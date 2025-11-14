Ukrajinské útoky se minuly účinkem. Ropy je stále dost

Ukrajinci se už takřka tři a tři čtvrtě roku brání ruské agresi. A zároveň se snaží odpovídat sadou útoků na místa, kde to bude Rusko bolet. Konkrétně na prodej ropy, z něhož Rusko desítky let v nemalé míře ekonomicky žije. Jenže podle informací agentury Reuters toho Ukrajinci vlastně svými útoky mnoho nedokázali.
Ukrajinci na ruskou ropnou infrastrukturu útočili například na počátku roku – v lednu 2025. Druhá, větší vlna útoků přišla od srpna do října.
Na vrcholu druhé vlny útoků mezi srpnem a říjnem útoky a plánovaná údržba odstavily 20 % kapacity ruských rafinérií, uvádějí výpočty agentury Reuters založené na informacích od tří ruských průmyslových zdrojů, které si však přály zůstat anonymitě. Kvůli citlivosti poskytovaných dat.
Útoky však vedly jen k 6% poklesu celkového objemu ruské rafinace, na přibližně 5,1 milionu barelů denně – což je snížení o zhruba 300 000 barelů denně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
„Obecněji řečeno, od ledna do října kleslo zpracování ropy na přibližně 220 milionů metrických tun (5,2 milionu barelů denně), což je o 3 % méně než v loňském roce,“ napsala agentura Reuters.
Rusko má celkovou rafinérskou kapacitu přibližně 6,6 milionu barelů denně, ale zdroje z oboru uvádějí, že je zřídka plně využívána. Mezinárodní energetická agentura uvedla, že ruské příjmy z prodeje ropy a ropných produktů v srpnu klesly na jednu z nejnižších úrovní od začátku války v roce 2022.
Západní sankce mezitím zkomplikovaly úsilí Ruska o získání náhradních dílů od západních společností. Rusové však tvrdí, že našli způsoby, jak vyrábět potřebná zařízení doma nebo dovážet z Číny, která zůstává strategickým spojencem Moskvy. Agentura Reuters však v této souvislosti upozornila, že to pro Rusko přece jen představuje komplikace a je otázka, jak dlouho Rusko dokáže v tomto modelu fungovat.
Ukrajinský analytik a bloger vystupující pod jménem Tatarigami, jenž se představuje jako bývalý ukrajinský důstojník, tvrdí, že ukrajinské útoky na různé ruské cíle přece jen nesou své ovoce. Na sociálních sítích uveřejnil i video zachycující jednu explozi velkých rozměrů.
„V důsledku úspěšného ukrajinského útoku na ruskou baterii protivzdušné obrany v Novorossijsku dochází k masivní explozi, následované druhou. Útok ukazuje, jak se s pokračující válkou zhoršuje schopnost Ruska chránit klíčová místa, a to i hluboko uvnitř jeho území,“ napsal na sociální síti X.
A massive explosion, followed by a second blast, erupts as a result of a successful Ukrainian strike on a Russian air-defense battery in Novorossiysk. The attack shows how Russia’s ability to protect key sites, even deep inside its territory, is deteriorating as the war continues pic.twitter.com/9jyekCzHIb— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 14, 2025
Mezitím na samotné Ukrajině dál bobtná korupční skandál kolem ukrajinské energetické společnosti Energoatom. Zdá se, že korupční vliv skupiny kolem podnikatele Timura Mindiče sahal i do zbrojního sektoru. Skupina měla mimo jiné vyprat špinavé peníze v hodnotě 100 milionů dolarů. Ale to není vše. Slyšení konané 13. listopadu odhalilo překvapivé vazby na ukrajinského výrobce raket a dronů, společnost Fire Point, čímž částečně potvrdilo dřívější zprávu deníku Kyiv Independent.
Ačkoli se případ zaměřuje především na sektor energetiky, objevilo se i jméno společnosti Fire Point, což je soukromá dodavatelská společnost pro resort obrany, která vznikla v roce 2023 a vyrábí dron dlouhého doletu FP-1 a střelu s plochou dráhou letu Flamingo. Firma Fire Point odmítá, že by měla s Timurem Mindičem cokoli společného, ale server Kyiv Independent tvrdí, že tu nějaké vazby na tohoto podnikatele být mohou. Ihor Fursenko, jeden z klíčových členů skupiny údajně peroucí peníze z tohoto schématu, byl formálně zaměstnán ve Fire Pointu, aby ho to ochránilo před mobilizací a umožnilo mu to cestovat mimo Ukrajinu, jak vyplývá z úryvku dialogu zveřejněného během soudního procesu.
autor: Miloš Polák
