Upřímnost z Ukrajiny: Myslel jsem, že Rusové vykrvácí. A ono ne

Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zálužnyj připomněl světu, že Ukrajinci dokázali zastavit ruského agresora na svém území a nedovolují mu postup, přestože je jeho armáda mnohem silnější. Ale pokud mají Ukrajinci vyhrát a vytlačit ruské tyrany ze své půdy, musí se něco změnit. Zdůraznil však, že nechce vznášet stížnosti vůči Západu. „Nejsou povinni nám nic dávat a my jsme vděční za to, co máme,“ řekl. Přiznal také, že osobně udělal jednu chybu.

reklama

Valerij Zálužnyj poskytl rozhovor britskému týdeníku The Economist a konstatoval, že ukrajinská armáda dokázala zastavit mnohem silnějšího nepřítele, ale ve snaze vytlačit ruské agresory ze svého území narazila na své limity. Za pět měsíců protiofenzivy dokázali Ukrajinci osvobodit jen 17 km svého území.

Podle Zálužného teď nastala situace podobná té z první světové války, kdy se bojující strany dostaly do patové situace. Tu by podle velícího generála pomohl prolomit např. velký technologický skok, ale Zálužnyj nepředpokládá, že ho Ukrajina v nejbližších dnech dosáhne.

Zálužnyj přiznal, že sám udělal chybu v jednom předpokladu. Počítal totiž s tím, že když ruské síly na ukrajinském území vykrvácí, v Kremlu uznají, že válka je prohraná. Jenže to se nestalo.

„To byla moje chyba. Rusko má nejméně 150 000 mrtvých. V jakékoli jiné zemi by takové ztráty zastavily válku. Ale ne v Rusku.“ Tam je podle Zálužného život levný.

Anketa Líbil se vám projev prezidenta Pavla pronesený 28. října? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6588 lidí

Podle propočtů provedených před ofenzivou a podle příruček NATO, MĚLA Ukrajina postupovat při protiútoku až o 30 km za den. Ale to se nestalo. Ukrajinci narazili na tuhý odpor. Zálužnyj si podle vlastních slov nejdřív říkal, že za to mohou nezkušení velitelé, a tak je vyměnil. Jenže to nepomohlo. Zkusil tedy zkušené vojáky z jiných úseků fronty převelet do úseku protiofenzivy. Ale ani to nepomohlo. A tak si nechal přinést starou sovětskou učebnici o tom, jak prolamovat tuhou obranu z roku 1941, která analyzovala útoky a protiútoky z první světové války. A když Zálužnyj dospěl ve čtení knihy zhruba do poloviny, pochopil, že se na dnešní Ukrajině opakuje situace z první světové války.

Zálužnyj popsal bojiště, na kterém moderní senzory dokážou identifikovat jakoukoli koncentraci sil a moderní přesné zbraně ji mohou zničit.

„Jednoduchým faktem je, že vidíme vše, co dělá nepřítel, a oni vidí vše, co děláme my. Abychom prolomili tuto patovou situaci, potřebujeme něco nového, jako je střelný prach, který vynalezli Číňané a který stále používáme k vzájemnému zabíjení,“ řekl.

Prozatím je to ale tak, že se americký prezident Joe Biden rozhodl Ukrajincům dodat jen tolik zbraní a další pomoci, aby vláda v Kyjevě dokázala Rusy zastavit. Ale už ne nad nimi vyhrát. „Nejsou povinni nám nic dávat a my jsme vděční za to, co máme, pouze uvádím fakta,“ poznamenal generál smířený se situací. Zdůraznil však také, že Ukrajinci dříve či později, raději však dříve, musejí přijít s nějakým novým technologickým nástrojem a s tím spojenou novou taktikou, která by vedla k průlomu.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

„Musíme hledat toto řešení, musíme najít tento střelný prach, rychle ho zvládnout a použít k rychlému vítězství. Protože dříve nebo později zjistíme, že prostě nemáme dost lidí na boj,“ uzavřel generál.

Skutečností je, že Ukrajinci dosahují drobných úspěchů jak u Bachmutu na východě země, tak ve snaze proniknout až k Melitopolu na jihu, o čemž informuje washingtonský Institut pro studium války (ISW), ale postup je to pomalý. S odvoláním na ruské proválečné blogery také napsal, že si Rusové připravují půdu u Avdijivky a masivními dělostřeleckými i leteckými údery se snaží Ukrajince držet v šachu tak dlouho, než proti nim vrhnou lidské vlny ozbrojené síly, která je smete. Taková je podle všeho představa ruského velení.

Ale podle serveru Ukrajinská pravda nezahálejí ani Ukrajinci a ze všech sil opotřebovávají síly ruského agresora.

„Ukrajinští vojáci pokračují v ničení nepřítele – jen za uplynulý den zlikvidovali 930 útočníků, nepřátelský letoun, 43 protiletadlových střel, 43 dělostřeleckých systémů a 18 tanků,“ napsal server Ukrajinská pravda s tím, že od počátku agrese, kterou ruský prezident Vladimir Putin odstartoval 24. února 2022, bylo zabito nebo zraněním vyřazeno z boje téměř 302 500 vojáků, přes 5200 tanků a takřka 9900 bojových vozidel. Vedle toho měli Rusové přijít o takřka 7300 kusů dělostřelectva, 322 letadel, 324 vrtulníků, 1549 řízených střel i jednu ponorku.

Psali jsme: „Nebudu opakovat hlouposti.“ Šándor řekl, jak je to s Ukrajinou doopravdy Neúspěch? Zelenskyj naopak našel úspěch, o němž se prý neví „Svržení Zelenského.“ „Děsivý článek.“ Pravda o Ukrajině otřásla světem Mrtvá rodina na Ukrajině: Výbušná kauza. Ukazuje se prstem navzájem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.