V Naganu si hokejisté hráli mé písničky, pak šli na led a vyhráli. Laureát Michal David vystoupil v ČT

„To vyznamenání je jakési poděkování za čtyřicet let mé práce. Není to však jen pro mě. Zasloužila se o to spousta kolegů, spolutextařů,“ poznamenal úvodem David. „Určitě je spousta lidí, kteří si to vyznamenání zaslouží víc než já. Ale to, že jsem je dostal, je pro mě velká čest. Mám vůči tomu velkou pokoru,“ dodal.

David vydal celkem 16 sólových alb a podílel se na více než 600 písních. „Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel, Nonstop, Nenapovídej, Každý mi tě lásko závidí, to jsou ty hlavní stěžejní hity. Jsou na tom mém piedestalu,“ sdělil.

„Moje písničky jsou optimistické, měly navodit optimismus. Jsem rád, že v Naganu si třeba hokejisté hráli moje písničky a pak šli na led,“ poznamenal David. Tehdy jim dokonce napsal i hit Správnej tým. Hokejisté se zasloužili o můj comeback, říká David, jenž se sám považuje za optimistu.

„Život není tak lehkej, každej máme starosti, a je lepší jít do života s optimismem než s negací,“ dodal.

