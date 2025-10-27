Už dvacátý balík sankcí, Volodymyre. Další slib Ukrajině

27.10.2025 8:02 | Zprávy

Moskva v noci čelila dronovému útoku, který přerušil provoz letišť. Ukrajina mezitím očekává dodání francouzských letounů Mirage a požaduje další sankce vůči Moskvě. Francouzský prezident Emmanuel Macron již mluví o dalším, v pořadí už dvacátém, balíčku sankcí.

Foto: Screen FB Volodymyra Zelenského
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

V noci z neděle na pondělí došlo podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina k masivnímu útoku drony na Moskvu a její okolí. Ruské úřady tvrdí, že bylo zachyceno až 193 dronů, z nichž 40 nad Moskevskou oblastí a 34 mířilo přímo na hlavní město, informuje deník The Kyiv Independent.

Dočasně měl být kvůli útokům přerušen provoz na letištích Domodědovo a Žukovskij, v některých částech města byly hlášeny exploze, ale bez obětí. V Serpuchově navíc vypukl požár v ropném skladu. Ukrajina se k útoku oficiálně nevyjádřila.

Rusko rovněž pokračuje v rozsáhlých útocích na Ukrajinu. Během víkendu Rusko zasáhlo obytné budovy v Kyjevě. Zahynuli nejméně tři lidé a dalších 32 lidí bylo zraněno, a to včetně sedmi dětí. Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 90 ze 101 vypuštěných dronů.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že během minulého týdne Rusko odpálilo na Ukrajinu přes 50 raket, téměř 1200 útočných dronů a více než 1360 řízených bomb.

„Každý ruský útok je pokusem způsobit co největší škody na běžném životě. Tento týden útočili na obytné budovy, naše občany, děti a civilní infrastrukturu. To jsou hlavní cíle Rusů,“ uvedl Zelenskyj ve videu na X, kde zároveň apeloval na zesílení mezinárodního tlaku na Rusko.

Zelenskyj poděkoval svým partnerům za dosavadní přijaté sankce vůči Rusku a zdůraznil potřebu jejich rozšíření a důslednější synchronizaci mezi státy G7 a dalšími spojenci. „A samozřejmě jsou zapotřebí další celní a sankční omezení vůči Rusku a všem, kteří mu pomáhají udržet se nad vodou. Tlak jistě pomůže nastolit mír,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zároveň Zelenskyj na X avizoval, že by Francie měla v dalších dnech Ukrajině dodat další stíhačky Mirage a protivzdušné rakety. Dodání raket Aster a nových stíhaček Mirage pro ukrajinské ozbrojené síly Macron přislíbil 24. října během jednání tzv. koalice ochotných.

„Chci potvrdit, Volodymyre, že v nadcházejících dnech dodáme další rakety Aster, nové výcvikové programy a nové Mirage,“ uvedl Macron během jednání koalice ochotných, kde podobně jako Zelenskyj hovořil i o dalším zvyšování tlaku na Rusko prostřednictvím sankcí.

„Naše sankce a americké sankce jsou jednoznačně zlomovým bodem a jsou poprvé dokonale synchronizovány s 19. balíčkem evropských opatření. A účinnost těchto sankcí by měla obvykle jasně ovlivnit financování válečného úsilí v Rusku. A my musíme na to navázat,“ prohlásil Macron. Podle francouzského prezidenta je proto nezbytné pracovat na dalším, 20. balíčku sankcí, který by dále zvýšil náklady Moskvy.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Alena Kratochvílová

