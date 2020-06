V Bruselu odhlasovali střet zájmů Babiše. A toto se strhlo hned poté

reklama

Poslanci Evropského parlamentu rezoluci o Babišově střetu zájmů schválili jasnou většinou hlasů. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert.



Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.



Krátce po oznámení výsledků hlasování se na sociálních sítích započaly rojit desítky reakcí.

„Evropský parlament odhlasoval, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Není to nicméně o něm, ale o špatně nastaveném systému, který je možné takto zneužívat. Je na čase odblokovat i Česko. Naši europoslanci proto připravili koncepční návrhy, kterými se bude zabývat Komise i Rada,“ avizoval po oznámení usnesení předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského dostal Andrej Babiš „facku, ze které se bude dlouho vzpamatovávat“.

„Měl by přestat dělat ostudu České republice a okamžitě rezignovat,“ zní k Babišovi od místopředsedy KDU-ČSL, jenž tvrdí, že po výrocích Babiše, že je on a jeho pirátský kolega Mikuláš Peksa vlastizrádce, čelil značné dávce výhružek.

„Během 14 dnů jsem dostal několik tisíc výhružek... Psali nám, že budeme pověšeni, zastřeleni, zavražděni. Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti,“ prohlásil o období po výrocích premiéra Zdechovský, který měl i s rodinou kvůli výhružkám policejní ochranu.



Babiš slova o vlastizrádcích vypustil vůči europoslancům Zdechovskému a Peksovi v narážce na jejich účast v únorové misi předsedkyně kontrolního výboru Evropského parlamentu Moniky Hohlmeierové.



A právě i tato německá politička Babiše osočila, že se členové její mise v ČR setkali s „agresivitou, kterou dosud nezažili“. Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

I ona samotná schytala jízlivou poznámku ministerského předsedy. Monice Hohlmeierové předseda vlády na únorové tiskové konferenci, věnující se z velké části koronavirové hrozbě, adresoval, že je „trošku pomatená“: „Ona je trošku pomatená a nerozumí, jak fungují evropské dotace. Tahle mise je samozřejmě politická a nemá ani smysl pro mě.“



Premiérovi tyto narážky nyní nepomohly a odrazily se v samotné rezoluci. „Evropský parlament důrazně odsuzuje používání difamačního jazyka a projevů nenávisti, které veřejně používal premiér během své tiskové konference proti účastníkům kontrolní mise; považuje za nepřijatelné, že poslanci Evropského parlamentu, kteří se zúčastnili kontrolní mise Výboru pro rozpočtovou kontrolu (EP) v České republice, při výkonu své práce dostávali výhrůžky smrtí, i další verbální útoky,“ poukazuje rezoluce EP. Fotogalerie: - Demisi, Babiši!

Šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka si myslí, že „celá Evropa chápe, že je Babiš ve střetu zájmů“. „Agrofert ovládá a bere do své kapsy miliardové dotace, na které nemá nárok. A naše vláda mlží, zdržuje a otevřeně lže, že to tak není. Babiš tím okrádá farmáře a oprávněné žadatele, kteří kvůli němu přichází o peníze,“ pravil Ondráčka.

Evropská komise dle Ondráčky musí celou kauzu rychle dořešit a audity ukončit, jelikož se kauza táhne už 2 roky. „Celá Evropa dala najevo, že jeden politik nemůže hrát mimo pravidla a bez skrupulí okrádat občany (daňové poplatníky) a oprávněné žadatele. EU dotace už nesmí být bankomat pro Babiše,“ míní Ondráčka.

Marketingový manažer a novinář Filip Vích na Twitteru k rezoluci pravil: „Evropský parlament naprosto jasně a důrazně řekl, že český premiér Babiš zneužívá své funkce a peníze všech evropských daňových poplatníků pro své zájmy. A už se zase řeší, zda je to politika a kampaň,“ rozhořčil se. Podle Vícha je to zpráva, že „český premiér je brán jako nedůvěryhodný a ostuda v EU“.

Známý internetový glosátor Jie se pro změnu pobavil nad častými roztržkami Babiše s předsedou poslanců TOP 09 Miroslavem Kalouskem a vyjevil: „Evropský parlament schválil rezoluci, že Andrej Babiš má střet zájmů. Pro bylo 510 Miroslavů Kalousků.“

Europoslanec a pražský zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09) upozornil na poměrně jednoznačný výsledek hlasování EP. „Velký počet hlasů, kterým byla rezoluce přijata, je důkazem toho, že střet zájmů je reálným problémem a nevyvolává jej pouze česká opozice a zlí čeští novináři, jak Babiš často tvrdí,“ vyřkl Pospíšil.

