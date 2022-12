Už 100 Kč za nakládaný hermelín. „Lemtají levně.“ Děsivý obraz hospod

reklama

Jde ještě vůbec o nějaký byznys, nebo jen jeho udržování?

Enormní náklady, minimální zisky

V jedné restauraci nám přes zavřené okénko uklízečka lámanou češtinou vzkázala, že jen tak neotevřou. Pro pár štamgastů, kteří se stejně večer zvednou, když docucají svých pár piv, tady přece nebudou. A jinde zas argumentovali následovně: „Než abych zaplatil všechny lidi, personál, temperoval hospodu, chodbu, toalety, tak to radši ani neotevřu a je klid…“

Na vesnicích a malých městech ještě přes den posedíte v pracovní době někde v cukrárně či kavárně, ale s hospodami je to horší. Přes vánoční svátky bylo zavřeno všude možně, i u vietnamských obchodníků s jejich prodejnami pel-mel. V Plzni byly poslední štací kebaby, které většinou obsluhují Turci, Kurdové, případně lidé z Balkánu. Ti, kteří si chtěli dát kafe nebo pivo, zamířili do větších benzinek, kde tržba překvapivě stoupala. To dosvědčovala unisono obsluha benzinových čerpacích stanic, kde se dalo alespoň posedět na barové židli a dát si kafe buď z nevalného automatu nebo při větším štěstí z lepšího kávového stroje. Ještě že česká specialita – alkohol – se tady prodával, na rozdíl třeba od Německa či Francie naprosto bez problémů. A nejen pivo.



(FOTO: Václav Fiala)

Chvála cizincům

Plzeňské hospody v centru přece jen po Vánocích poněkud ožily. Naplnili je jednak Němci, kteří mají volno až do 10. ledna, a kteří přijeli si na pár dní „vyhodit z kopýtka“ u levnějších sousedů. Marná sláva, točené pivo je v Čechách stále levnější než u našich západních sousedů. Ti mladí si nám postěžovali, že už u nich „není ta správná svoboda“, protože si nemohou pořádně zakřičet, když už jdou z hospody domů. Za deset českých dvanáctek mají v Bavorku polovinu. Jídlo už tak levné není, všichni, které jsme oslovili, přitakávali, že zvláště teplá jídla nebo speciality u nás dost podražily.

Nu a když podražily pro Němce, pro Čechy tedy dvojnásob. Do centra chodí ti movitější, takže tam není vidět nějaký velký výpadek tržeb. Čím více jedete na periferii, tím je obsazenost hospod menší a o konzumaci se může kuchyním jen zdát. Pokud tedy nepočítáme za velké jídlo nakládaný hermelín nebo utopenec, který už ale atakuje stovku. Tyto speciality jsou pro cizince něčím jako eklhaft a spíše se na ně chodí dívat k těm, co si je objednali.



(FOTO: Václav Fiala)

Kromě Němců žije centrum ještě Ukrajinci, ale těmi více movitějšími, kteří nehledí na nějakou tu korunu. Na periferiích už najdete jen Moldavany či Rumuny, kteří se raději zásobují u večerek levným krabicákem nebo několika petkami europiva.

No tohle….

„Na svátky jsme zavřeli dříve, už v deset,“ říká mi do telefonu pivovarník Petr Macháček z Kladna. „Něco se s lidmi musí dít, to nikdy nebylo,“ konstatuje dále a seznamuje nás se situací: „Dřív jsme je z hospody dostávali heverem, nechtělo se jim, to bylo práce, než jsme všechny vyprovodili. A dneska? Půl hodiny před zavíračkou je tady už jen doslova pár lidí, kteří by se spočítali na prstech jedné ruky. Já nevím, kam jdou… nu pravděpodobně domů a budou tam lemtat něco nejlevnějšího. Kladno je jak když se vyhlásil zákaz vycházení, nikdo ani noha…“

To koresponduje i s dalšími většími okresními městy. Tam je ticho už na osmou, jako kdyby všichni dávali spát malé děti. A v Plzni na Nové Hospodě, vyhlášené to části, kde se ještě před covidem producírovaly lazebnice lásky skoro po tuctech, není také ani noha. Venku tak zůstávají jen bezdomovci a zahraniční dělníci, pro které je těch pár laviček pravé požehnání, že nemusí být natěsnaní na ubytovně.

Pohled do peněženky raději jen jednou

„Lidi začínají brutálně šetřit,“ říká mladík na place v jedné plzeňské zavedené restauraci. „Piva si ještě dávají, ale s jídlem je to už takové vachrlaté. Ale pořád si můžeme dovolit držet kuchaře do desíti do večera. To by na předměstí nemohli. Tam už raději buď nevaří vůbec, nebo vám dají opečenou klobásu. A nebo večeře skončí v sedm a pak můžete jen pít a k tomu přikusovat brambůrky, tyčky nebo nějaké ty oříšky.“

Ještě že jsou platební karty! Placení s nimi tak nebolí jako když „jedete cash“. Jenže to si jen posunete, než nahlédnete do internetbankingu nebo vám přijde ne zrovna radostná esemeska se stavem konta.

Na obědech přes týden se něco málo utržit dá, ale žádná láce to prý není. Teď už byly k ničemu Vánoce a Silvestr mnohá pohostinství také nespasí.

Raději pryč než vidět ten zmar

A to prý lidé ještě žijí spíše přítomností, než budoucností. Až procitnou začátkem příštího roku, mohou pořádně zabrzdit. Proto se někteří hostinští již chystají, že prostě do konce zimy zavřou – a fertig! „Než poplatit lidi, energie, nakupovat a dělat jídla, pak to vyhazovat, tak je lepší zavřít, spustit roletu a odletět třeba na Kanáry. Nebo do Thajska, tam se dá žít za pár stovek denně jako král,“ říká mladý číšník jménem Marcel. „Jenomže ne všichni mohou někam odletět, máme tady rodiny a hypotéky a tak. Nevím vůbec, jak to bude. Ale on to asi neví nikdo…“

Jestli nebude pořádná zima, v problému budou i hotely na horách. A jestliže bude dál řádit chřipka a respirační onemocnění, pololetní prázdniny půjdou také k šípku. A vytrhnou všechno tři letní měsíce? Asi moc ne, už letos hlásily památky sice pěknou návštěvnost, ovšem lidé se začali vracet k podomácku zhotoveným svačinám, takže restaurace tak poněkud ostrouhaly. Jistě, ne všude. V Krumlově nebo Benešově asi ne, ale ono i pár kilometrů od Krumlova přece žijí lidé.

Strach ze sousedů

Pivovarníci se třesou, jaké ceny se nasadí v příštím roce. Stovka za pivo z malého pivovárku nebude raritou. Do toho přichází velká konkurence středních pivovarů z Polska, které se v průběhu pár let stalo pivní velmocí se všemi těmi speciály, od ipy po apu přes stouty až k takzvaným kyseláčům.

„Budu kupovat jen české potraviny a výrobky,“ říká jeden ze štamgastů. „Našincům budu platit výhradně v hotovosti a kartou jen v marketech. Ale budu asi jako jeden z mála bláznů, protože ostatním je to šumák…“

