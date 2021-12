Už i ze STAN zaznělo: A co takhle navrhnout někoho jiného, než je Lipavský?

Senátor Zdeněk Hraba (STAN) radí premiérovi Petru Fialovi, aby počkal s kompetenční žalobou na prezidenta Miloše Zemana v případě nejmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí. Podle Hraby by v takové chvíli bylo lepší dále jednat, protože žaloba by výrazně odložila složení vlády. Dobrou variantou by prý také bylo nalezení nového pirátského kandidáta do čela resortu zahraničí.

„Já si stále myslím, že nejlepší možnost je jednat a zjišťovat pozice jednotlivých stran, tedy jak strany pana prezidenta, tak i pana premiéra. Myslím si, že to je vhodné řešení, protože jakékoliv jiné odkládá složení vlády na mnohem pozdější dobu. To i v případě, že by kompetenční žaloba byla rozhodnuta v poměrně krátkém čase,“ řekl podle informací iDNES.cz Hraba.

„U kompetenční žaloby může být výsledkem pouze rozhodnutí, kdo má konat, ale rozhodně to nenahrazuje vůli toho, kdo nekoná. To znamená, že pokud by kompetenční žaloba byla úspěšná a Ústavní soud řekl, že pan prezident má jmenovat, a prezident by nejmenoval, pak přicházejí do úvahy další nástroje, konkrétně jeden, a to je senátní žaloba podle článku 65. Pro tu však ve Sněmovně musí být nutných 120 hlasů. To si myslím, že je běh na dlouhou trať, a co se týče pravděpodobnosti úspěchu, tak velmi diskutabilní,“ vysvětloval další možný průběh senátor.

Vláda by ale podle Hraby mohla fungovat i v případě nejmenování jednoho z ministrů, takže zase tak velká komplikace by to nebyla. „Někdo by musel být pověřen vedením Ministerstva zahraničí. Vláda by navíc nebyla kompletní a nebyly by naplněny koaliční dohody v rámci vlády. Takže určitou nejistotu by to zanechávalo, ale vláda by mohla fungovat vlastně bez problému,“ řekl Hraba.

Hraba zároveň naznačil, že možná nejlepším řešením by bylo, kdyby Piráti navrhli na ministra zahraničí jiného kandidáta. „Kdybych byl na této pozici, svou osobu bych nedával jako podmínku pro jmenování vlády,“ uvedl Hraba, který věří, že Piráti mají v záloze i jiné kompetentní kandidáty. „Nemyslím si, že to je úkol nemožný, navrhnout někoho nového, ale záleží to samozřejmě na Pirátech a panu Lipavském,“ dodal Hraba s odkazem na stejné problémy u hnutí STAN, kde původně navrhovaného kandidáta na ministra obchodu a průmyslu Věslava Michalika nahradil nestraník Jozef Síkela.

Že bude mít prezident Zeman problém právě s Lipavským, se podle Hraby dalo tušit. „Objevily se jisté názory pana Lipavského, například citování Vladimira Iljiče Lenina, a to určitě dávalo tušit, že může nějaký problém nastat. Ale ani nevíme, jestli jde o pana Lipavského, a neznáme ani důvody prezidenta, můžeme se tedy jen domnívat, že je to postoj pana Lipavského ke státu Izrael,“ naznačil Hraba, že problémem může být i nejednoznačný postoj Pirátů k izraelsko-palestinskému konfliktu.

