove bude v podstatě v blokádě. Jakmile pak padne celá tato prázdná oblast na jihovýchodě, fronta by měla být víceméně konsolidovaná a budeme o krok blíž k závěrečnému zúčtování u Pokrovska,“ říká.

Očekávaný postup ruských sil

Vysvětlil, že hlavní zásobovací tepna vede z Pokrovsku přímo do Pavlohradu a Rusové by ji mohli použít jako svou vlastní oporu. „Může se zdát, že do Pavlohradu je to daleko, ale ukrajinští představitelé opakovaně upozorňovali, že západně od Pokrovska nejsou žádná významná opevnění a že pokud Rusko město obsadí, hrozí totální kolaps obrany, takže Pavlohradu bude možné dosáhnout rekordní rychlostí,“ říká analytik.

Mapa hlavních zásobovacích tepen na jihovýchodě Ukrajiny

Oporou v jeho pohledu jsou i slova válečného zpravodaje z deníku BILD, Juliana Röpckeho. Ten říká, že Pokrovsk je hlavní centrum logistiky pro celý Donbas. A pokud padne, tak pro zásobování zbývají jen polní cesty, takže pokud padne, tak se předpokládá, že bude ztracena celá oblast.

