Útok na Izrael a brzy poté? Muslimové v západní Evropě se vzbouří, zaznělo varování

David Borek ve vysílání veřejnoprávního média nejprve hovořil o tom, jak bude vypadat reakce Izraele na palestinský útok. "Můžeme se to domnívat a můžeme si to modelovat z předchozích konfliktů. Tento bude patrně patřit k těm větším. Tou odplatou není rozhodně to, co vidíme teď. To znamená letecké nálety na Gazu, to, že Izrael řekne, že rozstřelil nějaké řídící centrum hnutí Hamás, nebo že zaútočil na členy Hamásu poblíž hranice mezi Pásmem Gazy a Izraelem, to není odplata, to je odpověď spíše symbolická. Už jenom proto, že v tuto chvíli samozřejmě špičky islamistů vědí, že něco takového přijde a připravují se na to. Takže patrně budou schováni v posledních strukturách, které islamisti roky a roky budují pod Pásmem Gazy. To, co patrně bude tou skutečnou odplatou, bude větší operace, můžeme se domnívat, že to může mít parametry třeba toho, co se odehrálo v roce 2021, tedy masivní série úderů na Pásmo Gazy, ale možná ještě spíše to, co se odehrálo v roce 2014, kdy Hamás nejprve unesl a zavraždil tři izraelské mladíky, následně Izrael prováděl masivní razie na západním Břehu, kdy zatýkal členy islamistických buněk a následně došlo k frontálnímu střetu mezi Izraelem a palestinskými militantními skupinami v Gaze, včetně pozemní operace," sdělil Borek, že bude nyní zajímavé vše sledovat.

"Velkou neznámou je, zda Izrael přikročí k pozemní operaci. Pozemní operace má svoji logiku v tom, že umožňuje daleko přesněji postupovat proti členům islamistických skupin, daleko intenzivněji se dostává do kontaktu s nimi, má to tu nevýhodu v tom, že samozřejmě při takových pozemních operací opět ty invazní síly izraelské budou daleko více, než kdyby operovaly pouze ze vzduchu, budou vystaveny riziku přepadů od islamistických skupin. A opět musím zopakovat, že oni s tím počítají. Islamisté prostě počítají s tím - tentokrát to bylo tak, že oni řekli to první slovo, oni samozřejmě tuší, že to druhé slovo z té protistrany bude něco podobného... Toto jsou mučivá dilemata, nebo mučivé myšlenky, které musí izraelský generální štáb řešit. Kromě toho bude v rámci té chystané odvetné akce proti islamistům v Gaze muset zvažovat další opět mučivá dilemata. Jedno z nich je ryze vojenské. A to je tedy, jakou sílu je nutné aplikovat, aby to islamisté vzali jako odvetu. Skutečně, že je tady nějaký efekt odstrašení. To, že budou rozstřelena nějaká centra Hamásu, podotýkám, když se řekne řídící centrum Hamásu, často to bývá betonový dům někde na předměstí Gazy někde obklopený olivovým sadem," řekl dále Borek.

"Izrael bude muset postupovat formou moderní armády, která přece jenom musí brát ohled na morální ohledy a na mezinárodní dění, ale zároveň si bude muset být neustále vědom toho, že jakákoliv akce, která bude pouze symbolická, tak při znalosti mentality islamistů v Gaze bude nedostatečná. Bude vykládaná jako projev slabosti a oni budou moci nadále tvrdit, že oni jsou těmi vítězi, protože oni teď v těchto chvílích zatýkají, nebo zajímají rukojmí v izraleských vesnicích a městech a útočí na Izrael. To další dilema už není ryze vojenské, ale je zčásti diplomatické. I největší přátelé na Blízkém východě, zmiňme třeba Egypt, tak nepůjdou ve svých vyjádřeních tak daleko, aby řekli, že Izrael má prostě aplikovat sílu. Oni odsoudí to násilí, ale řeknou, že vyzývají k dosažení příměří a že vyzývají k tomu, aby nebyla eskalace. Problém je v tom, že Izrael v tuto chvíli potřebuje eskalaci. Izrael potřebuje, aby v rámci té odplaty dal pocítit islamistům sílu," dodal Borek.

Ten v příštích dnech mimo jiné také očekává propalestinské demonstrace ve velkých městech západní Evropy. "Radikální levice bude za podpory imigrantských, převážně muslimských komunit v západní Evropě protestovat proti tomu, co se bude dít v příštích dnech nad Gazou. A Izrael bude mít omezené časové okno. On si nebude moci dovolit uplatňovat odplatu týdny a týdny, protože s každým dnem, s každým dalším záběrem zabitých islamistů nebo civilistů v Gaze, tak se bude eskalovat i tato fronta, tedy masivní demonstrace v západní Evropě, které tamní politici, kteří teď vyjadřují podporu Izraeli, stejně nebudou moci za pár dnů ignorovat," dodal Borek.

