Ukrajině stop, ruskému plynu ano. „Novému Orbánovi“ z Rakouska EU neunikne, dál sílí

Šéf Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herbert Kickl rozjel vyjednávání o vládě s lidovci a server Politico k tomu poznamenal, že se „establishment Evropské unie připravuje na nová muka“. Na muka spojená s jednáním o postupu EU vůči Ruské federaci, protože na místo jednoho partnera Viktora Orbána, který už EU brzdí, by v podání Kickla dostal Brusel Orbánovu kopii. Alespoň v přístupu k Rusku. Takto situaci popisuje server Politico.

„Podobnosti mezi Kicklem a Orbánem, kterého nazval ‚vzorem‘, jsou nápadné. FPÖ stejně jako Orbán spoléhá na ruský plyn, velmi kritizuje sankce proti Rusku a chce omezit pomoc Ukrajině. Co je pro EU znepokojivé, zejména v oblastech, kde je nutná dohoda mezi všemi 27 vládami, je to, že duo bude pravděpodobně spolupracovat na blokování hlavních iniciativ. Orbán po léta dráždí Brusel, ale i když se nakonec často podvolil politickému tlaku – například při rozšíření EU před více než rokem – Maďarsko a Rakousko by dohromady mohly být silou, se kterou je třeba počítat. Není těžké si představit, že první obětí by mohla být Ukrajina,“ upozoril server Politico.

Rakouští Svobodní už teď říkají, že jsou připraveni blokovat poskytování pomoci Ukrajině.

Pokud jde o domácí politická témata, Kickl slíbil, že zachová „homogenitu“ rakouského lidu pozastavením práva na azyl prostřednictvím „zákona o nouzi“. Sliboval Rakušanům, že bude prosazovat reemigraci migrantů. Program strany obhajuje umístění evropských migračních center ve třetích zemích pro „miliony lidí“ a zastavení plateb do EU, pokud blok nedodrží svůj slib „chránit“ své vnější hranice. I tady v podstatě existuje shoda s Orbánem.

Rakouští Svobodní se stavějí kriticky i ke Green Dealu.

Euronews připomněl, že Svobodná strana Rakouska vyhrála tamní parlamentní volby se ziskem 28,8 procenta hlasů. V září. Od té doby probíhala jednání o koalici, jejichž cílem bylo vítěze voleb obejít. Ale tato jednání po Novém roce definitivně zkrachovala, takže svou příležitost dostane i Kickl.

Průzkumy voličských nálad navíc naznačují, že kdyby se konaly předčasné volby, Kickl by z nich mohl vyjít ještě silnější.

Volební manifest FPÖ nesl název Pevnost Rakousko. A podle zpravodajského pořadu Tagesschau německé veřejnoprávní televize ARD je Kickl ochoten vstoupit i do dalšího volebního klání. „Jsme na to připraveni,“ prohlásil Kickl. „Pravicoví populisté podle průzkumů oproti parlamentním volbám před 100 dny opět masivně zvýšili svůj odstup na ÖVP a sociálně demokratickou SPÖ,“ upozornil Tagesschau.

