Už nevládneme světu. Zlá slova o USA: Získala je Čína, ale od samotných Američanů

Oficiální čínská tisková kancelář Xinhuanet.com vydala článek složený převážně z útržků citací z amerických médií o tom, jak pandemie koronaviru v USA rozbila vnímání americké výjimečnosti. Dle webu jsou USA nejvíce postihnutou zemí koronavirem na světě. Je zde nakaženo více než 2,7 milionu občanů covidem, z čehož jich 128 tisíc na koronavirus umřelo.

Na stránkách se dále psalo, že mnoho amerických pozorovatelů řeklo, že epidemická situace donutila Američany čelit brutální pravdě, že Spojené státy nejsou výjimečné tím, čím se myslelo, že jsou a že světová supervelmoc potřebuje trochu pokory, aby dokázala čelit současným výzvám.

„Jako mnoho Američanů se někdy ocitnu před přemýšlením nad americkou výjimečností, že jde o ideu, že hodnoty zakladatelů USA nás dělají morálně nadřazenějšími nad běžnými národy a dávají nám zvláštní důvěryhodnost a porozumění během řešení globálních krizí," napsal sloupkař Farhad Manjoo do New York Times. „Během několika posledních měsíců skončilo absurdní tvrzení, že USA se těší monopolu oslnivosti. Není to tak," dodal. Manjoo je jihoafrický imigrant, který žije v USA přes třicet let a nyní cítí bodnutí porážky, bídy a rozpaky, když vidí v USA stoupající čísla nakažených, zatímco v ostatních státech čísla klesají. „Nemyslím si, že nějaké národní selhání bylo tak jednoznačné, jako toto," uzavřel.

Dále je v článku video, kde je zachycen projev vrchního amerického epidemiologa Anthonyho Fauciho. „Jsem velmi znepokojen a nejsem spokojen s tím, co se děje, protože jdeme špatným směrem, pokud se podíváte na křivku nových nakažených. Proto musíme něco ohledně toho udělat a potřebujeme to udělat rychle. Krátká odpověď na vaši otázku je to, že zrovna nyní nemáme věci pod kontrolou. Nedokážeme se soustředit na ty oblasti, ve kterých je nárůst nakažených, to ohrožuje celou zemi. Zrovna nyní máme více než čtyřicet tisíc nárůstů koronavirem za den. Nebyl bych překvapen, kdyby se čísla zvýšila až na sto tisíc za den, pokud se to nezmění. Proto jsem velmi znepokojen,“ zhrozil se Fauci ve videu. Dle webu coronavirus.jhu.edu, tedy dat z Johns Hopkins university of medicine, dosáhla USA začátkem července více než padesáti tisíc nakažených za den.

„Spojené státy se paralyzovaly díky postupnému zpolitizovanému postupu ve zvládání pandemie,“ zaznělo dle Xinhuanetu na americkém zpravodajském serveru Politico 22. června. „Jsme jediná země ve světě, která si zpolitizovala přístup k pandemii,“ napsal 27. června do Washington post Max Skidmore, politolog na univerzitě v Missouri-Kansas City.

„Americká výjimečnost, koncept, který vznikl v 19. století a vzkvétal ve století dvacátém, se stal přežitkem 21. století, již dokonce před pandemií koronaviru,“ pověděl Xinhuanetu Robert Lawrence Kuhn, předseda Kuhnovy nadace. „V minulosti bylo možné najít ospravedlnění americké výjimečnosti, ale vlastní a progresivní rozvoj všech národů, zejména v technologiích, vytvořil multipolární svět, v němž je mnoho zemí výjimečných, každá svým vlastním způsobem,“ pokračoval Kuhn.

„Dnes je americkou výjimečnost téměř nemožné udržet. Čelí nejspíše nejvýraznější globální krizi od konce studené války. Amerika se ukázala být depresivně běžnou nebo dokonce podprůměrnou,“ napsal dle Xinhuanetu Zack Beuchamp na zpravodajský server Vox.

