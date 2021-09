Upíská se Dáša do bezvědomí? Holubová jede kampaň

Včerejší svátek Sv. Václava připomenul herečce Evě Holubové čas strávený s již zesnulým prezidentem Václavem Havlem. Zamyslela se, co by asi Havel říkal v dnešní době, a došla k závěru, že by nepochybně „něco" říkal a „štváčům a populistům" by se to nelíbilo. „Dagmar Havlová by se upískala do bezvědomí," předpověděla, chválila Havla dál a také vyzvala sledující, aby šli k volbám. Dagmar Havlová v mezičase lituje, že nemůže do New Yorku. „Před kovidem jsem tam vezla Vaškův popelník, který se vydražil za 6 000 dolarů pro Knihovnu Václava Havla. Letos jsem měla nachystanou jeho kravatu. Tak snad příští rok," doufá.

Vzpomínky v ní vybudily otázku, co by Václav Havel říkal současné situaci. „Určitě bys něco říkal a štváčům a populistům by se to nelíbilo a komentovali by Tě a Dagmar Havlová by se upískala do bezvědomí," předjímá Eva Holubová, co by se dělo, kdyby Václav Havel ještě žil. A dodává: „Tehdy byla sama, dnes už by nás pískalo víc, kdyby na píšťalku. Tehdy jsme to přešli někdo mlčením, někdo její čin schválil veřejně, ale pískat jsme neměli odvahu. Strach? Slušnost? Rozpaky? Ale já si myslím, že bychom si tento užitečný navyk měli osvojit a vypískat každého, kdo lže, pomlouvá a uráží."

Dle svých slov si z Václava Havla bere příklad. Chce připomenout jednak Havlovu slušnost a pokoru, s níž dle herečky jednal s ostatními. „Tolik se odráží od arogance moci dnešní vrchnosti," poznamenala. Připomenula také dramatikův smysl pro humor, díky kterému si dovedl dělat legraci i sám ze sebe, například ve svém filmu Odcházení.

Na závěr si nechala Havlovu pevnost a neúnavnost ve víře v demokracii a celoživotní boj za její podstatu a principy. „A s těmito třemi aspekty půjdu za deset dní k volbám a budu věřit, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Pojďte taky, dáme koutky nahoru a vesele to hoďme a VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST!" vyzývá Eva Holubová s celkem jasným odkazem na slogan Pirátů a STANu.

Dagmar Havlová se jako tradičně přidala a řekla, že se jí o Havlovi zdálo. O bývalém prezidentovi se jí ovšem momentálně zdá z Jižní Ameriky, kde například včera přestřihávala pásku výstavy o svém manželovi. Také lituje, že nemůže navštívit New York a předat osobně cenu Bohemian Benevolent and Literary Association, předala ji tedy na dálku.

„Dnešní den je v New Yorku vyhlášen dnem Václava Havla. Před kovidem jsem tam vezla Vaškův popelník, který se vydražil za 6 000 dolarů pro Knihovnu Václava Havla. Letos jsem měla nachystanou jeho kravatu. Tak snad příští rok," doufá Dagmar Havlová.

