Už jen 6 kilometrů a Ukrajinci budou muset bojovat, aby neztratili další oblast

Válka na Ukrajině trvá již 1059 dní a Rusové jsou jen kousek od dalšího ruského regionu. Řeč je o Dněpropetrovské oblasti. Z otevřených zdrojů prezentovaných na účtu AMK Mapping na sociální síti X je patrné, že Rusové stojí už jen 6 km od tohoto regionu.

V tuto chvíli však Rusové ještě stále obkličují klíčové město Pokrovsk a chystají se získat kontrolu nad tímto zásadním logistickým uzlem. Strategicky důležitým pro Ukrajinu.

„Ruské síly zesilují ostřelování města Rodynske (severně od Pokrovska),“ padlo na účtu AMK Mapping s tím, že Rusové se tímto tahem snaží vpadnout ukrajinským obráncům do zad. Podobně jako když Rusové obsazovali Ivanivske, aby se dostali do zad obránců Bachmutu.

Russian forces are intensifying their shelling of the city of Rodynske (north of Pokrovsk). As I previously stated, the goal is to reach Rodynske - likely from the eastern flank of Pokrovsk.



