Uprchlíky přijmout. Rusko, Čína a BIS... Petříček na ČT: Zásadní slova

„Já osobně tu zprávu beru velmi vážně. Pro nás informace BIS a dalších zpravodajských služeb slouží především k formulování a také výkonu zahraniční politiky,“ ujišťoval ministr Petříček. Poté ocenil práci českých zpravodajských služeb, které jsou podle něj „respektovaní partneři“ a „dokáží identifikovat rizika“.

Jako velkou hrozbu Petříček vnímá vliv dezinformací. A rovněž snahu oslabovat naše evropské ukotvení.

Ministerstvo zahraničí by podle Petříčka chtělo řešit velký vliv ruské ambasády, ale potřebuje od tajných služeb informace. „Je potřeba s tím pracovat. Potřebujeme ale také i jasné důkazy k tomu, abychom to mohli zohledňovat v našich diplomatických aktivitách,“ žádá ministr.

Pokud bychom chtěli vyhostit nějaké ruské diplomaty, tak to podle Petříčka není úplně jednoduchý proces. Ruská ambasáda je prý skutečně „naddimenzovaná“ a je podle něj škoda, že se to neřešilo už v devadesátých letech.

Když se objeví příležitost vyhostit ruské diplomaty, tak ji ale dovedeme využít. Petříček v této souvislosti připomínal kauzu Skripal. „Byla to reakce, která byla koordinovaná. Já myslím, že to je také o spolupráci bezpečnostních složek, zpravodajských služeb napříč Evropskou unií,“ vykládal Michalu Kubalovi.

Univerzity by měly uzavírat jen „bezpečná partnerství“

Pokud jde o Čínu, tak ministerstvo prý „sleduje“ její zájem „pronikat svým vlivem do některých oblastí ve snaze posilovat svůj profil ve vztahu k českému prostředí“, jak uvedl doslova ministr. Současná kauza trojice akademiků, vyhozených z Univerzity Karlovy, podle Petříčka také vyvolává otázku „vytvoření nějakých etických rámců pro takovouto spolupráci, aniž by docházelo k zasahování do akademických svobod“.

Univerzity by podle ministra měly uzavírat pouze „bezpečná partnerství“. Tedy taková, která nebudou sloužit k politickým cílům.

Petříček se zmínil i o situaci v Hongkongu, kde se šíří protesty proti čínské vládě. „Budu sledovat, jaký bude vývoj po místních volbách,“ ujistil ministr Petříček. Postupy čínské policie podle něj vyvolávají „velkou řadu otazníků“. A zdůraznil, že trváme na aplikaci systému „jedna země, dva systémy“, který byl dohodnut při předání Hongkongu do rukou Číny.

Čína je kritizována také za chování k menšině muslimských Ujgurů. „Měli bychom postupovat společně jako EU,“ vyzývá Tomáš Petříček. Unie by podle něj měla hrát roli „bloku s demokratickými hodnotami“.

Zpráva BIS také zmiňovala kybernetické útoky na ministerstvo zahraničí a armádní maily. „Hackerské útoky jsou dnešní realitou,“ usmál se omluvně ministr Petříček. Nečelíme tomu jen my, ale i svět. „Například jedna organizace měla prošetřovat použití chemických látek při útoku v Anglii a Sýrii. Byli při tom přistiženi ruští agenti,“ vyprávěl. Posilovat bezpečnost ministerstva ale každopádně chce.

Moderátor Kubal pak ocitoval ze zprávy BIS, že nám nehrozí zásadní nebezpečí teroristického útoku, a bez jakéhokoliv vysvětlování navázal, zda bychom tedy měli přijmout „čtyřicet dětí“.

„Můj osobní názor je, že bychom měli dětské válečné uprchlíky přijmout,“ odpověděl ministr. Byl by to podle něj „humanitární počin“. A mělo by se to udělat s co nejmenší publicitou, bez kamer a fotoaparátů.

„O čtyřicet malých dětí bychom se postarali,“ říká s tím, že za balkánských válek jsme přijali tisíce uprchlíků. Bohužel ale nemá kompetenci, aby to prosadil, to musí ministr vnitra Hamáček.