V Německu policie zasahovala proti teroristům. Ale pozor, nešlo o muslimy, ale o „levicové aktivisty“

Ve Spojených státech má levicové hnutí Antifa nálepku teroristického hnutí a zásah německé policie v minulém týdnu ukazuje, že americké zpravodajské služby rozhodně nemluví do větru. Policie v Durýnsku dle magazínu Spiegel při zátahu na buňky Antify objevila několik kilogramů chemikálii, které se používají při výrobě „třaskavých náloží“. Premiér Durýnska Bodo Ramelow z Levice, který zastává svůj post od roku 2014, se nyní ocitl pod tvrdým politickým tlakem.

Jak zmiňuje Spiegel, k zátahu durýnské policie došlo minulý týden v úterý a zajištěni při něm byli dva pachatelé ve věku pětadvacet a jednatřicet let. Policie u nich našla několik kilogramů výbušnin a chemikálii a již proti nim vznesla konkrétní obvinění. Oba pachatelé patří k okruhu lidí, kteří sympatizují s extrémně levicovým uskupením Antifa, na jedné z demonstrací na podporu přijímání uprchlíků v Praze byl k vidění například předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Jeden z podezřelých byl konkrétně členem Aliance pro občanskou odvahu a lidská práva, které bylo vládou Durýnska uděleno ocenění za dodržování demokratických principů. A právě proto se nyní stal vedoucí představitel durýnské vlády Ramelow hlavním terčem kritiky z řad politiků i veřejnosti. „Zveřejněné výsledky vyšetřování ukazují, že Ramelow ocenil organizaci, jejíž představitel plánoval teroristický útok,“ cituje magazín šéfa durýnské CDU Mike Mohringa.

V příštích dnech, podle Spiegelu, by se celým případem měl zabývat parlament v Durýnsku. Přes poměrně jasné důkazy zatím soud netvrdí, že by zatčené osoby plánovaly bombové útoky. Podle prokuratury v nejlidnatějším městě Durýnska Gera zatím není prokázané, že by měli záměry pachatelů politické kořeny. Naopak ministr vnitra této spolkové země Georg Maier z SPD nevylučuje, že chystané útoky byly politicky motivované.

Maier připomněl násilnosti v průběhu summitu G20 v Hamburku, na kterých se loni v létě značnou měrou podílela právě Antifa a jí spřízněné levicově extremistická hnutí. Několik dní poté německá média informovala také o snaze levicových radikálních uskupeních narušit plynulý chod železniční dopravy. Na vlakovou dopravu dle Deutsche Bahn zaútočili levicoví radikálové v roce 2016 více než třicetkrát.

Psali jsme: Svědectví z Německa: Odkládejte zločiny migrantů, nařídili policii. Zmlátili učitele a řekli, že je rasista. Češi, dejte si pozor... FOTO Ivana Bartoše s levičáckou Antifou? „Hrdej!“ „Nestydím se“ Z dnešního Německa: K českému předsedovi bavorské AfD vtrhla domovní prohlídka. Kvůli tomu, co napsal o levicových bojůvkách Antifa Dupač (BPP): Proč je Antifa na straně Kurdů, Zapatovců i imigrantů, a ne na straně Evropanů?



autor: pro