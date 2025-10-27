Už dvacátý balík sankcí, Volodymyre. Další slib Ukrajině

V noci z neděle na pondělí došlo podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina k masivnímu útoku drony na Moskvu a její okolí. Ruské úřady tvrdí, že bylo zachyceno až 193 dronů, z nichž 40 nad Moskevskou oblastí a 34 mířilo přímo na hlavní město, informuje deník The Kyiv Independent.
Dočasně měl být kvůli útokům přerušen provoz na letištích Domodědovo a Žukovskij, v některých částech města byly hlášeny exploze, ale bez obětí. V Serpuchově navíc vypukl požár v ropném skladu. Ukrajina se k útoku oficiálně nevyjádřila.
Rusko rovněž pokračuje v rozsáhlých útocích na Ukrajinu. Během víkendu Rusko zasáhlo obytné budovy v Kyjevě. Zahynuli nejméně tři lidé a dalších 32 lidí bylo zraněno, a to včetně sedmi dětí. Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 90 ze 101 vypuštěných dronů.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že během minulého týdne Rusko odpálilo na Ukrajinu přes 50 raket, téměř 1200 útočných dronů a více než 1360 řízených bomb.
„Každý ruský útok je pokusem způsobit co největší škody na běžném životě. Tento týden útočili na obytné budovy, naše občany, děti a civilní infrastrukturu. To jsou hlavní cíle Rusů,“ uvedl Zelenskyj ve videu na X, kde zároveň apeloval na zesílení mezinárodního tlaku na Rusko.
Zelenskyj poděkoval svým partnerům za dosavadní přijaté sankce vůči Rusku a zdůraznil potřebu jejich rozšíření a důslednější synchronizaci mezi státy G7 a dalšími spojenci. „A samozřejmě jsou zapotřebí další celní a sankční omezení vůči Rusku a všem, kteří mu pomáhají udržet se nad vodou. Tlak jistě pomůže nastolit mír,“ uvedl ukrajinský prezident.
Response efforts are ongoing in Kyiv following the Russian attack. All the necessary emergency services are working at the sites. Last night, Russia launched more than 100 drones against us. Ordinary apartment buildings in several districts of the city have been damaged.… pic.twitter.com/oFJMUYf46Y— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 26, 2025
Zároveň Zelenskyj na X avizoval, že by Francie měla v dalších dnech Ukrajině dodat další stíhačky Mirage a protivzdušné rakety. Dodání raket Aster a nových stíhaček Mirage pro ukrajinské ozbrojené síly Macron přislíbil 24. října během jednání tzv. koalice ochotných.
I want to express my particular gratitude to the United Kingdom and France: there is a decision from France to provide Ukraine with additional Mirage fighter jets and air defense missiles, while the UK will continue to assist us with air defense by supplying missiles and… pic.twitter.com/eQd8Lkkt5J— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 26, 2025
„Chci potvrdit, Volodymyre, že v nadcházejících dnech dodáme další rakety Aster, nové výcvikové programy a nové Mirage,“ uvedl Macron během jednání koalice ochotných, kde podobně jako Zelenskyj hovořil i o dalším zvyšování tlaku na Rusko prostřednictvím sankcí.
„Naše sankce a americké sankce jsou jednoznačně zlomovým bodem a jsou poprvé dokonale synchronizovány s 19. balíčkem evropských opatření. A účinnost těchto sankcí by měla obvykle jasně ovlivnit financování válečného úsilí v Rusku. A my musíme na to navázat,“ prohlásil Macron. Podle francouzského prezidenta je proto nezbytné pracovat na dalším, 20. balíčku sankcí, který by dále zvýšil náklady Moskvy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.