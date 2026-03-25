Už leze ven, kdo měl podpalovat v Pardubicích. A z jakých je kruhů

„Můžeme potvrdit zadržení tří podezřelých z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území. … Mezi zadrženými jsou státní příslušníci ČR a USA. Nadále intenzivně pracujeme na dopadení zbylých podezřelých i ve spolupráci se zahraničními partnery,“ napsali čeští strážci zákona na sociální síti X.
Na stejné sociální síti X, konkrétně na účtu Praise The Steph, který údajně patří novináři Armádních novin, se objevila informace, že jedním ze zadržených je Youssef Moursi, muž narozený v Egyptě a občan USA. Studuje v Česku, píše články pro levicovou skupinu Druhá : směna.
Youssef Moursi figuruje v seznamu členů „autorství“. Ve svých článcích se věnoval např. otázkám „jak odhalit izraelský homonacionalismus a pinkwashing?“. Další jeho článek nese název Jak dekolonizovat mysl? Moje cesta z odcizení ke znovuzískání sebe sama. Další text nesl název „Pleasure aktivismus“ nedokáže zrušit policii, ale pomůže nám dobře se vyspat.
„Systém se zkrátka naučil dovolit nám křičet právě tak hlasitě, abychom se cítili zdánlivě svobodně, aniž by kdy byly otřeseny jeho základy nebo ohroženy jeho zájmy. Systém ve skutečnosti potřebuje iluzi kritiky ke svému přežití. Tato iluze je nezbytná k přesvědčení všech, že svoboda projevu existuje,“ píše autor v posledně jmenovaném článku. „Tato iluze je tedy uklidňující, umožňuje lidem shromažďovat se, tančit a skandovat o svobodě, zatímco za zdmi místa konání pokračují deportace, genocidy a policejní zabíjení. Pokud je náš odpor pohodlný, radostný, snadný a vždy s úsměvem, je to odpor, nebo je to představení, které ve skutečnosti pomáhá systému prosperovat?“ rozváděl dál myšlenku autor.
!?Update: On Tuesday evening, the Court in Pardubice ruled to remand two suspects in custody for allegedly setting fire to the LPP company’s warehouse on Friday.— ???????????? ?????? ?????????? (@praisethesteph) March 24, 2026
One of the detainees is Youssef Moursi, born in Egypt and a U.S. citizen. He is a student in Czechia, writes… https://t.co/zflLbt4NHR pic.twitter.com/HbKjjIs7AK
Autor vystupující na účtu Praise The Steph upozornil, že třem zadrženým osobám může hrozit až 20 let vězení.
„V úterý večer soud v Pardubicích rozhodl o vzetí dvou podezřelých do vazby z údajného zapálení skladu společnosti LPP v pátek. Jedním ze zadržených je Youssef Moursi, narozený v Egyptě a občan USA. Studuje v Česku, píše články pro krajně levicovou skupinu Druhá : směna. … Za teroristický čin jim hrozí 20 let až doživotí,“ napsal.
Obviněný z teroristického útoku na zbrojovku v Pardubicích je zastupován pražským politikem a advokátem Čižinským.
Bývalý místostarosta ODS z Prahy 8, Martin Cibulka zmínil v této souvislosti jménem podnikatele Petra Ludwiga.
„Do celé atmosféry vstupuje i ‚datový vědec‘ Petr Ludwig, který měl na základě dostupných informací jasno už od začátku – ruská stopa. Jenže kdo se dlouhodobě zajímá o propalestinskou scénu, ví své. Tyhle aktivisty Kreml nemusí platit – dělají to z přesvědčení sami. Ostatně v Praze 8 s nimi máme zkušenosti,“ konstatoval Martin Cibulka.
„Seznamte se – tohle je Youssef, který podpálil prostory firmy LPP Holding v Pardubicích. Youssef (on/ona/oni) je aktivista*ka, student*ka a vášnivá fotograf*ka, který*á se zabývá tématy, jako jsou queer, láska, noční život a identita. Má velkou úctu k intersekcionálnímu feminismu a postkoloniálním studiím. Spojení ‚Svobodná Palestina‘ pro ně znamená domorodé, antiimperialistické, queer, feministické, BIPOC, enviromentální a antikoloniální povstání. Studuje na FHS UK. Je aktivní ve feministickém kolektivu Druhá : směna, odkud pochází jeho výše uvedený půvabný medailonek. Členstvo Druhé : směny jsou ty existence, které protestovaly před okresním soudem v Pardubicích. Zastupovat Youssefa bude advokát a pražský zastupitel Pavel Čižinský,“ napsal Zrno.
