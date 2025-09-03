Utopická ideologie, která otřese světem. Šichtařová o ní napsala knihu

Proč jste vaši novou knihu nazvala Na prahu nové civilizace?
Protože se domnívám, že opravdu naše civilizace v té podobě, v jaké ji známe, končí. A stojíme na prahu nové, jiné civilizace.
Tato civilizace bude znamenat velkou změnu našich životů. Bude mezi námi mnohem více imigrantů – víme například, že z Británie se již dnes stal částečně muslimský stát, a to během několika málo let. Současně víme, že se na nás chystá ještě mnohem větší zdražování než dosud a že energetické krize před třemi lety byla jen slabou předehrou toho, co by u nás Brusel chtěl zavést. Zdaleka ne každý ale tuší, že je to úplně zbytečné, protože kupříkladu dekarbonizace v takové míře, jakou plánuje, je fyzikálně zcela nemožná. Respektive možná by byla jedině za cenu dramatické redukce počtu obyvatel a jejich životní úrovně…
Asi nikdo soudný, kdo získá dostatek informací, si nemůže myslet, že náš svět zůstane beze změny.
Kdy kniha vychází a kde si ji lidé budou moci koupit?
Kniha vyšla 1. září a během pěti šesti dnů by měla být k dostání ve všech dobrých knihkupectvích po celé republice. Současně je kniha již nyní k zakoupení například na stránkách, a to v případě zájmu i s podpisem a věnováním čtenáři.
O čem a pro koho kniha je?
Drahota, ekonomický úpadek, omezování osobních svobod, cenzura, boj s klimatem, zakazování spalovacích motorů, genderismus, ilegální migrace, vyvolávání strachu a agrese, štěpení společnosti – to vše je propojeno stejnými aktéry a jejich motivacemi.
Nic z toho se neobjevilo náhodou. Vše je záměrně vyvoláváno a má jednu společnou příčinu: tou je nová ideologie ESG – projekt utopistické společnosti podobný těm, které brutálně otřásly světem ve 20. století. Z mainstreamových médií se o tom ale nedozvíte.
To, co popisuji, se týká v podstatě každého. Nevím o žádné jiné knize, která by tyto věci popisovala v takovém kontextu. A rozhodně si současná vládnoucí garnitura tuto knihu za rámeček nedá.
Co vás a kolegu Tomáše Zítka inspirovalo ke vzniku této knihy?
Myslím, že to, co popisujeme, nemůže nikoho nechat v klidu. A to, že mnoho lidí v klidu dosud je, je dáno jen tím, že jim stále chybí informace. Chtěla jsem proto lidem tyto informace poskytnout. Míra mé naštvanosti na systém již zhruba od roku 2010 stále sílí, protože jako ekonomka vidím třeba na ekonomických jevech, že se plíživě dostavuje totalitní společnost. Zatím sice ještě o klasickou totalitu nejde, ale během doby covidové jsme k ní již měli velmi blízko. A stále se k ní víc blížíme. Dosud je čas její nástup zastavit, ale to může podařit jenom za podmínky, že si lidé plně uvědomí, co se děje, kdo jsou hlavní aktéři tohoto vývoje a jaká je jejich motivace.
Vy už na svém kontě máte mnoho knih, ale pokud jsem hledal správně, tak pro vašeho spoluautora Tomáše Zítka jde o prvotinu. Jak jste se dali autorsky dohromady?
Zajímala nás stejná témata.
Na knize se vedle vás a spoluautora Tomáše Zítka podílelo i mnoho dalších odborníků. Čím přispěli?
Ano, máte pravdu. Na knize odbornými konzultacemi spolupracovali například egyptolog prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., vakcinolog prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., klimatolog RNDr. Václav Cílek, CSc., arabista PhDr. Jiří Weigl, CSc. a mnozí další. Čili právníci, filozofové, lékaři… a tak dál. Kniha je multioborová. A právě proto by ji nikdy nedokázal dostatečně přesně a správně napsat jeden člověk. Tito lidé proto působili jako odborní konzultanti ve svých oborech. Právníci konzultovali právní otázky, fyzici klimatologické a fyzikální otázky a tak dál.
Právě tím je kniha výjimečná. Je totiž velice komplexní a vysvětluje, jak děsivá nová ideologie označovaná jako „ESG“ zasahuje nenápadně, většinou bez povšimnutí, prakticky do všech oblastí našeho života. A teprve když si uvědomíme, kde všude se projevuje, vše se nám komplexně propojí a lze dohlédnout její ničivosti a zákeřnosti.
Mimochodem, víte, co je zajímavé? Mnoho spolupracovníků si přálo zůstat v anonymitě, protože se obávali, že by byli vyhozeni z práce. Jinými slovy, obávali se cenzury a postihů. Někteří s cenzurou již měli z minula osobní zkušenost.
22. září se v Praze uskuteční křest knihy Na prahu nové civilizace. Řeknete nám víc?
Na této akci, která proběhne od 17 hodin na Novotného lávce, bude řada spolupracovníků a konzultantů, kteří knihu pomáhali připravovat. Knihu bude možno na místě zakoupit a nechat si podepsat. Všichni jsou zváni!
autor: Jan Novotný
