V Itálii zadrželi zbraně pro Izrael. Měly být z Česka

21.09.2025 18:07 | Monitoring

V Itálii sílí protesty proti stupňující se ofenzivě Izraele v Gaze. Místní úřady na protesty reagovaly specifickým krokem. Odmítly z přístavu v Ravenně nechat odplout náklad zbraní do Izraele. Židovský stát měl zbraně dostat z Česka.

V Itálii zadrželi zbraně pro Izrael. Měly být z Česka
Foto: Archiv
Popisek: Italská vlajka

Agentura Reuters upozornila, že v přístavu v italské Ravenně úřady odmítly pustit z přístavu náklad směřující do Izraele. Mělo jít o náklad zbraní údajně pocházející z Česka.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 9252 lidí
Středolevý starosta Ravenny Alessandro Barattoni novinářům řekl, že přístavní úřad přijal jeho žádost a žádost regionální vlády o odepření přístupu kamionům přepravujícím výbušniny na cestě do izraelského přístavu Haifa.

„Italský stát tvrdí, že zablokoval prodej zbraní Izraeli, ale je nepřijatelné, aby kvůli byrokratickým mezerám mohly procházet Itálií z jiných zemí,“ uvedl Barattoni ve svém prohlášení.

Neposkytl podrobnosti o původu kontejnerů ani důkazy o jejich obsahu.

Rozhodnutí Ravenny odráží rostoucí hněv Italů proti izraelskému útoku. Naopak podporují mezinárodní lodě, které chtějí dopravit pomoc do Palestiny.  

Mluvčí izraelského velvyslanectví v Římě uvedl, že o případu nemají dostatečně podrobné informace, a proto se odmítl vyjádřit. Izraelská vláda někdy obviňuje evropské národy ze zaujatosti vůči ní a prosazování propagandy militantní skupiny Hamás, proti které bojuje v Gaze. Současná izraelská vojenská kampaň v Gaze si podle zdravotních úředníků v Gaze vyžádala více než 65 000 obětí, většinou civilistů, a velkou část enklávy zanechala v troskách.

Izraelská vláda rozhodla o spuštění ofenzivy v Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023, kdy palestinská teroristická organizace Hamás povraždila na území Izraele na 1200 lidí a desítky dalších lidí unesla. Vláda v Tel Avivu tvrdí, že jejím cílem je vykořenit hnutí Hamás z Pásma Gazy. V průběhu času však roste mezinárodní odpor k tomu, jak si izraelská vláda v Pásmu Gazy počíná.

Ministr zahraničí Antonio Tajani ve čtvrtek prohlásil, že Itálie podpoří sankce EU proti násilným izraelským osadníkům a izraelským ministrům, kteří učinili „nepřijatelné“ komentáře ke Gaze a Západnímu břehu Jordánu, a že je otevřena zvážení obchodních sankcí.

Server amerického listu The New York Times potvrdil, že kritika Izraele na mezinárodní scéně sílí.

„Někteří z nejstarších spojenců Izraele v úterý odsoudili jeho vojenskou ofenzivu v Gaze a varovali, že operace zhorší již tak zoufalou humanitární situaci na území,“ uvedl server.

Italský list La Repubblica oznámil, že narůstá počet výzev ke stávkám v přístavech tak, aby do Izrael přestalo putovat zboží.

Psali jsme:

Prošacovali občany, aby mohli slyšet Fialu. A pak se někteří divili
Mňoukačka Wollner. Vyoral a morální majáky
Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu
Veselo ve slovenském parlamentu: Ukrajina jako Hamás...

 

Zdroje:

https://www.nytimes.com/2025/09/16/world/middleeast/european-countries-condemn-israel-gaza-city.html

https://www.repubblica.it/argomenti/israele/

https://www.reuters.com/world/middle-east/italian-port-blocks-arms-israel-worker-protests-mount-2025-09-18/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česko , Izrael , Palestina , zahraničí , Itálie , zbraně

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s postojem italské vlády k Izraeli?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

V čem jste pomohli rodinám?

V programu tvrdíte, že je stát přátelský k rodičům. Můžete mi sdělit, v čem přesně? Podle mě jste pro rodiny s dětmi neudělali nic dobrého. Max. jste nepatrně zvýšili rodičovskou, ale ani tu jste nezvýšili všem, kdo na ní mají nárok.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Jste korupčníci“. Ševčík vytočil stanaře kvůli mrtvému Michalikovi

13:59 „Jste korupčníci“. Ševčík vytočil stanaře kvůli mrtvému Michalikovi

V nedělní Partii se do sebe pustili koaliční partneři Jan Skopeček (ODS) a Petr Letocha (STAN). Skop…