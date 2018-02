Už je ruka v rukávu, potvrdil nám ministr. „Vypěstovaný“ Hamáček se dohodl s Babišem. Teď už jen ten sjezd ČSSD...

Jedním z kandidátů na post předsedy ČSSD je někdejší šéf Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ten v rozhovoru pro server iDNES.cz nastínil svou představu, jakými cestami by se sociální demokracie mohla ubírat dál. Může se ukázat, že jít do vlády s Babišem je prý tím nejméně špatným řešením ze všech mizerných, která se nabízejí. Zdůraznil také, že by rád udržoval korektní vztahy s prezidentem Zemanem. Měli by se k sobě chovat jako dva profesionálové.

Už z toho, že Hamáček takto promluvil v médiu, které je s Andrejem Babišem úzce srostlé, vypovídá o rozložení karet. O tom ostatně ParlamentníListy.cz v minulosti opakovaně psaly. Jak se Babiš nemá rád s exministrem vnitra Chovancem, k Hamáčkovi cítí jistou přízeň. Alespoň v prostředí hnutí ANO se o něm nevyjadřuje negativně.

„Dohoda je jednoduchá. ČSSD půjde za hnutím ANO, Jan Hamáček vystřídá na obraně Karlu Šlechtovou. O jiném postu se doposud nemluvilo,“ potvrdil exkluzivně jeden z ministrů premiéra Babiše. Cesta k vítězství v ČSSD ovšem pro Jana Hamáčka, který byl v minulosti stínovým ministrem obrany sociální demokracie, nebude snadná. V cestě mu stojí nejen Milan Chovanec a Jiří Zimola, ale i řada regionů, které nechtějí, aby takto výrazně posílil pražský region. Ten totiž za Hamáčkem nově stojí.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ANO 2011 ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stát se může cokoli, premiér se určitě dohodne taky s panem Chovancem, ale přecie jenom mu to s kolegou Hamáčkem vychází líp, ten vztah je vyloženě profesionální, zatímco Chovanec u pana Babiše vyvolává emoce, což asi nemusím více rozebírat,“ dodal jeden z ministrů.

Pokud Jan Hamáček zvítězí v souboji o nejvyšší stranický post, nebude to mít snadné. „Jsem zvědav, s čím přijede na hradecký sjezd. Doufám, že jeho projev bude obsahovat dva elementy. Jaká je jeho představa působení ve druhém mandátu na Hradě a jaká je jeho představa vztahu mezi ním a sociální demokracií,“ poznamenal ke vztahu s prezidentem Zemanem.

Psali jsme: Hamáček předsedou ČSSD? Členům se nelíbí podpora Drahoše, ale ani jeho podpora Prahy. Vadí jim tvrzení, že lídrem prý bude ten, koho bude chtít Poche EXKLUZIVNĚ Jak se jede ve velkém na Praze 10? Stovky milionů pro TOPku? Úklidovka Rossy? „Kapsička“ Poche, polomrtvý starosta a stratég Zoufalík „Mu zlámu ty prsty!“ V ČSSD se drsně řeší volba vedení. A na jazycích jména jako Hašek, Zimola, Tvrdík Pražský dopravník podnik si nakoupil pera Parker za 211.533 korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový