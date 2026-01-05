Upozornil jsem na ukrajinskou korupci, lidé to oceňují, říká Okamura

Česká vláda pod vedením předsedy Andreje Babiše (ANO) se v pondělí sešla k projednání klíčových bodů své agendy, včetně programového prohlášení koalice složené z ANO, SPD a Motoristů. Prohlášení bylo dokončeno již v říjnu, před podpisem koaliční smlouvy.
Dokument slibuje, že vláda nebude zvyšovat daně, obnoví elektronickou evidenci tržeb, nehodlá podnikat kroky k přijetí eura, uzákoní strop důchodového věku na 65 letech a zavede nové regulace pro neziskové organizace. Koalice plánuje předložit prohlášení Poslanecké sněmovně k hlasování o důvěře během týdne.
„Uděláme všechno pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé planetě. Tím neříkáme, že není dobrým místem pro život, ale mohla by být ještě lepším,“ řekl šéf vládního kabinetu Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Bude Turek ministrem?
Vláda zatím nerozhodla o odkladu spuštění podpory bydlení pro lidi v bytové nouzi. Projednávání návrhu zákona, který posouvá účinnost opatření z července na září, v pondělí Babišův kabinet přerušil a vrátí se k němu na některé z následujících schůzí.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ministři jednali i o služebním zákonu. Podle nové normy se má zaměstnávání státních úředníků více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Cílem je urychlit zeštíhlení veřejné správy.
Koaliční rada se zabývala také návrhem na zrušení poplatků za veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Kabinet zatím stanovil jen časové horizonty, dokdy by měla být příprava zákona hotová.
Krátce se hovořilo i o jmenování poslance Motoristů Turka ministrem životního prostředí. Premiér Babiš po jednání vlády potvrdil, že návrh předá prezidentovi ve středu.
Hrad však uvedl, že pozice prezidenta ohledně jmenování Turka se nijak nemění. Turek zdůraznil, že nominace je záležitostí premiéra, nikoli prezidenta, a koaliční lídři podporují respektování stranických nominací jako demokratického výsledku.
Okamura si za kritikou Ukrajiny stojí
Před jednáním kabinetu se sešla koaliční rada, která zasedala zhruba dvě hodiny. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po skončení jednání informoval, že výroky, které pronesl ve svém novoročním projevu, koaliční rada neřešila.
Tomio Okamura
Potvrdil, že za svým proslovem si stojí a klidně by ho zopakoval. Kritizoval v něm dodávky zbraní Ukrajině, vedení ukrajinského státu a možné členství Ukrajiny v EU. Označil lidi kolem prezidenta Volodymyra Zelenského za „ukrajinské zloděje kolem Zelenského junty“ a ostře se vymezil proti postoji EU.
Opozice považuje Okamurova slova za ostudná a nepřijatelná, vzhledem k jeho pozici vysokého ústavního činitele, a volá po hlasování o jeho odvolání z funkce předsedy Sněmovny. Premiér Babiš uvedl, že Okamura projev pronesl jako předseda SPD. Prezident Pavel plánuje téma probrat s premiérem na středečním novoročním obědě.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Okamura zdůraznil, že má podporu svých voličů, kteří projev chválí, zatímco kritika přichází hlavně z opozice. Upozornil na korupci na Ukrajině, která ho znepokojuje. „V okamžiku, kdy tam jdou české peníze, to mi opravdu vadí, aby se rozkrádaly peníze českých daňových poplatníků,“ řekl Okamura.
Podle indexu korupce Transparency International za rok 2024 je Ukrajina na 105. místě z 180 zemí, Rusko na 154.
Ukrajina proti Okamurovým výrokům protestovala. Velvyslanec Vasyl Zvaryč je označil za nedůstojné a absolutně nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odpověděl, že není vhodné, aby velvyslanec veřejně hodnotil výroky českého ústavního činitele, a plánuje se s ním setkat. Petice adresovaná velvyslanci Zvaryčovi s omluvou za Okamurova slova, iniciovaná učitelem a starostou Semněvic Antonínem Kolářem, získala přes 40 000 podpisů.
