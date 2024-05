Ukrajinci schovaní v ČR: „Jaké dilema? Porušují zákon, máme povinnost je vydat.“

Ukrajinské armádě zoufale chybějí vojáci. Uprchlíci by tak podle konzervativního komentátora Martina Schmarcze na sociální síti X měli jít bojovat na frontu za svou rodnou zemi. Ne každý s jeho postojem posílat lidí „na smrt“ souhlasil, padaly názory, že jde o porušení lidských práv. To ale Schmarcz vyvrací a je zděšen z reakcí, z nichž vyplývá, že v případě napadení své země by lidé nechtěli bojovat.

reklama

Tisíce Ukrajinců se od počátku ruské invaze obávají, že je armáda povolá na frontu. Čím dál častěji se objevují informace o jejich snaze ze země utéct a bránění se odvodům úplatky.

Jen podle odhadů se v zemích Evropské unie pohybuje zhruba na 650 tisíc Ukrajinců, které ukrajinská armáda potřebuje.

Přestože Ukrajina chce, aby se bojeschopní Ukrajinci vrátili, Brusel odmítá lidi se statusem uprchlíků vydat. Rovněž generál ve výslužbě Jiří Šedivý to označil již před nedávnem za chybu.

A právě tito bojeschopní muži by se podle publicisty Michala Schmarcze měli vrátit do své domoviny a jít bojovat na frontu proti Rusům. „Myslím, že odvedení Ukrajinců na frontu fakticky dilema není. S Ukrajinou v trestních věcech spolupracujeme. Pokud Ukrajinec poruší mobilizační zákon a ukrajinská strana požádá o vydání, jsme povinni tak učinit. Jedině že by hrozilo porušení jeho lidských práv, což není tento případ,“ napsal na sociální síti X.

Myslím, že odvedení Ukrajinců na frontu fakticky dilema není.

S UA v trestních věcech spolupracujeme. Pokud Ukrajinec poruší mobilizační zákon a ukrajinská strana požádá o vydání, jsme povinni tak učinit. Jedině že by hrozilo porušení jeho lidských práv, což není tento případ. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 2, 2024

Jiní uživatelé sítě vyjádřili názor, že by naopak Ukrajinci měli dostat na vybranou variantu vzdání se ukrajinského občanství. „Pokud se s Ukrajinou neidentifikují natolik, aby ji chtěli bránit, není fér je do toho nutit, zvláště když zranění s doživotními následky či dokonce smrt jsou poměrně pravděpodobné,“ uvedl Jan Průha.

„Fér, nefér, vzdát občanství se může, a tím unikne jurisdikci svého státu. Ale to už pak nebude náš problém, čili je to mimo status,“ uvedl následně Schmarcz ve své reakci.

Fér, nefér, vzdát občanství se může, a tím unikne jurisdikci svého státu. Ale to už pak nebude náš problém, čili je to mimo status. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 2, 2024

Schmarcz byl také diskutéry upozorněn, že poslat někoho umřít je rozhodně porušení jeho lidských práv. Proto následně citoval článek 6 (Právo na život) z Listiny základních práv a svobod, kde se mj. uvádí, že „porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné“.

Čl. 6

(1) Každý má právo na život.

Lidský život je hoden ochrany již před narozením.

(2) Nikdo nesmí být zbaven života...

(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 2, 2024

To je podle Schmarczových oponentů bizarní postoj. „Slušný bizár, dáváme tady azyl klimatickým a ekonomickým migrantům a dávkovým turistům, ale nedáme azyl těm, co vědí, že půjdou na skoro jistou smrt. Asi to není zase tak vážná újma, když někdo umře,“ pohoršoval se komentující Petr.

Psali jsme: 860 tisíc Ukrajinců v EU. Někteří je chtějí vrátit

„Umím si představit, že nějaký aktivistický soudce, nebo progresivistický aktivista budou bojovat – a nakonec třeba i úspěšně – za ‚právo‘ nesplnit svou občanskou povinnost. Ano, to by byl další ‚bizár‘. Ale to je jiná debata. Píšu o právní stránce věci, ne o existenci woke magorů,“ poznamenal na to následně publicista.

Umím si představit, že nějaký aktivistický soudce, nebo progresivistický aktivista budou bojovat – a nakonec třeba i úspěšně – za "právo" nesplnit svou občanskou povinnost. Ano, to by byl další "bizár". Ale to je jiná debata. Píšu o právní stránce věci, ne o existenci woke magorů. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 2, 2024

„V dosti věcech s vámi souhlasím. Zde absolutně ne. Nemáme právo posílat Ukrajince do války, pokud tak nečiníme se všemi muži ze všech válek,“ vzkázal Schmarczovi také Libor Ščerba.

„Co myslíte tím ‚právo‘? Já mluvím o právu v právním slova smyslu – a tu povinnost zkratka máme (tak jako vydáváme jiné zločince). Mohl by nás jí zbavit jedině nějaký aktivistický soudce. Což v EU nevylučuji,“ odpověděl Schmarcz.

Co myslíte tím "právo"? Já mluvím o právu v právním slova smyslu – a tu povinnost zkratka máme (tak jako vydáváme jiné zločince). Mohl by nás jí zbavit jedině nějaký aktivistický soudce. Což v EU nevylučuji... — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 2, 2024

„Tady jde o mobilizaci. Ano, Ukrajina má právo mobilizovat na obranu proti agresi a v tomto případě nejde o porušení práv jejích občanů a kdo neposlechne, porušuje zákon. Jak se vynucuje jeho splnění, je otázka nižšího řádu,“ zopakoval Schmarcz.

Tady jde o mobilizaci. Ano, Ukrajina má právo mobilizovat na obranu proti agresi a v tomto případě nejde o porušení práv jejích občanů a kdo neposlechne, porušuje zákon. Jak se vynucuje jeho splnění, je otázka nižšího řádu. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 2, 2024

Projevil zhrození nad tím, jak se lidé staví k obraně své země, pokud ji napadne nepřítel. „V diskusi pod tímto postem jsem zjistil, že řada lidí netuší, že v případě války má povinnost bojovat... Panebože!“ napsal Martin Schmarcz.

Také poslanec SPD Jaroslav Foldyna se v tomto týdnu vyjádřil proti posílání bojeschopných Ukrajinců do jejich vlasti. Reagoval tak na článek informující o tom, že jen v Polsku se nachází téměř čtvrt milionů Ukrajinců, kteří nechtějí jít domů bojovat. „A diví se jim někdo? Ať tam jdou bojovat ti, co tu válku platí a chtějí,“ napsal na sociální síti Facebook. Naopak se pozastavoval nad tím, proč na fortně už dávno nebojují premiér Petr Fiala, ministr zahraniční Jan Lipavský či diplomat Petr Kolář.

Psali jsme: Migranti a infekční choroby. „Vláda se to snaží bagatelizovat.“ Profesor Beran varuje 30 000 Kč pokuta za zákaz Ukrajincům. Mezitím další rvačka. „Policie ČR nepřijela.“ To si to ČT zase podělala. Seriál Stíny v mlze viděl, kdo neměl Naučit se německy a do práce. Němci tlačí uprchlíky do zaměstnání

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama