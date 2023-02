Už to jede, budete cálovat. A žádný volební podvod to není, dezoláti. Vyskočila dorazila slova Marka Bendy

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „A už to jede! Důchody snížit, platy ústavních činitelů zvýšit. Zvýhodněné cestovné důchodců a studentů – pryč s tím!“ komentuje s pořádnou dávkou sarkasmu „novinky“ z politické scény Ivan Vyskočil a dostává se i k tolik diskutované dani z nemovitosti. Zamýšlí se, cože to vlastně měly koaliční strany ve volebním programu? Ohledně kauzy „Dominik Feri“ zmínil syndrom „ředitele zeměkoule“ a poslal vzkaz naším zákonodárcům. V souvislosti s PR generála Pavla zavzpomínal na Masarykovu brožurku. Evě Holubové pak připomněl petici „S komunisty se nemluví“, kterou prý sama před lety podepsala.

„Zdravím všechny čtenáře Parlamentních listů a vůbec všechny dobré lidi,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a jde rovnou na některá témata posledních dnů.

„Píšu zrovna v době, kdy probíhá soud s Dominikem Ferim a nemohu si odpustit, že to jeho chování mi připadá jako modelová situace pro počínání naši vládnoucí pětikolky. Myslím, že i Ferimu po zvolení do parlamentu stouplo sebevědomí natolik, že náhle nevěděl, co se s ním děje. Dostal syndrom „ředitele zeměkoule“, který má všechno pod palcem a může si všechno dovolit. Dobré a lehce získané peníze z poslaneckého platu jistě také přispěly k onomu pocitu „teď jsem King“!“ míní Ivan Vyskočil a podotýká. „A stejně podobná je situace té demoliční čety ve vládě, parlamentu, senátu a nyní mají i podporu toho přece „ani trochu vládního kandidáta“ pana generála Pavla. Mají tu většinu všude a hlavně v parlamentu. Prohlasují a případně i přehlasují si všechno, co chtějí a vy co se vám to nelíbí, vy se třeba stavte na hlavu a odrážejte se ušima. S pocitem neomylnosti, nadřazenosti a patřičnou arogancí tu provádějí pusté reje a další demolici státu a okrádání vlastních občanů. A kdyby na to někdo poukazoval, že je to protizákonné, tak si prostě a jednoduše - změní zákon, ne? Přece jim do toho nebude kecat nějaký dezolát, dezinformátor, šmejd a případně ruský šváb,“ pokyvuje roztrpčeně herec.

Důchody snížit, platy ústavních činitelů zvýšit! Pozor na paralelu s Ferim….

„A už to jede. Pozdější odchod do důchodu, valorizace důchodů je špatně – musí se snížit, platy ústavních činitelů taky špatně – musí se zvýšit! Zvýhodněné cestovné důchodců a studentů – pryč s tím! Pořádně jim napařit ceny a k tomu další. Co si to například dovolili si postavit a pořídit vlastní bydlení nebo chalupy. Tak nic takového, mazánkové, budete pěkně cálovat! To nevadí, že už stavební materiál byl řádně zdaněný? Ne, nevadí! Pěkně to zaplatíte podruhý! „Sakra pochopte přece, že z něčeho se ta Ukrajina musí platit, blbečkové“!“ vypočítává herec naštvaně a ve stejném tónu pokračuje.

„A teď to nejhorší. Ještě je potřeba prohlašovat zákon o umístění cizích vojsk na našem území a bez schválení parlamentem posílat naše vojáky do bojů bůhvíkam, ale evidentně na Ukrajinu. Stačí jen na 60dnů. (po těch 60ti dnech stejně nikdo nepřijede zpátky.) A jsme tam, kde jsme asi chtěli být, že?? A do toho ten klon poslaneckých lavic, Marek Benda, ještě prohlásí, že by nebylo dobré, aby prostý lid věděl všechno, že cenzura je potřebná. Nepřipomíná vám to chování na dvoře Ludvíka XVI. Při honosných hodech u dvora, se kdosi zeptal, zda to není rozmařilost, když lid hladoví a tře bídu s nouzí? Odpovědí bylo, že toto není pro jejich sprosté huby!! A tak asi lecos není pro naše sprosté tupé, antidemokratické a šmejdovské hlavy!“ pokyvuje Ivan Vyskočil a s pořádnou dávkou sarkasmu dodává.

„Ale vždyť si to přece pamatujete? To není žádný podvod. Ve volebním programu přece říkali: „Zvýšíme vám daně, zdražíme jídlo, zvedneme odchod do důchodu a osekáme výhody, (tedy vás kmánů) pozveme sem cizí vojska a budeme živit hlavně Ukrajince a když se to povede, tak si mladí ještě zastřílíte. Samá lákadla slibovali, a proto volte koalici spolu!! To se nebudete muset stydět za svého premiéra. Byly toho přece plné bilbordy u dálnic? A ještě s načesaným panem Fialou. Nebo, že bych se pletl???“nešetří sarkasmem ani teď a naším zákonodárcům posílá vzkaz.

„Pánové, ale ta paralela s Ferim, pozor na to. Nevím, jak mu to dopadne? Předpokládám, že pro něho asi bude mít státní zástupce laskavější oko, než má na pana Babiše. Ale přece jen, stojí před soudem? Já vím, že naši vrchní spoléhají na to, že nejsme Francouzi ani Italové, ale pozor - ten soud by mohl přijít také!“

Od zjevu, fousů, kníru…. Vše podle vzoru Masaryk na koni

„K nastupujícímu panu prezidentovi se zatím vyjadřovat nebudu. Jako malý kluk pamatuju, jak se u nás schovávala brožurka s fotografiemi ze života T.G.M. Musím se až trochu smát a zároveň obdivovat tu výborně budovanou PR a image pana generála. Od zjevu, fousů a kníru, vše dle vzoru T.G.M. Masaryk na koni (jak říkáme my koňáci „na koňovi“,) Pavel na motorce, v Karlových Varech mezi lidmi, třesení rukou, hovor a focení s chlapečkem. To všechno v té brožurce bylo. Konečně, děti a zvířata, vždy udělají své. Jen čekám fotku, jak v turistickém sedí na kopci a vlastenecky se kochá krásy české krajiny. Píáristi najděte si tu brožurku a tuhle fotku či reportáž tam neopomeňte dát. Už jako kluk jsem z toho byl dojat a příjemně naladěn. Ale o panu generálovi až příště, až trochu více poznám jeho kroky i když nyní už naznačuje mnohé,“ krčí rameny Ivan Vyskočil

P.S. Ivana Vyskočila

Ani tentokrát samozřejmě nesmí chybět již tradiční P. S. Ivana Vyskočila. „Není to tak dlouho co Eva Holubová na nějakém mítinku TOP 09 na schodech Lucerny plamenně hovořila a podpisovala petici „ S komunisty se nemluví“!! A teď se kariérnímu komunistickému rozvědčíkovi vrhá kolem krku a rozumí si, zatím ještě, s paní politrukovou - budoucí první dámou. Tak rychle přehodit výhybku, by bylo možná moc i pro zkušenější novinářské chameleony. Stud, pokud nějaký mají, by jim to tak rychle nedovolil,“ žasne herec a zamýšlí se. „Možná ale, že u Holubové alkohol vykonal na pamětí své. Ale mám vzkaz pro páně Pavlovi píáristy. „Nepouštějte k panu generálovi často paní Holubovou, mohlo by mu to spoustu jeho příznivců odvrátit“,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

