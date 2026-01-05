Upozornil jsem na ukrajinskou korupci, lidé to oceňují, říká Okamura

05.01.2026 21:13 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Vláda schválila programové prohlášení a příští týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) přednese prezidentovi Petru Pavlovi nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání koaliční rady řekl, že za svým novoročním projevem si stojí a klidně by ho zopakoval.

Upozornil jsem na ukrajinskou korupci, lidé to oceňují, říká Okamura
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš s 1. místopředsedou Karlem Havlíčkem

Česká vláda pod vedením předsedy Andreje Babiše (ANO) se v pondělí sešla k projednání klíčových bodů své agendy, včetně programového prohlášení koalice složené z ANO, SPD a Motoristů. Prohlášení bylo dokončeno již v říjnu, před podpisem koaliční smlouvy.

Dokument slibuje, že vláda nebude zvyšovat daně, obnoví elektronickou evidenci tržeb, nehodlá podnikat kroky k přijetí eura, uzákoní strop důchodového věku na 65 letech a zavede nové regulace pro neziskové organizace. Koalice plánuje předložit prohlášení Poslanecké sněmovně k hlasování o důvěře během týdne.

„Uděláme všechno pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé planetě. Tím neříkáme, že není dobrým místem pro život, ale mohla by být ještě lepším,“ řekl šéf vládního kabinetu Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bude Turek ministrem?

Vláda zatím nerozhodla o odkladu spuštění podpory bydlení pro lidi v bytové nouzi. Projednávání návrhu zákona, který posouvá účinnost opatření z července na září, v pondělí Babišův kabinet přerušil a vrátí se k němu na některé z následujících schůzí. 

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

90%
8%
2%
hlasovalo: 37471 lidí

Ministři jednali i o služebním zákonu. Podle nové normy se má zaměstnávání státních úředníků více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Cílem je urychlit zeštíhlení veřejné správy.

Koaliční rada se zabývala také návrhem na zrušení poplatků za veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Kabinet zatím stanovil jen časové horizonty, dokdy by měla být příprava zákona hotová.

Krátce se hovořilo i o jmenování poslance Motoristů Turka ministrem životního prostředí. Premiér Babiš po jednání vlády potvrdil, že návrh předá prezidentovi ve středu.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hrad však uvedl, že pozice prezidenta ohledně jmenování Turka se nijak nemění. Turek zdůraznil, že nominace je záležitostí premiéra, nikoli prezidenta, a koaliční lídři podporují respektování stranických nominací jako demokratického výsledku.

Okamura si za kritikou Ukrajiny stojí

Před jednáním kabinetu se sešla koaliční rada, která zasedala zhruba dvě hodiny. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po skončení jednání informoval, že výroky, které pronesl ve svém novoročním projevu, koaliční rada neřešila.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potvrdil, že za svým proslovem si stojí a klidně by ho zopakoval. Kritizoval v něm dodávky zbraní Ukrajině, vedení ukrajinského státu a možné členství Ukrajiny v EU. Označil lidi kolem prezidenta Volodymyra Zelenského za „ukrajinské zloděje kolem Zelenského junty“ a ostře se vymezil proti postoji EU.

Opozice považuje Okamurova slova za ostudná a nepřijatelná, vzhledem k jeho pozici vysokého ústavního činitele, a volá po hlasování o jeho odvolání z funkce předsedy Sněmovny. Premiér Babiš uvedl, že Okamura projev pronesl jako předseda SPD. Prezident Pavel plánuje téma probrat s premiérem na středečním novoročním obědě.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Okamura zdůraznil, že má podporu svých voličů, kteří projev chválí, zatímco kritika přichází hlavně z opozice. Upozornil na korupci na Ukrajině, která ho znepokojuje. „V okamžiku, kdy tam jdou české peníze, to mi opravdu vadí, aby se rozkrádaly peníze českých daňových poplatníků,“ řekl Okamura.

Podle indexu korupce Transparency International za rok 2024 je Ukrajina na 105. místě z 180 zemí, Rusko na 154.

Ukrajina proti Okamurovým výrokům protestovala. Velvyslanec Vasyl Zvaryč je označil za nedůstojné a absolutně nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odpověděl, že není vhodné, aby velvyslanec veřejně hodnotil výroky českého ústavního činitele, a plánuje se s ním setkat. Petice adresovaná velvyslanci Zvaryčovi s omluvou za Okamurova slova, iniciovaná učitelem a starostou Semněvic Antonínem Kolářem, získala přes 40 000 podpisů.

Psali jsme:

Ančincová (Piráti): Nemá to co dělat v čele Poslanecké sněmovny
Okamura (SPD): Neměl jsem ve svém projevu pravdu?
Fischer: Okamura je hybridní hrozba pro Česko
Odmítám mlčet. Okamura ještě přidal Ukrajině

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/okamura-si-za-svym-projevem-o-ukrajine-stoji-koalicni-rada-jej-neresila-500475

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vlada-projedna-programove-prohlaseni-ci-odklad-casti-zakona-o-podpore-bydleni-368897

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Okamura , Pavel , vláda , Turek , koaliční rada

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Myslíte si, že by se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) měl za svůj novoroční projev omluvit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě Pozor na bušení srdce v menopauzePozor na bušení srdce v menopauze

Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Okamura je borec !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedeus ex machina , 05.01.2026 22:00:12

|  20 |  0

Další články z rubriky

„Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

17:44 „Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navrhl prezidentovi Petru Pavlovi jmenovat poslance Motoristů Filipa…