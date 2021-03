V h*jzlu. Mutace drtí Brazílii, tamní JIP jsou před zhroucením

reklama

Tamní situace přitom šokovala mnoho lidí již na jaře, kdy média informovala o hromadných hrobech z amazonského města Manaus. Právě to nyní budí u množství lidí spekulace o účinnosti stádní imunity, jelikož i přes odhad promoření tří čtvrtin jeho obyvatel se opakuje jarní kolaps. Zdravotníci z města hlásí nedostatek kyslíkových bomb a lidé v městě ve velkém opět umírají.



Není přitom jasné, co přesně k přehlcení tamního zdravotnictví vedlo. Jsou dohady, zdali to bylo nesprávným vyčíslením počtu promořenosti u místních obyvatel, či novou brazilskou mutací.

Situace přitom není dobrá i v dalších státech, nemocnice jsou na pokraji zhroucení i v několika dalších oblastech a do toho denně přibývají desetitisíce nových případů.

Právě vyšší nakažlivost je kromě schopnosti nakazit lidi, kteří už covid-19 prodělali, jednou z vlastností brazilské mutace, a tamní čísla nových případů se proto v posledních dnech pohybují kolem nových 50 tisíců případů denně a v zemi s 212 miliony obyvatel jenom během úterý s covidem-19 zemřelo až 1 726 lidí, což je nejhorší bilance od počátku epidemie v Brazílii.



Americký epidemiolog Eric Feigl-Ding upozornil, že brazilská mutace dosahuje dvou až 2,5krát vyšší míry nakažlivosti a reinfekce se pohybuje mezi 25 až 60 procenty.

Aktuální situace se bohužel nelepší ani u nás a hrozí, že se na několika místech v republice blíží kolaps nemocnic. Na jednotkách intenzivní péče již po celé zemi zbývá jen 14 % kapacity a pro koronavirové pacienty je k dispozici celkově již jen 143 lůžek na intenzivní péči. Kupříkladu v Praze již takových lůžek zbývá pro pozitivní pacienty osm.



V návaznosti na zprávy přicházející z českých nemocnic se nám rozhodlo pomoci hned několik evropských států. Pomoci se dlouhodobě snaží Německo a extrémně vytíženým nemocnicím v Karlovarském kraji mnohokrát nabízelo pomoc, vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) však doposud německou pomoc odmítala.



Nyní se situace zvrátila a premiér Babiš s ministrem vnitra Janem Hamáčkem již připouštějí, že bude možné, aby nám Německo pomohlo. Hamáček ve středu oznámil, že se s Německem dohodl na 19 místech pro české pacienty a dalších dvacet míst nabídlo za pomoci leteckého transportu i Švýcarsko. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Pomoc již dříve nabídly i Maďarsko s Polskem. Právě Polsko podle Hamáčka stanovilo maximum možné pomoci pro Česko dokonce až na 200 lůžkách.

Pomoc s péčí o pacienty s těžkým průběhem koronaviru v pondělí nabídly také Rakousko a Slovinsko.



Nejhůře postiženému Karlovarskému kraji Bavorsko poskytlo i očkování a rychlotesty. „Srdce Evropy, trojzemí koronavirem obzvláště trpí, proto musí dostat mimořádnou podporu,“ řekl v pondělí k pomoci bavorský premiér Markus Söder. Zopakoval, že Německo nabízí Česku pomoc i s pacienty, narážel tak právě na nabídku rychlého převozu pacientů do několika kilometrů vzdálených nemocnic za hranicemi, kterou vláda odmítala a pacienty raději transportovala stovky kilometrů helikoptérou po Česku.



V rámci dohody premiérů Saska, Bavorska a Durynska do Česka dorazilo až 15 tisíc dávek vakcíny firmy AstraZeneca.



