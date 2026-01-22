Útok na Grónsko zažehnán. „Ale už to nebude jako dřív“

47. prezident USA Donald Trump pořádně zvýšil napětí s evropskými spojenci. Kvůli Grónsku. Teď se cly zařadil zpátečku. Ale na veřejnost unikají zprávy, že Trumpovi lidé mají plné ruce práce s tím, aby na jedné straně plnili to, co říká jejich šéf a na druhé straně, aby nevyděsili partnery Američanů.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Nápad na zavedení cel vzešel prý od ministra obchodu Howarda Lutnicka. Trumpovi se prý tato myšlenka zalíbila, protože se mu zdálo, že ho Evropané zahnali do kouta, a to současný nájemník Bílého domu nemá rád. Cla měla být úderem, který měl ukázat, že se do kouta zahnat nenechá.
Na většině schůzek v Bílém domě prý více spolupracovníků nabádalo k opatrnosti než těch, kteří prosazovali, aby Spojené státy ostrov převzaly silou.
„Tom Dans, kterého Trump jmenoval do čela americké Komise pro arktický výzkum, spolu s viceprezidentem J. D. Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem ‚prosazovali střední cestu‘ ohledně Grónska, zatímco zástupce šéfa personálu Bílého domu Stephen Miller projevil ochotu ponechat anexi a potenciální použití vojenské síly na stole,“ prozradila agentura Reuters.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro americkou konzervativní televizi Fox News prohlásil, že u Donalda Trumpa je třeba vyzvednout jinou věc.
„Byl to on, kdo dovedl celou Evropu a Kanadu k těm slavným 5 %,“ trval na svém Rutte, „což je pro nás klíčové k vyrovnání našich výdajů, ale také k ochraně nás samotných. A to je rámec, který u Trumpa vidíte a na kterém budeme pracovat.“
Připomínal, že jak Rusko, tak Čína vynakládá na posílení svých armád nemalé peníze a jsou to peníze, které nejdou na pořádání přehlídek v Pekingu nebo v Moskvě. Rutte konstatoval, že tyto peníze jak Rusové, tak Číňané využijí na něco zcela jiného.
Britská BBC však varovala, že přes velké úsilí Marka Rutteho spojenci USA hned tak nezapomenou, co v posledních dnech Trump kolem Grónska předváděl. Kanadský premiér Mark Carney se nechal slyšet, že starý řád se už „nevrátí“. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hovořila o „seismické změně“ a naléhala na větší evropskou nezávislost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.