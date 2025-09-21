V Itálii zadrželi zbraně pro Izrael. Měly být z Česka

Agentura Reuters upozornila, že v přístavu v italské Ravenně úřady odmítly pustit z přístavu náklad směřující do Izraele. Mělo jít o náklad zbraní údajně pocházející z Česka.
„Italský stát tvrdí, že zablokoval prodej zbraní Izraeli, ale je nepřijatelné, aby kvůli byrokratickým mezerám mohly procházet Itálií z jiných zemí,“ uvedl Barattoni ve svém prohlášení.
Neposkytl podrobnosti o původu kontejnerů ani důkazy o jejich obsahu.
Rozhodnutí Ravenny odráží rostoucí hněv Italů proti izraelskému útoku. Naopak podporují mezinárodní lodě, které chtějí dopravit pomoc do Palestiny.
Mluvčí izraelského velvyslanectví v Římě uvedl, že o případu nemají dostatečně podrobné informace, a proto se odmítl vyjádřit. Izraelská vláda někdy obviňuje evropské národy ze zaujatosti vůči ní a prosazování propagandy militantní skupiny Hamás, proti které bojuje v Gaze. Současná izraelská vojenská kampaň v Gaze si podle zdravotních úředníků v Gaze vyžádala více než 65 000 obětí, většinou civilistů, a velkou část enklávy zanechala v troskách.
Izraelská vláda rozhodla o spuštění ofenzivy v Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023, kdy palestinská teroristická organizace Hamás povraždila na území Izraele na 1200 lidí a desítky dalších lidí unesla. Vláda v Tel Avivu tvrdí, že jejím cílem je vykořenit hnutí Hamás z Pásma Gazy. V průběhu času však roste mezinárodní odpor k tomu, jak si izraelská vláda v Pásmu Gazy počíná.
Ministr zahraničí Antonio Tajani ve čtvrtek prohlásil, že Itálie podpoří sankce EU proti násilným izraelským osadníkům a izraelským ministrům, kteří učinili „nepřijatelné“ komentáře ke Gaze a Západnímu břehu Jordánu, a že je otevřena zvážení obchodních sankcí.
Server amerického listu The New York Times potvrdil, že kritika Izraele na mezinárodní scéně sílí.
„Někteří z nejstarších spojenců Izraele v úterý odsoudili jeho vojenskou ofenzivu v Gaze a varovali, že operace zhorší již tak zoufalou humanitární situaci na území,“ uvedl server.
Italský list La Repubblica oznámil, že narůstá počet výzev ke stávkám v přístavech tak, aby do Izrael přestalo putovat zboží.
autor: Miloš Polák