Ukrajinská výhra do sta dnů. Profesor z Kyjeva sepsal, jak na to

Profesor Oleksandr Savčenko z Mezinárodního institutu podnikání v Kyjevě má za to, že by Ukrajina mohla vyhrát válku nad agresivním Ruskem ve stu dnech. Ukázal jak. Především by se prý musel předvést Západ. Pokud se Západ nepolepší, Rusko nakonec podle profesora může zničit celý světový řád. Dokud boje pokračují, věnuje Institut pro studium války pozornost situaci na frontě. A popsal, co se Rusové zřejmě chystají udělat s pomocí nových dronů.

Prezident a rektor Mezinárodního institutu podnikání v Kyjevě Oleksandr Savčenko předestřel v komentáři pro server Kyiv Post cestu, jak by mohla Ukrajina vyhrát válku nad agresivním Ruskem ve stu dnech.

V první řadě by prý měl Západ vládě v Kyjevě pomoct víc než dosud.

„Západní státy, které se zdráhají do medvěda šťouchnout, zatím daly Ukrajině jen tolik, aby válku neprohrála. Mezi Ukrajinou a rychlým vítězstvím však stojí jasná, pevná a rozhodná strategie,“ začal profesor Savčenko, který vyjádřil naději, že poté, co palestinské hnutí Hamás udeřilo na Izrael a z Ruska se mu dostalo podpory, Západ snad pochopil, že ruský prezident Vladimir Putin dokáže škodit na více frontách. Další bojiště by se mohlo otevřít na Korejském poloostrově, neboť Rusko podle všeho vyjednává o dodávkách munice z KLDR a výměnou za to zřejmě diktátor Kim Čong-un může dostat přístup k některým ruským raketovým technologiím, což mu dříve či později umožní zamířit více raket na Japonsko a Jižní Koreu, což jsou oba spojenci Washingtonu. A Západ tak pochopí, že mu na mapě může vzniknout další bojiště hrozícího rozsáhlého konfliktu.

„Takové války a mezinárodní krize jsou kvůli jedné zemi: Rusku. Rusko je skutečně ve válce s celým světem, nejen s Ukrajinou. Jeho strategie je jednoduchá: zorganizovat umělý nedostatek plynu, ropy a potravin s cílem zvýšit světové ceny a maximalizovat příjmy, které se přemění na vojenskou sílu, která Rusku umožní zničit nejen Ukrajinu, ale i Evropu a nakonec i světový řád. Z toho důvodu je rychlé a rozhodné vítězství životně důležité jak pro Ukrajinu, tak pro celý svět,“ zdůraznil Savčenko.

Kromě výraznější vojenské pomoci by podle profesora měl Západ posílit sankční režim vůči Ruské federaci a skutečně ho dodržovat. Sankce by z jeho pohledu měly být natolik přísné, aby ruský hrubý domácí produkt klesl o 40 až 50 procent. Jenže to se podle Savčenka podaří jen tehdy, bude-li celá Ruská federace kompletně odstřižena od mezinárodního platebního systému SWIFT. Rusko by mělo komunikovat se Západem přes jediný účet, přes který by probíhaly i platby za ropu a plyn, a tento účet by podle představ Savčenka měl být spravován pod přísnou kontrolou USA a EU.

„A konečně, veškerý ruský export by měl být zdaněn třiceti procenty (kromě ropy), z čehož polovina by měla jít do speciálního fondu na financování ukrajinské armády pod dohledem USA a EU. To by vedlo k tomu, že by Rusko financovalo ukrajinské vojenské potřeby,“ doporučil Savčenko.

S pomocí Západu by Ukrajina mohla zíkat i Krym. Profesor Savčenko o tom nepochybuje.

„Například Ukrajina potřebuje 500 raket ATACMS ke zničení 150 vojenských objektů okupantů na Krymu. To by Ukrajině umožnilo vzít si Krym zpět, což by se mohlo uskutečnit během 100 dnů. Naše výpočty nám říkají, že je možné dodat Ukrajině nové zbraně pro vítězství na vojenské i civilní frontě za 60 až 90 dní,“ nechal se slyšet profesor.

Kromě toho Rusko potřebuje protiraketové systémy do všech velkých měst na obranu před ruskými raketovými údery. V Kyjevě, v Oděse, v Charkově, v Dnipru i jinde.

A konečně, po válce prý Rusko musí být donuceno platit reparace Ukrajině, a především musí být zbaveno jaderných zbraní. Jen tak bude podle Savčenka svět bezpečnějším místem.

Autor komentáře má však obavy, zda se tento plán podaří naplnit.

„Smutnou realitou je, že všechny národy (velké i malé) se bojí provokovat přímo Rusko kromě Ukrajiny, která už je ve válce. Jinými slovy, Ukrajina je jediným národem na světě, který může porazit Rusko, a výše popsaná strategie umožní Ukrajině rychle a efektivně vyhrát válku za 100 dní. Ke konečnému vítězství však dojde pouze tehdy, když Rusko nebude mít žádné jaderné zbraně, jeho současné vedení bude uvězněno a všechny reparace budou zaplaceny za obrovské škody, které byly způsobeny Ukrajině a jejímu lidu,“ uzavřel Savčenko.

V tuto chvíli Ukrajinci pokračují v útočných operacích v okolí Bachmutu na východě a u Robotyne na jihu země a současně se brání neutuchajícímu ruskému tlaku u Avdijivky. O situaci na frontě informuje washingtonský Institut pro studium války (ISW). „Ruský proválečný bloger napojený na Kreml 27. října napsal, že ukrajinské síly dosáhly ‚menších úspěchů‘ během útoků u Robotyne,“ upozornil ISW.

Institut také upozornil, že Rusové začali používat přesnější dron Lancet – Izdelije-53, který údajně dokáže sám rozlišovat různé cíle, a tím i zvýšit úspěšnost ruských úderů. „Ruské síly údajně zatím nepoužívají drony „Izdelije-53“ v širokém měřítku, ale ruské zdroje tvrdily, že ruské síly v současné době testují drony na hromadné synchronizované útoky rojů,“ uvedl ISW s tím, že Rusové pravděpodobně plánují vrhat na Ukrajinu více dronů, aby zahltili ukrajinskou protivzdušnou obranu. Ale vzhledem k tomu, že jsou tyto nové drony lehčí, existuje podle washingtonského ISW možnost, že nebudou dostatečně účinné proti dobře opevněným cílům.

Ukrajinci také hlásí, že zničili kolonu dvaceti kusů ruské techniky u Krasnohorivky poblíř Doněcku. O úspěšném útoku informoval server Ukrajinská pravda. „Pozemní síly zveřejnily video, jak zničily kolonu Rusů, kteří se snažili prolomit obranu v Doněcké oblasti,“ napsal server.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

