Ukrajinci za Dněprem... Podle ISW jim přibývají úspěchy

Válka na Ukrajině započala před 536 dny a Ukrajinci podle CNN hlásí větší taktický úspěch u obce Robotyne. Jednotky podle dostupných informací pronikly k obci. Podle oficiálních představitelů pokračuje snaha Ukrajiny o zatlačení nepřítele k Azovskému moři a přes něj do oblasti Melitopolu a Berďansku, přičemž podél frontové linie na tomto jižním směru probíhají prudké boje.

Mezitím Rusové podnikli „neúspěšné pokusy" o znovuzískání ztracených území u obce Urožajn ve východní Doněcké oblasti, uvedl generální štáb ukrajinské armády.

Naproti tomu se podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) Ukrajincům podařilo uchytit se na Rusy ovládaném břehu Dněpru. S odvoláním na ruské proválečné blogery analytici ISW uvedli, že se pravidelně dostávají přes Dněpr a útočí u vesnice Kozači Laherti. Ale tu prý zatím drží Rusové.

„Ruské zdroje nadále popisují ukrajinské skupiny operující na levém břehu jako malé a boje probíhají především mezi lehkými pěšími jednotkami. Žádné ruské zdroje neuvádějí, že by ukrajinské síly na levém břehu disponovaly těžkou technikou nebo vozidly, které by byly pravděpodobně potřebné k vytvoření předmostí, jež by umožnilo širší ofenzivní operace do levobřežní Chersonské oblasti. Účinný ruský mechanizovaný protiútok by mohl ohrozit tuto ukrajinskou předsunutou pozici, ale není jasné, zda ruské síly disponují mechanizovanými rezervami, které jsou k tomu nezbytné,“ uvedl institut.

Vedle toho prý Ukrajinci úspěšně drtí ruské síly v západní části Záporožské oblasti. Z ruské strany zaznívají obavy, že pokud se nepodaří rychle vyřešit otázku obrany proti ukrajinským střelám a nedokážou se bránit narušování elektronického prostoru na ruské straně, může se stát, že Rusové ztratí obec Urožaine.

Server katarské televize Al-Džazíra upozornil, že i Ukrajinci občas chtějí odpočívat. Proto se v přístavním městě Oděsa opět otevřelo několik pláží určených pro odpočinek a volné koupání.

„Na ukrajinském pobřeží Černého moře město Oděsa poprvé od zahájení ruské invaze v plném rozsahu otevřelo šest pláží ke koupání. Oděský gubernátor Oleh Kiper uvedl, že přístup na pláže je v době leteckého poplachu zakázán,“ napsal server.

CNN se také ještě jednou vrátila k mírovému summitu v Saúdské Arábii, na kterém se objevila vedle Ukrajiny také Čína, Indie či Brazílie, ale kam nedostalo pozvánku Rusko. Čína podle zdrojů z diplomacie vyjádřila ochotu účastnit se nejen tohoto summitu, ale i některých summitů příštích. „Z našeho pohledu se Čína viditelně angažuje na Západě, mluví s Ukrajinci a tlačí na Rusko. To opravdu vítáme,“ dodal úředník. S tímto názorem se ztotožnilo více evropských zdrojů.

Političtí zástupci Západu však kvůli CNN zůstávají ostražití, protože kontakty Ruska a Číny zůstávají i nadále poměrně četné.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

