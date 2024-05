Ukrajinci ujišťují o kontrole situace. Washingtonský institut pochybuje

Rusové se dál tlačí k Charkovu, ale ukrajinští obránci prý agresory brzdí. V současné době Ukrajinci prohlašují, že by Rusové potřebovali na dobití Charkova celé roky. Washingtonský Institut pro studium války (ISW) však naznačuje, že přes ukrajinské ujišťování o kontrole situace Rusové stále dosahují určitých významných taktických úspěchů při cestě na Charkov. A z dlouhodobého hlediska prý mohou stále uvažovat nad tím, že si podmaní celou Ukrajinu.

reklama

Ukrajinci se ruské agresi brání už 809 dní a podle ukrajinského velení se podařilo stabilizovat situaci u Charkova. Podle serveru Kyiv Independent teprve čas ukáže, jestli jde o dějství blížící se velké ruské ofenzivy, nebo jen o menší operaci, po které Rusové vrhnou své síly jinam.

„Nepřítel je v šedé zóně a nerozšiřuje se,“ řekl Nazar Vološyn, mluvčí skupiny Chortyc pro Kyiv Independent. Vološyn také uvedl, že boje pokračují ve směru na obce Lyptsi a Vovčansk a ukrajinské síly pronásledují ruské jednotky, které jsou podle něj ukryté v zalesněných oblastech.

Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby prohlásil, že je jistě možné, že se Rusové chystají k útoku na Charkov. „Určitě je možné, že se Rusové chystají k většímu útoku na Charkov,“ řekl Kirby. Vedle toho uvedl, že Rusko může v nadcházejících týdnech dosáhnout určitého pokroku, ale průlomy jsou nepravděpodobné, protože příliv americké pomoci pomůže Ukrajině odolat útokům. Na tuto část Kirbyho proslovu upozornila agentura AFP.

Rusko „by potřebovalo roky“, aby obsadilo Charkov, řekl Oleksandr Pivnenko, velitel ukrajinské Národní gardy, uprostřed možných dalších útoků na druhé největší město Ukrajiny.

Jurij Butusov, proukrajinský válečný blogger a redaktor Censor.net řekl, že postup ruských jednotek byl zastaven dva až pět kilometrů od hranic. Na jeho slova upozornil server Kyiv Post. „Podle Rusů je naše (ukrajinská) obrana rozmístěna a efektivně funguje. V tuto chvíli byly ruské útoky odraženy,“ napsal Butusov v sobotu na svém kanálu Telegram.

Během dne ruské ofenzivy na severních hranicích Charkovské oblasti bylo podle serveru Kyiv Post zničeno až 20 jednotek ruské obrněné techniky a 1300 zabitých vojáků.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) však naznačuje, že přes ukrajinské ujišťování o kontrole situace Rusové stále dosahují určitých významných taktických úspěchů při cestě na Charkov. Operace jsou však zatím tak malého rozsahu, že se Rusové podle ISW pravděpodobně nepokusí Charkov obklíčit. Alespoň teď hned ne.

„Ruské síly údajně zahájily ofenzivní operace podél rusko-ukrajinské hranice v severní Charkovské oblasti předtím, než dokončily uvedení Severního seskupení sil do jeho plánované konečné síly a dosud vyčlenily pouze omezené množství bojové síly pro útočné operace v oblasti,“ uvedl institut s tím, že Rusové pravděpodobně povolají zálohy, ale v tuto chvíli nebudou mít dost pracovních sil na podporu rozsáhlejší vojenské operace. Proto se analytikům ISW i nadále zdá, že hlavním cílem ruských akcí je v tuto chvíli navázat k Charkovu co nejvíc ukrajinských obránců a oslabit tak jiné úseky fronty. Současně prý Rusové usilují o to, aby svá děla dostali na dostřel k Charkovu. A k dosažení této hranice podle analytiků ISW už mnoho neschází.

ISW upozorňuje, že Rusové jistě chtějí okupovat Charkov, ale není to něco, o co by se pokusili v příštích několika dnech.

„Putin může věřit, že ruské síly mohou v příštích měsících či dokonce letech pokračovat v oportunistických a nezpochybnitelných postupech v celé frontové linii a nakonec donutí Ukrajinu, aby se podrobila totálnímu ruskému područí,“ uvedl institut.

Ale pokud Ukrajinci dostanou od Západu potřebnou pomoc, mohou ruské plány narušit a z dlouhodobého hlediska podle ISW i zhatit. „Západ musí proaktivně a preventivně poskytnout ukrajinským silám potřebné vybavení a zbraně pro jejich budoucí protiofenzivní operace, pokud mají ukrajinské síly osvobodit významné části okupované Ukrajiny a zpochybnit Putinovo přesvědčení, že Ukrajina toho není a zůstane neschopná,“ napsal ISW.

Psali jsme: „Dostat bojeschopné do vlasti.“ Kolář mladší vnímá, co chtějí na Ukrajině. Ale nesedí to k tomu, co řekl otec „Ukrajina nás podvedla.” Plno sprostých slov z Británie. Vysoká místa Probíhá divoká bitva, hlásil pyšně Zelenskyj. A Biden slibuje další pomoc Rusové zase o kus dál. Zelenskyj nám opět „vzkazuje“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.