„Rozhodnutí EP potvrdilo, co dlouho říkáme: Andrej Babiš si musí vybrat – buď bude premiér, nebo velkopodnikatel,“ připojila k rezoluci předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní „obojí současně poškozuje ČR doma i v zahraničí“. „Jeho byznys je ovšem na dotacích postaven, proto do politiky vstoupil. A teď celá Evropa ví, že je žábou na prameni,“ obořila se Pekarová Adamová na šéfa vlády.

Předseda ODS Petr Fiala má za to, že „rezoluce EP není kampaň“. „Je to prostě problém – a hlavně je to špatné pro prosazování zájmů ČR, oslabuje to politickou sílu předsedy vlády při vyjednávání v EU ve chvíli, kdy jde o hodně,“ zhodnotil Fiala.



Tím ale vyburcoval bývalého europoslance Petra Ježka. Ten Fialovi ukázal, jak hlasovaly jednotlivé frakce v europarlamentu. „Méně členů pro rezoluci než proti nebo zdržení měla jen Vaše a Okamurova frakce. Babiš stranou nebo ne, jak to lze (obecně) interpretovat?“ tázal se jej.

Předseda komunistů Vojtěch Filip k rezoluci podotkl, že takové usnesení nemá na český právní řád žádný význam. „Otázka patří do národního zákonodárství,“ sdělil.

Koncern Agrofert se k pátečnímu výsledku hlasování zástupců EP vyjádřil s tím, že jej usnesení Evropského parlamentu překvapilo. „Ačkoli bylo předem připraveno, nikdo nás nepožádal o stanovisko. Už v době, kdy proběhla mise rozpočtového výboru do České republiky, nás nikdo nekontaktoval, i přesto, že jsme takové jednání nabídli. Kdyby k setkání došlo a kdybychom mohli na otázky zástupců Evropského parlamentu odpovědět, jsme hluboce přesvědčeni, že by k přijetí takového usnesení nemohlo dojít. Jednalo se o nás bez nás, což považujeme za skandální a z hlediska fungování evropského společenství za bezprecedentní," uvádí.



Misi rozpočtového výboru do České republiky vnímá Agrofert jako zpolitizovanou, neprofesionální, neobjektivní a účelovou. Navíc prý jde o hrubý zásah do probíhajících auditních řízení Evropské komise s Českou republikou. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

„Jde o očividný pokus tato řízení ovlivnit. Odmítáme zejména vykonstruovanou nepravdivou pomluvu vyřčenou bez jediného důkazu, že Agrofert provádí účelové majetkové transakce kvůli dotacím. Na tom lze jasně demonstrovat, že si Evropský parlament své závěry doslova vymýšlí a opírá je o nepravdivá tvrzení. Proto jsme také v minulých dnech zaslali dopis předsedovi Evropského parlamentu a dalším funkcionářům, kde se proti závěrům rozpočtového výboru důrazně ohrazujeme," ohradil se dále koncern Agrofert. Psali jsme: Pouze na PL: Evropský parlament své závěry vymýšlí. Zpolitizované, neprofesionální, neobjektivní a účelové. Agrofert tvrdě zaútočil na europoslance

Vyjádření koncernu neuniklo pozornosti bývalého europoslance Pavla Teličky. „Baví mě sledovat vyjádření Agrofertu psané propagandistickým jazykem 80. let, kterým si společnost nabíhá na bruselské vidle a podráží Babišovi nohy. Nevím, zda to chápou,“ pronesl.

Proti stížnostem Agrofertu se postavil též pirátský europoslanec Mikuláš Peksa: „Nechápu, na co si firma Agrofert stěžuje. Jejich zástupci se pravidelně účastní jak jednání Evropského parlamentu, tak Evropské rady, v jejímž případě jde přímo o pana majitele.“

Evropský parlament českému ministerskému předsedovi v případě potvrzení jeho střetu zájmů auditem Evropské komise nabízí v rezoluci tři východiska. Zmíněna v nich je rezignace, prodej Agrofertu, či zastavení dotací. Návrh rezoluce zdůrazňuje nulovou toleranci střetu zájmů.

