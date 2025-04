Užaslý Duka po smrti papeže utřel redaktorku ČT. Šlo o Ukrajinu

Ke včerejšímu úmrtí papeže Františka se na ČT vyjadřoval bývalý arcibiskup pražský Dominik Duka. Ten připomenul, že byl u volby papeže, kdy mu i gratuloval ke zvolení. S papežem se pak setkal několikrát. Papež si podle něho nepotrpěl na oficiality, takže i oficiální setkání narušoval průpovídkami a vtipy, nicméně na setkáních s Dukou prý šel přímo k věci. Řešil s ním vnitřní život církve nebo společenské problémy. „Pro papeže Františka to byla otázka chudoby světa. A jemu svět vděčí za to, že i když svět po pádu berlínské zdi dvě velmoci, Washington i Moskva, opustily třetí svět a daly ho v plen jiným kořistníkům, tak on stále upozorňoval na bídu ve světě, na potřebu pomoci,“ uvedl Duka a podotkl, že migrační vlna ochudila zejména třetí svět, tedy Afriku a Asii. „To je myslím jeho velký vklad do dějin světa,“ vyjádřil se bývalý arcibiskup. Papež dle něho nezapomínal ani na oblasti válečných konfliktů.

František také vnesl do církve latinskoamerickou praxi, tedy že církev je lidová. „V této církvi je mnoho problémů, které nemáme v Evropě, ale ti lidé se stále cítí součástí církve a očekávají od ní pomoc. A tento rys vnesl papež do působení církve v tom širším, celosvětovém měřítku,“ uvedl a dodal, že papež dělal více náhlá a emocionální rozhodnutí, která lidi překvapovala.

Následně se reportérka zeptala, zda je v církvi nyní poptávka po konzervativnějším papežovi a připomínala, že František se zabýval tématy jako otevřenější přístup k homosexuálům nebo dosazování žen do vyšších pozic. „Já bych chtěl říci, toto jsou nejvážnější problémy dnešního světa? Podívejte se na Dněpr, podívejte se na svět. My stojíme na prahu možné třetí světové války a papež od svého nastoupení varoval před třetí světovou válkou, kterou máme v malých dávkách. A to bude úkol toho budoucího papeže. Protože současný svět nemá žádnou vizi. Má utopie, má určité představy, nemá žádného světového lídra, Zelenskyj neprohrál, Putin nevyhrál, ale my v Evropě s teorií woke jsme prohráli totálně,“ odpověděl.

Duka též připomenul papežova slova, že není možné přijmout více migrantů, než jsme schopni integrovat. A o příchodu migrantů rozhoduje legitimní vláda té které země. „Mediální mainstream z toho udělal úplně něco jiného, jakýsi eintopf. Čili nový papež, který přijde, já nejsem ani meteorolog ani věštec, abych řekl, kdo to bude a jaký bude, ale věřím, že bude ten, který musí dát světu jasnou odpověď, co je smysl lidského života. Co je smysl rodiny, smysl národa, jaký smysl a jakou hodnotu má práce, utrpení. Bez těchto odpovědí je nebezpečí, že utoneme v chaosu a chaos většinou má katastrofální důsledky,“ odpovídal.

Zazněla též otázka, zda další papež bude také pocházet z neevropského prostředí. Podle Duky je odpověď složitá, v církvi je dnes převaha lidí z amerického kontinentu. Sama Jižní Amerika představuje 48 %. Rozhodování dle bývalého arcibiskupa bude složité, bude v něm hrát roli evropská nostalgie, ale bude to volba světová. „Určitě se na ní bude podílet větší počet kardinálů neevropských, než tomu bylo při těch posledních volbách,“ dodal.

